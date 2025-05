«Sabemos de dónde son, sabemos dónde viven», cocaleros amenazan a jefes militares que buscan a Evo

Los representantes de las Seis Federaciones aseguraron que cualquier medida que lleven a cabo será una «reacción» a las acciones que supuestamente ejecutará el Gobierno.

eju.tv / Video: RKC

Los dirigentes cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba amenazaron la mañana de este jueves a los jefes militares que supuestamente coordinan una operación para ejecutar el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales.

«Sabemos de dónde son, sabemos dónde viven, sabemos de las operaciones que están realizando en el trópico de Cochabamba, una de las prioridades de los compañeros de base siempre ha sido y va a ser defender la vida de nuestro comandante Evo Morales Ayma», declaró el secretario general de la Federación Carrasco Tropical, Gastón Ledezma.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los secretarios que responden a los intereses de Morales presentaron en conferencia de prensa los nombres y cargos de los supuestos uniformados que organizan el operativo y acusaron a tres allegados del presidente Luis Arce de ser los ideólogos del plan.

«Los militares Yerko Camacho Guzmán, comandante de la Escuela de Armas; Eider Moncada Vaca, jefe de Estudio de la Escuela de Armas; el teniente coronel Jhonny Wilson Jiménez Espada, comandante de los francotiradores F10, estarían operando en la región del trópico de Cochabamba para atentar contra la vida de nuestro hermano Evo Morales», manifestaron los cocaleros.

En palabras de los dirigentes del trópico, «Hugo Moldiz, el ministro (Edmundo) Novillo, impulsado por (Eduardo) Del Castillo, más conocido como Sonia, en la última reunión que hicieron dijeron ‘a Evo tenemos que arrestarle o darle de baja'», sostuvieron, antes de mencionar que la instrucción «es agarrar a Evo vivo o muerto, vivo para extraditarlo a Estados Unidos».

Los representantes de las Seis Federaciones aseguraron que cualquier medida que lleven a cabo a partir del supuesto operativo para aprehender al exjefe del MAS no será más que una «reacción» a las acciones que supuestamente ejecutará el Gobierno.

«No es en son de amenaza, esto va a ser una reacción de nuestros compañeros que no van a aceptar por ningún motivo la aprehensión o cualquier operación en el trópico, en este momento están en vigilia y dentro del departamento ya se han activado bloqueos, no porque hayamos convocado, es más por una reacción», afirmaron.