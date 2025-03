¿Qué se sabe sobre Botrading?, YPFB dice que la empresa puede traer diésel hasta en tres días a precio internacional

En julio de 2023 se publicó que Botrading es una empresa subsidiaria de YPFB creada sobre la base de YPFB Internacional, inaugurada en 2019 y que sirve para la realización de “triangulaciones” en la importación de petróleo.

En medio de la crisis de combustibles (gasolina y diésel) que afecta al país, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró que la empresa Botrading S.A. puede abastecer diésel en un plazo de hasta tres días, pero a precio internacional. Sin embargo, el origen y funcionamiento de esta empresa asentada en Asunción, Paraguay, genera una serie de interrogantes sobre su transparencia y la posible monopolización del mercado de importación de combustibles.

“Estamos viendo soluciones, que es dar y asegurar el combustible a los productores a través de nuestra empresa importadora que tenemos como YPFB y es importante mencionar que estamos poniendo a disposición diésel a precio internacional para la compra de los productores y así no afecte en la cosecha (..). Proponemos como Botrading (a los productores) a que traigan sus bolivianos el pago para el combustible y a precio internacional les hacemos toda la logística para poder traer el combustible”, señaló Dorgathen, en una entrevista con la Red Uno, ayer por la noche.

En ese sentido, señaló que: “Si nos contratan el servicio, nosotros en dos o tres días tenemos el diésel puesto en nuestra planta en Senkata o en Palmasola”.

El anuncio de YPFB de que los productores podrán adquirir diésel en bolivianos, a precio internacional, a través de Botrading, no fue bien recibido por los sectores productores. Por ejemplo, el agro y la minería manifestaron su rechazo a esta medida y señalaron que la estatal busca monopolizar la importación de combustibles, lo que impide a otros actores del mercado realizar compras directas sin trabas burocráticas, debido a que deben llenar más de 37 requisitos establecidos por el Gobierno central, para que proceda la “libre importación”.

“No vamos a aceptar que YPFB siga lucrando con nosotros. Exigimos liberación plena, que el Gobierno nos deje a los privados comprar y comercializar la gasolina y diésel. Ya no queremos la presencia de Yacimientos que ahora, después de tanta ineficacia, quiere aparecer como el salvador y seguir recibiendo nuestro dinero (….)”, cuestionó el presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, según El Deber.

Denuncias de sobreprecio y falta de control estatal

De acuerdo con una investigación publicada en julio de 2023, YPFB presuntamente pagó un sobreprecio de al menos 6,47 millones de dólares en dos operaciones de importación de crudo y diésel a través de Botrading. En la publicación señala que, en lugar de realizar compras directas, la estatal optó por terciarizar la adquisición a su propia subsidiaria, aumentando los costos para el Estado sin una justificación clara.

En ese mismo año, surgió otra denuncia de que YPFB Refinación creó una empresa subsidiaria en Paraguay, llamada Botrading S.A. Entre las supuestas irregularidades, se denunciaron casos de sobreprecio, además de la designación “ilegal” de Omar Alarcón como gerente de Botrading S.A., ya que, en ese entonces, también era gerente de la estatal YPFB Refinación.

Sobre Botrading

En julio de 2023 se publicó que Botrading es una empresa subsidiaria de YPFB creada sobre la base de YPFB Internacional, inaugurada en 2019 y que sirve para la realización de “triangulaciones” en la importación de petróleo. Actualmente, el trader de YPFB brinda el servicio de importación de diésel y gasolinas.

En su página web señala que realiza procesos de contratación de carácter público y de participación irrestricta para todas las empresas legalmente establecidas para la adquisición de bienes y servicios.

eju.tv remitió a YPFB Corporación preguntas sobre ¿por qué constituyeron Botrading S.A. en Paraguay?, ¿quién es el dueño?, ¿por qué no se publican los estados financieros de la empresa? No obstante, hasta la publicacion de esta nota no respondieron esas y otras preguntas realizadas a la estatal petrolera.