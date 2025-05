Peter Erwlein Beckhauser afirma que el fallo judicial contra el MTS deja a Andrónico en el limbo

La resolución judicial pone en riesgo la candidatura del presidente del Senado; sin embargo, será el TSE la instancia que decida sobre la cancelación o no de la personería del partido de Félix Patzi.

Conocido el fallo de la Sala Constitucional Primera del Beni que deja en vilo la candidatura presidencial del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, debido a que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicar lo establecido en la normativa electoral; el accionante Peter Erwlein Beckhauser asevera que corresponde la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que da la base legal a su postulación por la Alianza Popular.

La acción de cumplimiento fue presentada por Erwlein Beckhauser, quien argumentó que el MTS incumplió cinco resoluciones del ente electoral que conminaban a las organizaciones políticas a renovar su directiva nacional, hecho que significa una contravención a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Al conceder la Sala Constitucional la tutela correspondiente y ordenar al TSE aplicar lo establecido en la ley, se debe anular la personería del partido de Félix Patzi.

“La Sala Constitucional ha dado por válidos los hechos generadores del incumplimiento de la resolución, diciendo que sí se han incumplido resoluciones, pero yo no tengo competencia para anular la personería jurídica del MTS, procedan en base a su reglamento a hacer el proceso de cancelación; hay muchas dudas que deben ser aclaradas sobre si la inscripción provisional va a proceder, o no; se va a mantener hasta que termine el proceso, o no; por eso vamos a solicitar complementación y enmienda para aclarar”, apuntó.

En consecuencia, la posible inhabilitación de la personería jurídica de Tercer Sistema deja en entredicho la candidatura de Andrónico Rodríguez, quien fue inscrito como candidato presidencial por Alianza Popular que utiliza la sigla de dicho partido para los efectos legales, ya que es la organización política reconocida por el TSE. Aunque el senador cochabambino tiene plazo hasta el 6 de junio para buscar otra sigla que respalde su postulación, el escenario se complica debido a las restricciones legales y al calendario electoral vigente.

“Vamos a pedir esa complementación y enmienda de todos los vacíos que ha dejado la audiencia, para que nos aclare cuál es la línea, para que tengamos claro qué es lo que va a suceder”, afirmó Erwlein, quien justificó el pedido debido a que, si el Órgano Electoral continúa con la inscripción de los candidatos de Alianza Popular y luego se ratifica la sentencia de cancelación, se puede generar un ‘embrollo jurídico’, ya que los candidatos afectados pueden interponer recursos al verse afectados sus derechos.

Andrónico Rodríguez ha rechazado esa decisión judicial y advirtió que busca frenar la consolidación de su proyecto político legítimo y atenta a la voluntad soberana del pueblo, en el transcurso de esta jornada se reunirá con las Dirección Nacional de su frente, así como con dirigentes nacionales y departamentales de los sectores sociales que le dieron su respaldo, para asumir decisiones ‘responsables’ contra el dictamen de la Sala Constitucional de Beni.

Andrónico Rodríguez rechazó el fallo del tribunal beniano.

Al respecto, el promotor de la acción de cumplimiento, señaló que desconoce a ciencia cierta la situación jurídica en la que queda Andrónico Rodríguez después del fallo, ‘está en el limbo’, por eso, la decisión de presentar la solicitud de complementación y enmienda ante las dudas que genera el fallo del tribunal beniano. “Pedimos celeridad al tribunal, porque tenemos que ver la resolución y la Sala Plena del TSE va a tener que ver las llamadas de atención por el incumplimiento y proceder a la cancelación de oficio”, puntualizó.

En consecuencia, el TSE debe pronunciarse sobre la aplicación del fallo de la Sala Constitucional del Beni y la decisión que tome la Sala Plena será crucial para definir el panorama electoral de cara a las elecciones generales programadas para el 17 de agosto venidero. Mientras tanto, el equipo del titular de la Cámara Alta tendrá que evaluar las opciones legales y políticas disponibles para mantener su candidatura vigente, en un escenario electoral condicionado a determinaciones judiciales.