Marcelo Claure publica una fotografía de los cinco «principales candidatos presidenciales de Bolivia»

El empresario boliviano organizó un evento en dependencias de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y reunió a algunos candidatos, analistas políticos y económicos, además de expresidentes de la región.

El empresario boliviano Marcelo Claure publicó la noche del viernes una fotografía en la que identifica a los «principales candidatos presidenciales de Bolivia». Son cinco, con quienes se reunió en Boston, Estados Unidos, en el marco del encuentro que promovió para trazar un modelo económico y otros pilares que permitan un «cambio»: Bolivia 360.

«Aquí estoy con los principales candidatos presidenciales de Bolivia», señala la primera parte de su mensaje publicado en su cuenta de Facebook que acompaña con la bandera de Bolivia.

Luego continúa: «Una noche especial — sin peleas, sin ataques, solo diálogo abierto sobre cómo construir un mejor país».

De izquierda a derecha, en la fotografía aparecen Jaime Dunn, candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP), Rodrigo Paz Pereira, postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC); Eva Copa, candidata del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), el aspirante de Autonomía Para Bolivia Súmate (APB-Súmate) y Samuel Doria Medina, quien es candidato de la alianza Unidad.

En total, son cinco de los 10 postulantes en carrera para las elecciones generales del 17 de agosto. No están en la postal: Eduardo del Castillo (MAS), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Jorge Tuto Quiroga (Libre), Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) y Pablo César Rodríguez (Alianza Libertad y Progreso ADN).

El evento que tuvo lugar en dependencias de la Universidad de Harvard, reunió además a analistas políticos y económicos, y expresidentes de la región, entre ellos los expresidentes de Argentina Mauricio Macri y de Colombia Iván Duque.

En la parte final de su texto, Claure reflexiona: «Así debería ser siempre: ideas por encima de egos».

Horas antes, el empresario boliviano publicó un curioso mensaje que hace referencia a quienes estuvieron ausentes en su evento y lo cuestionaron.

«Me da mucha risa leer los comentarios negativos de los que no fueron invitados a nuestro evento de Bolivia 360 en Harvard? No fueron invitados porque su opinión no influye en nada», sentenció.