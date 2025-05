Gobierno sobre proceso contra Evo: «Es hora de ir a juicio para dilucidar este tema»

El ministro César Siles detalló que hay al menos cuatro acciones de libertad presentadas por Morales, su defensa y por la propia representación de las víctimas.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El Gobierno, a través del Ministro de Justicia, afirmó este martes que «es hora de ir a juicio» en el proceso que se sigue contra Evo Morales por la acusación de trata y tráfico de personas, al supuestamente haber mantenido una relación de edad cuando éste todavía era mandatario.

«Es hora de ir a donde debe dilucidarse el tema, no son los medios de comunicación, no son los recursos constitucionales, acciones de libertad, no, tiene que dilucidarse en un juicio oral público y contradictorio donde se demuestre si se ha cometido o no se ha cometido el delito», informó el ministro César Siles.

El exjefe del MAS es acusado de haber procreado una niña con una adolescente de 16 años, a quien supuestamente tomó como su pareja cuando estaba en su último mandato. El caso se abrió en Tarija, donde un juez emitió un mandamiento de aprehensión contra el dirigente cocalero, que se refugió en el trópico para evitar su aprehensión.

«No es lo mismo una investigación por robo, por hurto, por estafa, que una investigación por trata de personas y hay varios temas que están pendientes no sólo en el Tribunal Constitucional, sino también que en algún momento exhorté a los fiscales de Tarija que habido transcurrido un tiempo de investigación dentro de la etapa preparatoria es momento de presentar una acusación y se la ha presentado», sostuvo el titular de Justicia.

Siles detalló que hay al menos cuatro acciones de libertad presentadas por Morales, su defensa y por la propia representación de las víctimas, «que han sido acumuladas en una sola revisión constitucional que esperemos pueda salir en los próximos días» para dar continuidad al proceso.

Respecto al fallo de la jueza cruceña que benefició a Morales al dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, el Ministro indicó que esta medida fue «arbitraria, forzada y hasta delincuencial».

«El fallo de la jueza (Lilian) Moreno era un fallo arbitrario, forzado y hasta delincuencial porque ella ya estaba suspendida en su competencia y ha habido un juez de La Paz que dijo que al que le corresponde dilucidar es al juez ordinario de Tarija y se ha pronunciado y no le correspondía a la jueza Moreno volver a anular algo que ya había sido resuelto por un juez de La Paz», detalló.