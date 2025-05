Horas clave para el MAS: Dos ministros dicen que Arce ratifica que no será candidato y tensiona el escenario oficialista

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, han confirmado por separado la noche de este jueves que el presidente Luis Arce ha ratificado su decisión: No será candidato.

Son horas clave para el Movimiento Al Socialismo (MAS), que afronta uno de los momentos más complejos de su historia. Hace dos noches que sus seguidores se concentran en la plaza Murillo para pedirle que revise su posición y repostule a la Presidencia.

Una parte de los sectores sociales, el Pacto de Unidad y otros actores del oficialismo le han pedido revisar la decisión que anunció la noche del martes en una conferencia de prensa. Otro, espera que Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, retorne a su casa y postule a la Presidencia.

«La decisión que tomó nuestro Presidente (Luis Arce), más allá de que sea una decisión difícil, la tomó pensando en la unidad del bloque popular, en la unidad en la acción y en el voto frente a la derecha, de cara a las próximas elecciones», señaló Prada en declaraciones a la ABI.

En una entrevista con el programa No Mentirás que se divulga en la red RTP, Ruiz dijo que Arce mantuvo su postura inclusive en la reunión del gabinete ante el pedido de «algunos ministros».

«Desde donde esté, él va a acompañar este proceso y el tiene la seguridad que en noviembre, cuando nos toque entregar al Gobierno, entregaremos a alguien de la izquierda porque confía que vamos a lograr la unidad del bloque popular», sostuvo.

Precisamente, la decisión del mandatario boliviano, calificada por la ministra Prada como “revolucionaria e histórica”, tiene como objetivo principal evitar las divisiones internas y fortalecer la unidad del movimiento popular de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.

«El presidente Lucho no es un hombre aferrado al poder como Evo Morales», aseguró Prada, marcando distancia con el expresidente, a quien acusó de imponer ambiciones personales y de insistir en una candidatura que a la luz de un reciente fallo constitucional publicado el miércoles, es ilegal.

«Él no saldrá a decir ‘he decidido no ir’ para después volver y decir ‘yo no quiero, pero el pueblo lo pide’, o ‘yo no quiero, pero el pueblo me está obligando a ser candidato’, como lo hace Evo. El presidente Lucho no es un hombre que pondrá ambiciones personales electoralistas por encima de los intereses del pueblo», enfatizó.

Prada detalló que en los últimos días Arce sostuvo intensas reuniones con los dirigentes del Pacto de Unidad y de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, en las que ratificó su decisión y agradeció el respaldo.

En ese marco, puntualizó, en la misma línea de Ruiz, que la última palabra la tienen las organizaciones sociales que son las fundadoras del instrumento político, que definirán el futuro del oficialismo en los próximos comicios.