¿Hasta cuándo seguirán las filas? Hace 40 días que la terminal de Arica no opera; YPFB dice que la distribución de diésel llega al 70% y la de gasolina, al 100%

Los problemas en la terminal de Arica, el paro de cisterneros y la falta de dólares han complicado el panorama. YPFB asegura que el abastecimiento de combustibles se normalizará en los próximos días tras cuestionar las protestas.

eju.tv / Video: Que no me pierda

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, se ha referido a los problemas en el abastecimiento de combustibles en el país y aseguró que hay volúmenes disponibles en Arica y Paraguay, pero los problemas climáticos en el Pacífico y la protesta de los conductores de cisternas han complicado su traslado.

«Hasta ayer (martes) el despacho de diésel y gasolina fueron al 100%, y hoy (miércoles) hemos reducido al 70% el diésel y gasolina hemos estado al 100% y mañana, seguramente bajo esta situación, vamos a estar al 70% de diésel, vamos a tratar de mantener 100% de gasolina», anunció.

«Es un mix, no solo se puede meter combustible de un solo lugar. Además, es bueno mencionar, estamos 40 días cerrados en Arica, 40 días no está operando», reveló.

Frente a esta situación, una de las soluciones es importar líquidos desde Argentina y Paraguay para compensar el déficit de despachos del norte Chile, donde la terminal Sica Sica está cerrada por «temas climáticos» y alertas de sismo inclusive en Perú, otro de los puntos de despacho alternativos.

Pero la protesta de los denominados «cisterneros» ha complicado el panorama porque -según YPFB- se impide el ingreso de las cisternas al país.

«Entonces, hoy estamos teniendo un déficit en diésel, siempre va a ser lo primero que va a caer por un tema de producción interna», indicó el presidente de YPFB.

Las filas en los surtidores del país han empezado a crecer de manera considerable a la par de las protestas de los conductores del transporte público y privado.

Dorgathen pidió paciencia a la ciudadanía. «Cuando esté con medio tanque, tenga paciencia, nos genera sobredemanda», dijo y admitió que YPFB solo tiene dólares para comprar combustible por semana.

«Mientras tengamos esta situación de amenaza, de que no hemos podido mandar hoy camiones vacíos a recoger a Paraguay y Argentina por amenazas de este sector (de conductores de cisternas) que dice que no quiere trabajar», señaló Dorgathen.

Arica

El presidente de YPFB aseguró que hay combustible en Arica, pero la terminal de Sica Sica está cerrada por disposición del Gobierno de Chile.

«Tiene una condición climática de descargar por debajo de un metro y medio de ola por seguridad, no es lo mismo descargar autos que combustibles, si hay un problema de derrame de combustible en el mar es más complicado», dijo.

«Hoy estamos por más de 2,5 metros de ola. Hubo además un problema de marejadas en toda la costa del Pacífico por movimientos telúricos», añadió.

Según Dorgathen, en Arica están parados dos buques de gasolina, otro par de diésel y uno de crudo debido a esta situación.

Cisterneros

Los cisterneros han parado sus operaciones de transporte de líquidos debido a que reportan pérdidas económicas por la falta de dólares y la subida de su cotización. En ese marco, exigen el incremento de los fletes.

«Estábamos compensando el combustible entrando por sur oriente, por donde justamente los señores (cisterneros) nos están boqueando. Tenemos obviamente el combustible esperando en Arica», afirmó.

«Que no trabajen, pero no amanecen», señaló el presidente de YPFB y añadió que «la advertencia la han sacado hace tres días y los hemos invitado para el martes 26 de mayo para podernos juntar porque tienen un contrato hasta julio» que, en su criterio, tienen que cumplirlo, en caso contrario, se ejecutará la boleta de garantía.

«Vamos negociar fletes para julio, pero se negocia para julio, porque hay un contrato hasta julio», sostuvo.

Así, Dorgathen aseguró: «Vamos a ir regularizando el combustible, lo vamos a ir haciendo, necesitamos que no hayan bloqueos, que no haya sabotaje, si realmente es como lo han dicho, que les generan pérdidas, que dejen trabajar a las empresas, que otras empresas que sí pueden trabajar lo hagan, que no estén en Río Seco amedrentando a los que pasan y no dejando a las empresas que quieren trabajar».

Luego, dijo que «en este momento no hemos podido abastecer dos días de manera normal debido a las amenazas que este sector ha generado».

«Si ellos no están de acuerdo y no quieren cumplir su contrato hasta julio lo rescindimos, no tenemos ningún problema; con las empresas que quieran seguir trabajando y quieran cumplir su contrato nos vamos a sentar a hablar mientras se sigan cumpliendo los contratos que se tienen vigentes con la empresa», señaló Dorgathen.