Manfred asegura que Evo quiere volver a la presidencia a través de la violencia y los bloqueos

Reyes Villa exhortó al Ejecutivo a garantizar el orden constitucional y a actuar con responsabilidad ante un escenario que, según advirtió, podría escalar si no se toman medidas oportunas.

eju.tv /Video: Red Gigavisión

Cochabamba.- El candidato presidencial y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, advirtió que Evo Morales intenta forzar su retorno al poder utilizando la violencia, la confrontación social y los bloqueos, pese a estar constitucionalmente inhabilitado para una nueva postulación.

“Es una pena. Él ya no puede ser candidato a la presidencia porque la Constitución y la ley no se lo permiten, entonces ahora, mediante la violencia, quiere ser presidente. Seamos claros: él ha sido presidente gracias a los bloqueos, ha visto que bloqueando puede presionar, y cree que llevando a la confrontación a la población puede volver a ser presidente. Creo que se equivoca rotundamente”, manifestó Reyes Villa, reportó Gigavisión.

En ese sentido, el alcalde cochabambino pidió al Gobierno actuar con firmeza y hacer cumplir la ley para resguardar la democracia, más aún ante la presencia de personas extranjeras movilizadas en apoyo a Morales, situación que representa una amenaza directa a la soberanía del país

“El gobierno tiene que ver que hay elementos foráneos, gente que vino de otros países, que lo cuidan a él y que representan una intervención directa a la soberanía de Bolivia. Estamos realmente indignados ante esta situación de violencia y confrontación”, declaró Reyes Villa.

La autoridad también apeló al sentido común de los ciudadanos que participan en estas movilizaciones, asegurando que muchos lo hacen motivados por pagos y no por convicción. “Pido a aquellos bolivianos que me están viendo, a quienes están induciendo a estos actos, que reflexionen. Yo sé que les están pagando, porque esto no es gratis. La gente no va gratis a estos bloqueos y confrontaciones. Algunos lo harán por ideología, pero Bolivia no necesita violencia, menos ahora que estamos tan cerca de las elecciones.”

En ese sentido, reafirmó su compromiso con la democracia y rechazó cualquier intento de quebrarla por intereses personales o políticos. “Imagino que hay quienes quieren el quiebre de la democracia, pero eso no lo vamos a permitir. La mayoría de los bolivianos queremos vivir en paz, queremos democracia más allá de los intereses políticos”.