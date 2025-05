Legisladores revelan que Botrading es una sociedad ficticia y denuncian daño económico al Estado por $us 355 millones

Según el diputado Alarcón, esta estructura permitió a YPFB evadir la legislación boliviana, los controles jurisdiccionales, fiscales y de la Contraloría General del Estado, así como el cuestionamiento de los bolivianos.

Tras una sesión de los miembros de la Comisión Especial Mixta de la Cámara de Diputados que investiga el caso Botrading, es una empresa subsidiaria de YPFB creada sobre la base de YPFB Internacional, un grupo de legisladores afirmaron este lunes por la tarde que esta sociedad fue constituida de manera ficticia y simulada, lo que permitió eludir el control estatal y generó un presunto daño económico al Estado de al menos 355 millones de dólares. Asismismo, cuestionaron que haya una innecesaria intermediación de la estatal boliviana.

“Los hallazgos principales que hemos encontrado es que YPFB Internacional, que luego se llamó Botrading, es una sociedad ficticia o simulada. Fue constituida en Paraguay en 2019 a través de una abogada que actuó como prestanombres para que pudiera existir formalmente, utilizando apenas $us 465 para adquirir el 1% de acciones y así completar el requisito legal de dos socios”, explicó el diputado Carlos Alarcón, integrante de la comisión, quien también dijo que todos los hallazgos están respaldados con documentación original remitida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y anexada en un soporte digital (DVD) junto al informe oficial, que fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Según el legislador, esta estructura permitió a YPFB evadir la legislación boliviana, los controles jurisdiccionales, fiscales y de la Contraloría General del Estado, así como el cuestionamiento de los bolivianos.

Delló que entre los hallazgos más graves están: que YPFB presuntamente incurrió en pérdidas de al menos $us 56 millones en 2023 y 2024 por la innecesaria intermediación de Botrading, empresa que compraba combustibles en el exterior y luego se los revendía a la propia estatal boliviana, generando sobreprecios. Además, se pagaron $us 18 millones a Botrading sin respaldo contractual, según el informe de la comisión y el monto total cuestionado asciende a $us 355 millones, bajo criterios de indicios de daño económico.

También se advierte sobre graves indicios de falta de transparencia en las operaciones de esta sociedad y el rol que jugaron algunas instancias dentro de YPFB para permitir estas irregularidades. «Otro hallazgo importante es que hay indicios de falta de transparencia en los montos contratados, pagados y facturados, eso se ve en anexo adjunto a la Comisión”, observó el parlamentario.

La comisión especial en Diputados fue conformada para investigar 12 contratos suscritos por Botrading tras denuncias de presuntas irregularidades, entre ellas el pago de sobreprecios por parte de la estatal boliviana.

Según los antecedentes, en julio de 2023 se publicó que Botrading es una empresa subsidiaria de YPFB creada sobre la base de YPFB Internacional, inaugurada en 2019 y que sirve para la realización de “triangulaciones” en la importación de petróleo. Actualmente, el trader de YPFB brinda el servicio de importación de diésel y gasolinas.