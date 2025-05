Sala Constitucional de La Paz concede tutela a Maziel Terrazas; nuevo revés para el MTS que postuló a Andrónico

El abogado Campero afirmó que la expulsión de su defendida fue dejada sin efecto, por lo que Terrazas retomará su condición de militante con voz y voto dentro del partido. “El MTS no podrá participar de las elecciones generales de este año y tiene que realizar otras actuaciones», sostuvo.

La Sala Constitucional Cuarta de La Paz concedió este martes una acción de tutela a favor de Maziel Terrazas, exesposa de Félix Patzi, en un fallo que representa un nuevo revés jurídico para el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que recientemente postuló a Andrónico Rodríguez como su candidato presidencial con miras a las elecciones general del 17 de agosto próximo.

«Todo lo que ha hecho Félix Patzi al conformar la alianza y decir a Andrónico que firme y se inscriba, quedó sin efecto y esto lo haremos conocer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las siguientes horas”, indicó el abogado de Terrazas, Frank Campero.

Asimismo, informó que la expulsión de su defendida fue dejada sin efecto, por lo que Terrazas retomará su condición de militante con voz y voto dentro del partido. “El MTS no podrá participar de las elecciones generales de este año y tiene que realizar otras actuaciones, incluida la participación de Maziel Terrazas en el congreso del partido, que se convocará en los próximos meses”, adelantó, tras conocerse el fallo judicial.

Al respecto, Terrazas manifestó que en esta jornada «encontró justicia» con la Sala Constitucional de La Paz que le dio respuesta, las mismas que buscó en el TSE, pero no le dieron la razón. «Este tribunal sí me escuchó y dijo que mi persona hizo todos los esfuerzos necesarios y nunca nadie me dio la razón, sólo me expulsaron», maniestó.

En el amparo se pedía la anulación del congreso del MTS de marzo pasado, cuando fue elegida la directiva de Patzi, por vulneración de sus derechos. También se solicitó la eliminación de la resolución del TSE que avala a la directiva cuestionada y la suspensión del partido en las elecciones generales. En la tutela se concedió toda esa solicitud.

Este es el segundo fallo que va en contra del MTS, ayer a Sala Constitucional Primera del Beni aceptó la acción de cumplimento presentada por Peter Beckhauser y ordenó al TSE emitir una resolución para cancelar la personería jurídica del MTS, debido a que incumplió cinco resoluciones sobre su directiva.