Pugnas en el arcismo: Exdirigenta intercultural afirma que hubo «dedazo» en la candidatura de Eduardo del Castillo

eju.tv / Video: Gigavisión

La exdirigente de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce, emitió este miércoles críticas a la dirigencia del MAS-IPSP y denunció que continúa imperando el “dedazo” en la designación de candidaturas dentro del instrumento político. Esta vez apuntó de manera directa al presidente Luis Arce por imponer a Eduardo del Castillo como candidato a la presidencia para las elecciones generales del 17 de agosto de este año.

“Evo trajo a Lucho y Lucho puso a dedo al hermano Eduardo (del Castillo). No sé para qué dicen que hagamos la reconstrucción del MAS para las bases, cuando el dedo sigue reinando”, expresó Ponce. También anticipó que este tipo de denuncias podrían traerle consecuencias dentro del partido: “Sé que me costará caro, sé que seguramente se están preparando para alejarme o congelarme como siempre, no tengo miedo, soy una mujer sencilla”.

Ponce, quien aspiraba a la candidatura a la vicepresidencia del binomio presidencial del MAS-IPSP, cuestionó duramente la conformación de la lista de candidatos e incluso lamentó que esté compuesta principalmente por dirigentes del Pacto de Unidad. En ese sentido, consideró que la postulación de Luis Arce como primer senador por La Paz “parece un chiste”.

“Cómo un presidente puede bajarse a ser senador o diputado», dijo, tras recordar que Morales también intentó postular como legislador de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a quien en 2020 le dijo, según recordó, que se debe dar oportunidad a la gente joven como el ahora diputado Gualberto Arispe o el ahora senador Leonardo Loza.

A su juicio, el MAS se ha alejado de sus raíces y de la verdadera representación de las bases. “Este instrumento político no es de unas cuantas personas, lo dije a Evo y se lo digo al hermano Lucho. Se han equivocado totalmente. Aquellos que hemos perdido a nuestras familias y los que hemos luchado durante muchos años, sentimos pena porque de lo orgánico no se pueden aprovechar unas cuantas personas”, remarcó.

También criticó que “todas las cabezas del Pacto de Unidad estén en las listas como candidatos a legisladores de la ALP y cuestionó la permanencia de los mismos rostros en cargos políticos. “La política en Bolivia se ha vuelto una mafia, se la está usando solo para apetitos personales”.