Agenda informativa: aliados de Rodríguez se reunirán por fallo que cancela la personería de MTS y esperan resultado de otra audiencia en La Paz

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 27 de mayo

Alianza Popular atraviesa un momento difícil por un fallo constitucional. Foto: El Alteño

eju.tv

– Reunión de emergencia de Alianza Popular por cancelación de sigla del MTS

Andrónico Rodríguez se reunirá con sus aliados de Alianza Popular y las organizaciones sociales que lo respaldan, para tomar medidas contra el fallo de una Sala Constitucional de Beni que determinó ordenar al Tribunal Supremo Electoral la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Tercer Sistema. El candidato alega que existe intromisión de instancias judiciales y del Órgano Ejecutivo en el proceso electoral rumbo a las elecciones generales. El líder político advierte que estas acciones no solo generan incertidumbre e inestabilidad institucional, sino que agravan una crisis que ya afecta al país. Ante esta situación, Rodríguez llama a una reunión de emergencia para este martes a los dirigentes nacionales y departamentales de diversos sectores sociales, para tomar determinaciones. Asimismo, en esta jornada está prevista otra audiencia en otra sala de La Paz por una denuncia interpuesta por Maziel Terrazas, exesposa de Félix Patzi.

– Sectores esperan una explicación del gobierno sobre los carburantes

El presidente Luis Arce Catacora anunció el pasado viernes la normalización de la distribución de combustibles en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba a partir de la pasada jornada; pero, en los hechos, no pasó absolutamente nada, tanto las columnas kilométricas, así como la protesta de los conductores no amainaron; es más, el conflicto se agravó aún más. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no restableció la regularidad en el suministro. En las estaciones de servicio, los conductores cuestionan las falsas promesas del primer mandatario y de sus colaboradores y exigen una solución a este problema que afecta a los sectores productivos y del transporte, sobre todo. Empero, también afecta a las actividades de las personas, porque deben hacer filas por varias horas y, en algunos casos, días, para poder cargar los carburantes. Se espera una explicación de las autoridades al compromiso incumplido.

– Ola polar ingresa al país y afectará a siete de los nueve departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, (Senamhi) anuncia el ingreso de un inusual frente al país, que provocará el descenso brusco de las temperaturas en siete departamentos, los cuales experimentarán precipitaciones intensas, vientos, lluvias con tormentas eléctricas e incluso nevadas. El Senamhi advierte que esta masa de aire polar afectará a gran parte del territorio nacional entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, con descensos de hasta 15 grados en regiones como la Chiquitania y el oriente boliviano. Según el reporte, este fenómeno climático avanzará desde el sur hacia el norte, afectando a departamentos como Santa Cruz, Beni, Pando, el norte de La Paz, el trópico de Cochabamba, así como las zonas del Chaco en Tarija y Chuquisaca. El Senamhi llama a la población a tomar precauciones ante los cambios abruptos del clima, especialmente en lo que respecta a la salud, la movilidad y el resguardo de cultivos.

– Cochabamba aplica horario de invierno en las unidades educativas

Las unidades educativas del departamento de Cochabamba deben aplicar el horario de invierno desde este martes, como medida de prevención por el incremento de casos de influenza, según una disposición de la Dirección Departamental de Educación (DDE). A partir de este martes 27 de mayo de 2025, todas las unidades educativas del departamento de Cochabamba, en ambos turnos (mañana y noche) deberán aplicar el horario de invierno, como medida preventiva para cuidar la salud de los estudiantes. Las autoridades educativas indicaron que este martes se definirá la situación de los 14 municipios considerados de mayor riesgo epidemiológico en Cochabamba. La decisión se tomó en coordinación con el Ministerio de Educación y en atención a los reportes del Comité Intersectorial de Análisis y Vigilancia epidemiológica. Cochabamba se suma así a La Paz; Chuquisaca y Oruro como las regiones que han autorizado horario de invierno.

– Mario Cronenbold debe declarar por el caso ‘Tuta’

El exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold Aponte, debe declarar este martes ante el Ministerio Público de Santa Cruz en calidad de testigo, dentro de la investigación por presunta Legitimación de Ganancias Ilícitas contra Marcos Roberto de Almeida, alias ‘Tuta’, el narcotraficante brasileño del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, quien fue extraditado hace unos días por el gobierno. Cronenbold está convocado para las 13:00. El exjefe de campaña de Andrónico Rodríguez fue citado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre la presencia en Bolivia del criminal brasileño Marco Roberto de Almeida, conocido como ‘Tuta’. El fiscal Gomer Padilla confirmó a los medios que Cronenbold fue convocado a declarar ante el Ministerio Público por posibles vínculos con el capo brasileño. Sin embargo, rechazó dar mayores detalles, ya que la investigación se encuentra en proceso. Indicó que también se citó a dos mujeres.

– El gobierno dispone asueto de media jornada para las mamás trabajadoras

Las mamás trabajadoras del aparato estatal gozarán de media jornada de asueto este martes 27 de mayo, Día de la Madre en Bolivia. El comunicado del Ministerio de Trabajo, señala que, “considerando la importancia del 27 de mayo de 1812, durante la guerra de la Independencia y en cumplimiento a lo estipulado por el Decreto Supremo 4921 del 01 de mayo de 2023, se dispone asueto de media jornada laboral, para el día martes 27 de mayo de la presente gestión, para todas las madres trabajadoras del sector público”. La disposición establece que para el sector privado se deberá cumplir tomando en cuenta sus horarios y modalidades de trabajo correspondientes. El 27 de mayo se conmemora a las madres del país en homenaje a las valerosas heroínas que lucharon en la colina de San Sebastián, en Cochabamba, contra la colonia española. Una ley del 8 de noviembre de 1927 dispuso el merecido festejo a las mamás bolivianas.