Magistrada que benefició a Evo Morales dos veces es trasladada a La Paz para responder por dos delitos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La jueza Lilian Moreno a su llegada a la FELCC de La Paz. Foto: DTV

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Fiscalía General del Estado justifica aprehensión y traslado de jueza Moreno a La Paz por riesgo de fuga; jueza Lilian Moreno: “Emito mis resoluciones para cualquier ciudadano, simplemente aplicando la ley»; y, Asociación de Magistrados de Santa Cruz pide el debido proceso para la jueza Moreno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

La jueza Lilian Moreno es ingresada a la Felcc de La Paz

Unos minutos después de las dos de la tarde la jueza Lilian Moreno fue ingresada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz, hasta donde fue trasladada por el proceso que se sigue en su contra por haber dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. La jueza es investigada por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, acusaciones por las que fue trasladada desde Santa Cruz hasta instalaciones de la Felcc de la sede de gobierno, donde debe prestar su declaración ante la Fiscalía. El miércoles 30 de abril, la jueza Moreno —del juzgado 14 de Anticorrupción de Santa Cruz— anuló el mandamiento de aprehensión contra el exjefe del MAS Evo Morales, acusado de trata y tráfico de personas por supuestamente mantener una relación con una menor de edad cuando éste todavía era mandatario.

https://eju.tv/2025/05/la-jueza-lilian-moreno-es-ingresada-a-la-felcc-de-la-paz/

Fiscalía General del Estado justifica aprehensión y traslado de jueza Moreno a La Paz por riesgo de fuga

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, justificó este lunes la aprehensión de la jueza Lilian Moreno y su posterior traslado a la ciudad de La Paz, debido a un posible riesgo de fuga, ante una denuncia formal presentada por el Ministerio de Justicia por del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. “El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal establece que el Ministerio Público tiene la facultad de librar una orden de aprehensión sin previa citación, porque existen los indicios y el peligro de fuga y obstaculización que exige dicha normativa para aplicar la resolución fundamentada de aprehensión”, explicó en conferencia de prensa. Mariaca dijo que la denuncia fue presentada en La Paz, razón por la cual la Fiscalía activó a sus fiscales especializados en delitos de corrupción.

https://eju.tv/2025/05/fiscalia-general-del-estado-justifica-aprehension-y-traslado-de-jueza-moreno-a-la-paz-por-riesgo-de-fuga/

Jueza Lilian Moreno: “Emito mis resoluciones para cualquier ciudadano, simplemente aplicando la ley»

En una entrevista antes de ser aprehendida por la policía en Santa Cruz, la jueza Lilian Moreno Cuéllar, defendió su actuación como operadora de justicia, por una decisión emitida en favor de Evo Morales, suspendiendo su orden de aprehensión por el delito de trata y tráfico de personas. “Yo emito mis resoluciones para cualquier ciudadano, simplemente aplicando la ley. Sea quien sea, llámese lo que se llame. Si las cosas están mal hechas, los jueces no estamos para avalar cosas mal hechas”, expresó la magistrada en una entrevista. Posteriormente a la entrevista en Asuntos Centrales, la juez supuestamente se dirigía a su fuente laboral momento en que fue aprehendida por la policía y posteriormente trasladada a la ciudad de La Paz donde enfrentará un proceso penal.

https://eju.tv/2025/05/jueza-lilian-moreno-emito-mis-resoluciones-para-cualquier-ciudadano-simplemente-aplicando-la-ley/

Defensa de la jueza Moreno anuncia acción constitucional por el indebido proceso

El abogado Vladimir Honor afirmó este lunes que presentará una acción constitucional en favor de la jueza Lilian Moreno, quien se encuentra aprehendida e investigada por el presunto delito de prevaricato, tras haber anulado la orden de aprehensión contra Evo Morales. Según la defensa, se vulneraron los derechos de su defendida en el proceso judicial en su contra. “Acá hay un indebido proceso y consecuentemente esto está vinculado a la privación de libertad y eso es lamentable, porque no se han cumplido los procedimientos establecidos por norma”, enfatizó la defensa de Moreno. También cuestionó que los funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz, donde la jueza fue trasladada desde Santa Cruz, no los dejen ingresar para asumir la defensa correspondiente. Moreno está a la espera de su audiencia cautelar, en la que se definirá su situación legal.

https://eju.tv/2025/05/defensa-de-la-jueza-moreno-anuncia-accion-constitucional-por-el-indebido-proceso/

Asociación de Magistrados de Santa Cruz pide el debido proceso para la jueza Moreno

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz (Amagisc) se pronunció este lunes contra la aprehensión de la jueza Lilian Moreno, para quien piden que se aplique el debido proceso. «La Asociación de Magistrados de Santa Cruz solicita y exhorta a las autoridades competentes el respeto al debido proceso, solicitamos el respeto a la independencia judicial como toda persona tiene, como los establece la Constitución Política del Estado, como lo establecen las normas internacionales», manifestaron los representantes de la institución. La jueza es investigada por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, acusaciones por las que fue trasladada a instalaciones de la Felcc de la sede de gobierno, donde debe prestar su declaración ante la Fiscalía. «Pedimos que se respete conforme a procedimiento y serán las autoridades competentes las que van a dilucidar esta situación», sostuvo la asociación.

https://eju.tv/2025/05/asociacion-de-magistrados-de-santa-cruz-pide-el-debido-proceso-para-la-jueza-moreno/

Diputadas evistas anuncian una acción de medidas cautelares ante CIDH a favor de la jueza Moreno

La diputada evista, Gladys Quispe, junto a su colega Cristina Alanoca, denunció este lunes que la jueza Lilian Moreno fue “secuestrada y maniatada” en el departamento de Santa Cruz. En ese sentido, anunció que presentarán una acción de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en resguardo de la integridad de la abogada, quien las últimas horas fue detenida y trasladada la ciudad de La Paz, por un proceso penal que se sigue en su contra por haber dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. «Estamos presentando una acción de medida cautelar ante la CIDH en favor de la juez Lilian, toda vez que su vida corre riesgo y peligro, ante un Estado que no puede actuar, ya que vemos lamentablemente que se tiene sometido a todos los órganos (del Estado) a una instancia de poder, como es el Ejecutivo», afirmó Quispe, en conferencia de prensa.

https://eju.tv/2025/05/diputadas-evistas-anuncian-una-accion-de-medidas-cautelares-ante-cidh-a-favor-de-jueza-moreno/

Consejo de la Magistratura ve «falta gravísima» de jueces Moreno y Zabaleta y evalúa su destitución

El Consejo de la Magistratura considera que los jueces Lilian Moreno y Franz Zabaleta incurrieron en una falta administrativa gravísima que puede derivar en su destitución. Por eso anunció que remitirá las conclusiones dictadas por los funcionarios al Ministerio Público, bajo denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución y por prevaricato. «Tenemos elementos indiciarios para considerar que ha existido una falta administrativa gravísima, ambos jueces (Moreno y Zabaleta) han actuado sin competencia, han resuelto acciones constitucionales sin justificar por qué están resolviendo en la vía constitucional actos de la vía ordinaria», declaró el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista. El titular anunció que, con relación a la jueza Moreno, se remitirá su denuncia al juez natural de Santa Cruz y lo propio sucederá con el juez de La Paz, ante su jurisdicción, para que sean sometidos a proceso disciplinario.

https://eju.tv/2025/05/consejo-de-la-magistratura-ve-falta-gravisima-de-jueces-moreno-y-zabaleta-ambos-se-exponen-a-destitucion/

Diputado evista afirma que Andrónico ganará las elecciones en primera vuelta

El diputado evista Freddy López afirmó este lunes que aceptar ser candidato presidencial para las elecciones generales de este año, no es una traición al líder cocalero y expresidente Evo Morales. En ese sentido, consideró que Andrónico Rodríguez va ganar las elecciones nacionales en primera vuelta. “Con Andrónico vamos a ganar en la primera vuelta. Andrónico en este momento representa a más del 50% de la juventud y tiene el apoyo de diferentes organizaciones sociales. Lo que necesitamos en este momento es unidad más unidad de los sectores más allá de las diferencias ideológicas y políticas, y Arce no tiene bases”, indicó el legislador del MAS. En su criterio, la decisión que tomó Andrónico para candidatear, no es una traición, más bien es un “acto valiente”, con un compromiso hacia lo que es el pueblo boliviano. Aseguró que esto no significa que se esté desconociendo el rol de Evo Morales.

https://eju.tv/2025/05/diputado-evista-afirma-que-andronico-ganara-las-elecciones-en-primera-vuelta/#google_vignette

González Urrutia insta a los bolivianos a defender la legalidad democrática frente a la autocracia

En el marco de un encuentro internacional en España, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a través de la diputada Luisa Nayar, envió un mensaje de mucha esperanza, fe y compromiso al pueblo boliviano para superar las adversidades y combatir a las autocracias. El mandatario, que ganó las elecciones en Venezuela, vive en el exilio en España, y dada su experiencia como víctima del autoritarismo imperante en su país, en una fraternal conversación con la diputada boliviana, señaló que muchas cosas, que van ocurriendo en Bolivia, son parecidas a lo que pasó en Venezuela; «las autocracias van desmantelando el Estado de derecho para mantenerse en el poder», subrayó. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, en el breve encuentro con González Urrutia, logró un mensaje de esperanza y solidaridad para el pueblo boliviano de parte del exiliado mandatario venezolano.

https://eju.tv/2025/05/gonzalez-urrutia-insta-a-los-bolivianos-a-defender-la-legalidad-democratica-frente-a-la-autocracia/

Crisis por relleno sanitario en Cochabamba: Vecinos de Colcapirhua agreden y cortan el pelo a funcionarias de la Intendencia

La crisis por la gestión de residuos entre los municipios de Cercado y Colcapirhua, ambos en el departamento de Cochabamba, derivó este lunes en hechos de violencia, cuando cinco funcionarias municipales, que estaban vestidas de civil, fueron interceptadas y agredidas físicamente por vecinos del Distrito E de Colcapirhua. Una de las trabajadoras de la Intendencia del Cercado denunció que fueron golpeadas, despojadas de sus pertenencias e incluso les cortaron el cabello, como se ve en el video. El hecho ocurrió en el límite entre ambos municipios, en la avenida Blanco Galindo, donde se cumple el tercer día de bloqueo de parte de pobladores de Colcapirhua, quienes rechazan que el relleno sanitario de su jurisdicción siga recibiendo basura de Cercado. “Nos trajeron en un camión, estábamos de civil. Nos rodearon, nos golpearon y hasta nos cortaron el pelo. No sabíamos a qué veníamos, pedimos ayuda”, relató una de las afectadas, quien estaba acongojada por lo sucedido.

https://eju.tv/2025/05/crisis-por-relleno-sanitario-en-cochabamba-vecinos-de-colcapirhua-agreden-y-cortan-el-pelo-a-funcionarias-de-la-intendencia/