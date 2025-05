Jhonny está dispuesto a bajar su candidatura para impulsar un «gran bloque popular» incluso con Evo y Andrónico

Con el plan en marcha, Jhonny Fernández inclusive no descarta tomar en cuenta a Evo Morales y Andrónico Rodríguez, aunque insistió en aclarar que no se trata de cupos de poder.

eju.tv / Video: Que no me pierda

Horas después de presentar su inscripción como candidato a las elecciones presidenciales de agosto de este año, Jhonny Fernández anunció que está dispuesto a bajar su postulación para allanar la conformación de un «gran bloque popular» capaz de lograr una victoria «con más del 50%».

Así lo ha revelado en una entrevista con el programa No Mentirás que se difunde en la red RTP la noche de este martes, aunque precisó que el plan surgió en la mañana, luego de sostener conversaciones con representantes de sectores sociales e inclusive con su candidato a Vicepresidente, el dirigente gremial Felipe Quispe.

«He visto mucho descontento de todos esos sectores, de esos binomios que se están viniendo con nosotros y ahí nació una propuesta donde yo les dije: ‘Está entrando mucha gente, estamos aglutinando fuerzas. Compañero, ¿si usted es diputado, senador, puede dar un paso al costado, puede darle el espacio a estos grupos que están entrando?», señaló.

«Y muchos de ellos (dijeron) sí, ‘si es por la unidad, por la fuerza, hagámoslo’. Y ahí fue donde les dije, inclusive si vemos que aquí se construye un nuevo liderazgo yo también doy un paso atrás porque lo que queremos es construir algo fuerte, sólido, que el país requiere», sostuvo el también alcalde de Santa Cruz.

«Don Evo Morales no está habilitado, no tiene partido político, pero no hay que descartar, tiene sectores sociales muy importantes, no hay que descartar a esos sectores, por qué los vas a dejar marginados si hay sectores que son buenos, que pueden ayudar a construir el país», señaló.

En una entrevista con el programa Detrás de la Verdad de DTV, Fernández también se refirió a Andrónico Rodríguez, cuya inscripción está en suspenso y dijo que está dispuesto a entregar ese espacio.

«Está abierta la posibilidad de dialogar y si hay una, dos, tres posibilidades hay que analizarlas, Andrónico puede ser una opción, está bien, de repente hay otros, hay que sentarse», dijo.

En su juicio, «hay que traerlos a todos a una mesa». «Discutamos ahí, no en la calle, no perjudiquemos a la gente, tiene que haber una cultura democrática, eso es lo que no entienden muchos», sostuvo.