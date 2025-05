No descartan que Andrónico se sume a movilizaciones evistas si es inhabilitado

El senador Ajpi advirtió que cualquier intento de vulnerar derechos políticos podría tener consecuencias imprevisibles.

Santa Cruz.- El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, no descartó que en una eventual inhabilitación del senador Andrónico Rodríguez como candidato a las elecciones generales de 2025, éste podría sumarse a las movilizaciones convocada por el evismo, situación que podría, incluso, desencadenar en una movilización social masiva.

“No creo que solamente eso sumaría esto, no sabemos quiénes van a votar por Andrónico Rodríguez, no sabemos quiénes van a votar por Manfred Reyes Villa o Tuto Quiroga, entonces toda esta población al sentirse ofendido en sus derechos fundamentales políticos, me imagino que toda la población se va a movilizar, porque no solamente están provocando a la militancia de Evo Morales”, señaló Ajpi en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En ese sentido, el legislador advirtió que cualquier intento de vulnerar derechos políticos podría tener consecuencias imprevisibles. “Si hay una revuelta (una reacción del pueblo), va a tener que ser eso, no va a ser un saludo a la bandera”, aseguró.

Ajpi recordó que, en la historia del país, los levantamientos sociales más contundentes han ocurrido cuando la población se sintió vulnerada. “No nos olvidemos, el pueblo boliviano se ha levantado de manera organizada en momentos muy difíciles para los gobernantes, como en abril de 1952. Y hoy tenemos una crisis económica, una carestía de combustibles. Jugar con la paciencia del pueblo en este contexto es altamente riesgoso”, manifestó.

Consultado sobre el principio de preclusión, establecido en la Ley 026 del Régimen Electoral como pilar de la democracia intercultural, Ajpi respaldó su vigencia e insistió en que debe respetarse. En ese sentido, cuestionó los intentos de judicializar el proceso electoral para obstaculizar candidaturas específicas.

“Se está vulnerando la ley y se están forzando los tiempos judiciales con fines políticos. No se puede jugar con las normas ni con la voluntad popular”, concluyó el legislador Ajpi.