Luis Arce pone en vigencia el incremento salarial en un acto con marcado tinte electoral

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente, el vicepresidente y los dirigentes de la COB. Foto: captura pantalla RRSS

eju.tv

Con banderas electorales, Arce pone en vigencia el incremento de 10% al salario mínimo y 5% al haber básico y anuncia un «bloque obrero» para el Legislativo; ¿hasta cuándo se puede pagar el retroactivo salarial?, esto dice el decreto del incremento; y, Bolivia, cuarta en la región con trabajadores mal pagados; estiman que el poder adquisitivo cayó 70%. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Con banderas electorales, Arce pone en vigencia el incremento de 10% al salario mínimo y 5% al haber básico y anuncia un «bloque obrero» para el Legislativo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Con banderas electorales, el presidente Luis Arce llegó este feriado por el Día del Trabajador hasta la ciudad de Tarija para marchar junto con la COB y aprobar los decretos supremos con los cuales se avala el incremento de 10% al salario mínimo y 5% al haber básico. Con las normas en vigencia, el salario mínimo sube de Bs 2.500 a Bs 2.750. Mientras que el incremento del haber básico se aprueba para los sectores de salud, educación, la Policía y Fuerzas Armadas. En las próximas horas se conocerá el detalle de los decretos para establecer los alcances de la norma. Durante su discurso, con matiz electoral, se refirió a las ofertas electorales de la oposición y cuestionó lo que en su juicio son anuncios de privatización de las empresas estatales. «No hay que olvidar esa gran enseñanza porque siempre va estar en riesgo nuestra clase trabajadora», señaló Arce. «Hay que tener una profunda reflexión y buscar el mejor rumbo», exhortó.

– El sector privado debe acordar con los trabajadores el incremento salarial sobre la base del 5%

El sector privado deberá acordar con los trabajadores el incremento salarial sobre la base del 5%, acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), según el Decreto Supremo 5383 aprobado este jueves. “El Incremento Salarial en el sector privado será acordado entre las empleadoras y los empleadores con las trabajadoras y los trabajadores, sobre la base del cinco por ciento (5%) establecido en el presente Decreto Supremo”, señala el parágrafo I, artículo 6, de la mencionada norma. La Disposición Final Sexta del mismo decreto indica que el incremento salarial y el Salario Mínimo Nacional serán reglamentados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Los diferentes sectores del empresariado boliviano expresaron su rechazo a los porcentajes definidos ya que ocasionarán efectos negativos en las unidades productivas, más aún en plena crisis económica.

– ¿Hasta cuándo se puede pagar el retroactivo salarial?, esto dice el decreto del incremento

Este jueves se puso en vigencia el Decreto Supremo 5383 que aprueba el incremento salarial para 2025. El documento tiene siete artículos en los que se detalla los sectores a los que llegará este aumento. Además, en una disposición final se precisa la fecha límite para el pago del retroactivo. En la disposición final del decreto se especifica que el incremento tendrá carácter retroactivo hasta el 1 de enero de este año. Además, se menciona que el pago del incremento de los meses pasados debe ser efectivizado hasta el 31 de julio de la gestión presente. En el artículo 2 se precisa los sectores a los que alcanzará el incremento salarial: el Magisterio fiscal, personal docente y administrativo. El sector de salud, que comprende los centros de atención médica. El personal de los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges). La Policía Boliviana. El incremento salarial también alcanza a los trabajadores del sector privado.

– Bolivia, cuarta en la región con trabajadores mal pagados; estiman que el poder adquisitivo cayó 70%

Bolivia se ubica en el cuarto lugar con los trabajadores peor pagados de Latinoamérica, según el Informe de Desigualdad Salarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y estimaciones de economistas prevén que en lo que va del 2025, el poder adquisitivo de los sueldos cayó un 70%. De acuerdo con el informe de la OIT, publicado en diciembre de 2024, Guatemala tiene la mayor proporción de trabajadores «mal pagados» en Latinoamérica, seguida por Perú y Argentina. Bolivia se ubica en el cuarto lugar de este ranking. Los países con menor proporción de trabajadores mal pagados son Brasil y México, seguidos de Costa Rica. La OIT considera que los trabajadores con salarios bajos son aquellos cuyo salario por hora es inferior al 50% del salario medio por hora. El economista Fernando Romero manifestó que a ello se debe agregar que aproximadamente el 85% de la fuerza laboral del país es informal.

– ‘Veremos en un par de semanas la decisión’, dice ahora Andrónico sobre su posible candidatura presidencial

Durante su vista en Potosí, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, cambió este jueves de posición respecto a su posible candidatura a la presidencia y ahora señaló que en un par de semanas tomará una decisión. Las declaraciones del legislador “evista” fueron vertidas durante su participación, en la Villa Imperial, en el 70 aniversario de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) RL. “Yo agradecido por tanto apoyo de diferentes sectores y veremos en un par de semanas la decisión”, dijo de acuerdo a un video publicado en el diario El Potosí. Hasta hace algunas semanas, el legislador “evista” ratificaba en varias oportunidades que será orgánico a las decisiones emitidas por las organizaciones sociales. Mientras todavía no define su eventual candidatura, diferentes políticos que eran aliados de Evo Morales optaron por brindar su apoyo a Rodríguez.

– Frente a su “guardia” armada con palos, Evo dice que en una reunión con dirigentes definirá si se levanta la vigilia en Lauca Ñ

Evo Morales se mostró este jueves en un acto con sus seguidores, quienes asistieron con palos. El evento fue en Lauca Ñ, Cochabamba, donde el líder cocalero y exdirigente está atrincherado hace seis meses. En su declaración pública en el acto, aseguró que se reunió con dirigentes y les propuso que se levante la vigilia que ejecuta en Lauca Eñe desde el año pasado. No obstante, Morales remarcó que los dirigentes le dijeron que aún no se levantan las movilizaciones. “El día 11 (de mayo) tengo una reunión con las centrales de las seis federaciones. Primero para elegir a nuestra diputada y ahí vamos a aprovechar cómo es si levantamos o no levantamos nuestra vigilia”, sostuvo. El expresidente participó de la actividad pública este 1ro de Mayo, un día después de que se conoció que una juez de Santa Cruz anuló la orden de aprehensión, de rebeldía y la imputación en su contra.

– El presidente del TSJ informó que hay dos resoluciones en el caso de Evo Morales

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo aseguró que existen dos resoluciones de acciones constitucionales en el caso del exmandatario Evo Morales, una que es la que se conoció emitida por la Jueza Liliana Moreno y otra que pide a la Fiscalía seguir el proceso investigativo. Además, dijo que se investigará el actuar de la Jueza que anuló la orden de aprehensión en contra de Evo Morales. “Hay dos resoluciones de acciones constitucionales, una que se presenta en Santa Cruz, donde la juez concede la tutela en favor del imputado. Otra que es presentada en La Paz y que la juez o el juez concede en favor de la víctima”, aseguró Saucedo. El Miembro del TSJ explicó estas resoluciones, “una que deja sin efecto la aprehensión contra Evo Morales y otra que en La Paz le dice al Ministerio Público continúe investigando su relación a este hecho. Ambas resoluciones tienen el mismo peso”.

– YPFB señala que el país recibió cerca de $us 50.000 millones de renta petrolera desde 2006

Según el gerente de Planificación Corporativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Danny Roca, entre 2006 y 2024, periodo de la nacionalización de hidrocarburos, el país obtuvo cerca de 50 mil millones de dólares por la comercialización de hidrocarburos y actividades del sector. “Este monto obtenido por la comercialización de hidrocarburos y las actividades realizadas en el sector, es el resultado de la sumatoria de los ingresos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Regalías y Participaciones al Tesoro General de la Nación (TGN), Participación de YPFB, Patentes Hidrocarburíferas, Ingresos Extraordinarios, Impuestos Upstream y otros”, explicó. Según el reporte, la renta petrolera era de aproximadamente 2.500 millones de dólares y que esto ayudó al crecimiento y desarrollo de Gobierno central, Gobernaciones y municipios, además de universidades públicas y otros.

– “Estamos en la peor crisis económica como transporte pesado”, lamenta el sector

En este 1 de mayo, Día del Trabajo, la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional manifestó su preocupación por la situación económica del país y que también afecta a su sector. “Hoy como transportistas, nosotros no tenemos nada que festejar compañeros, solamente este gobierno nos ha llevado a un desfalco económico, realmente estamos en la peor crisis económica como sector del transporte pesado”, indicó Hugo Domingo Ramos, ejecutivo de la Confederación de Transporte Pesado. Ramos afirmó que la falta de dólares y de combustible en todo el país afecta de manera directa la economía del sector. “Festejemos todos con la poca economía que tenemos; como claramente dijimos, por falta de combustible no hemos podido generar economía, por falta de divisas”, aclaró. Los transportistas han expresado su molestia en varias oportunidades debido a las largas filas en las estaciones de servicio.

– El Alto: Alcaldía y panificadores garantizan precio del pan en Bs 0,50

La Alcaldía de El Alto y la federación de panificadores de El Alto acordaron mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,50 y reforzar los controles para garantizar el cumplimiento del gramaje de 60 gramos por unidad, informó el secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares. La autoridad municipal destacó el compromiso del sector panificador con la población alteña. “Agradecemos el compromiso de nuestra Federación de Panificadores con la ciudad de El Alto. Informamos a la población que el precio del pan se va a mantener de 0,50 centavos de boliviano. La federación nos está garantizando que va a mantener este precio”, señaló Balladares. Acotó que se implementará un operativo de control riguroso desde el gobierno municipal para verificar tanto el precio como el peso del pan. “Se acordó realizar inspecciones, batidas con decomiso a quienes quieran hacer subir el pan”, advirtió.