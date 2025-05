Se abre la inscripción de candidatos: El TSE tiene la última palabra e informará el 6 de junio quiénes están habilitados

Mientras esté vigente el periodo de inscripción de candidaturas, es decir, del 14 al 19 de mayo, los partidos y las alianzas pueden realizar cambios en sus listados.

eju.tv / Video: Que no me pierda

Este miércoles comienza el registro de candidatos para las elecciones presidenciales de agosto de este año. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila señaló que los frentes políticos podrán realizar ajustes en las listas solo hasta el 19 de mayo, cuando se cierre este proceso.

El Órgano Electoral Plurinacional publicará el 6 de junio las listas de los candidatos habilitados e inhabilitados de cara a los comicios y con base en esa nómina la ciudadanía podrá presentar demandas de inhabilitación.

«El plazo termina el 19, entonces, en esos días puede subsanar algunos documentos. Una vez que culmine el 19 ese plazo se cierra y ya ninguna organización política podría aumentar, corregir o subsanar alguna observación», explicó.

En ese marco, Ávila aclaró que el TSE tiene la última palabra sobre las habilitaciones de candidaturas.

«Que una organización me presente, me inscriba como candidato no significa que esté habilitado», remarcó el vocal.

Los partidos y alianzas políticas deben inscribir 352 candidatos entre titulares y suplentes, aunque no están obligados a presentar la totalidad de las candidaturas.

Explicó que una vez que los frentes presenten las listas el TSE revisará los requisitos y documentos desde el 20 de mayo.

«Revisamos todo esto por 15 días y el 6 de junio el TSE emite una lista de todos los candidatos inhabilitados y habilitados en base a los requisitos», señaló.

«Desde ahí inicia algo importante, esa publicación que hace el TSE tiene un objetivo, que es informar a la ciudadanía; entonces, si un ciudadano identifica que un candidato no ha cumplido sus requisitos puede presentar a partir de ese momento una demanda de inhabilitación», explicó.

Esta «demanda de inhabilitación» puede presentarse hasta 72 horas antes de la votación, según la ley.

En ese marco, 10 frentes presentaron ante el TSE las actas notariadas de acreditación en la cual se comprometen a elegir las candidaturas de acuerdo a sus normas estatutarias internas.