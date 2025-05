Sectores productivos agobiados por el incremento de los insumos piden al gobierno de Luis Arce dar soluciones a la crisis

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El precio de la harina trepó en la última semana y pone en riesgo el precio del pan. Foto: Unitel

En una semana, el quintal de harina subió a Bs 390 y panificadores amenazan con subir el precio del pan; Jubileo al director del INE: El pasto es boliviano, sí, pero las maquinarias y las vacunas son importadas; y, Sala Constitucional del Beni se extralimitó al resolver delimitación de Piso Firme, advierte diputada Álvarez. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– En una semana, el quintal de harina subió a Bs 390 y panificadores amenazan con subir el precio del pan

Los panificadores denunciaron que el precio de la harina subió de Bs 310 y 315, a Bs 385 y 390 lo que hace insostenible mantener el precio del pan sin apoyo estatal. Incluso, sacos de cinco kilos de harina llegaron a costar entre 40 a 46 bolivianos. “Esto ha colmado nuestra capacidad. No recibimos insumos subvencionados como otros sectores y ya no es posible sostener el precio anterior”, declaró Dandy Mealla, dirigente de los panificadores artesanales de La Paz. Informó que la decisión se tomó en una reunión de emergencia el pasado viernes y que más de 8.000 panificadores a nivel nacional están en la misma situación. La nueva escala de precios establece que la unidad del pan de batalla pasará a costar Bs 0,75, y en algunos casos dos panes se venderán por Bs 1,50. Algunos puestos ya muestran letreros aclarando que “no reciben ninguna subvención del Gobierno”.

– Seremos certificados como país libre de aftosa y no podemos exportar carne, el reclamo de la Cadex

El gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Osvaldo Barriga, lamentó que Bolivia se encamine a ser certificado como país libre de fiebre aftosa sin vacunación, pero paradójicamente, los productores ganaderos no podrán beneficiarse de ese logro debido a la persistente restricción a las exportaciones impuesta por el Gobierno nacional. “Después de 25 años de esfuerzo, 100% financiado por el sector privado y en coordinación con Senasag, Bolivia será certificado como país libre de aftosa. Sin embargo, ahora que alcanzamos este hito histórico, no podemos exportar. ¿Qué te parece esa barbaridad?”, cuestionó Barriga en entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv. Este mes, Bolivia recibirá de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) la certificación de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que le permitirá ampliar su oferta exportable de carne de res.

– Jubileo al director del INE: El pasto es boliviano, sí, pero las maquinarias y las vacunas son importadas

El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, cuestionó este martes al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quien señaló que el precio del pasto no se cotiza en dólares en relación al incremento del precio de la carne de res. “¿Cuál es el problema estructural de la económico del país? es la ausencia de las divisas. Cuando se habla de que no sabe ni siquiera el director del INE por qué tiene el comportamiento del incremento de la carne, no tiene la explicación. Por favor, el pasto es boliviano, sí, pero las maquinarias, las vacunas, todo es importando”, cuestionó Núñez. Durante la actualización de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Arandia aseguró que el incremento del precio de la carne de res no puede atribuirse a la cotización del dólar. Precisó que no existen datos que puedan explican el incremento de la carne de res.

– Restricciones bancarias ponen en riesgo el acceso a la formación internacional

Para muchos estudiantes y docentes en Bolivia, la formación internacional ha sido clave para su crecimiento profesional. Plataformas en línea, universidades extranjeras y centros de especialización han facilitado el acceso a conocimientos actualizados y metodologías innovadoras. Sin embargo, recientes restricciones impuestas por entidades bancarias han encendido alarmas: se han limitado los pagos en dólares con tarjetas de débito, dificultando el acceso a cursos y programas del exterior. “La medida adoptada por los bancos, presumiblemente en respuesta a la escasez de dólares en el país, tiene el potencial de generar un preocupante aislamiento académico para la comunidad educativa boliviana”, advirtió Betty Meneses Ayllón, asesora tecnológica, coordinadora académica y docente de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS). El uso mensual permitido con tarjetas de débito es de hasta 100 dólares por cliente.

– A 10 años de su inauguración, Azucarera San Buenaventura continúa con operaciones al 35% de su capacidad

El gerente de la empresa estatal, Boris Alcázar, señaló que no se han extendido las plantaciones de caña ya que se requiere inversión y lo que hicieron es mejorar el rendimiento de la producción de la materia prima en la superficie que tiene. “Actualmente estamos entre el 35 y 40% más o menos de la capacidad y esto va a ir incrementando, esto es un proceso. A mediano plazo, ya hemos hecho los primeros pasos, lo primero era investigar las nuevas variedades de la caña que es algo importantísimo porque tenemos que adaptar la caña a la zona”, respondió. La empresa estatal fue creada a través del Decreto Supremo 637 promulgado por el presidente Evo Morales, el 15 de septiembre de 2010. Ocho meses después, inició el proceso de contratación para la construcción de la factoría a través de una licitación internacional. El 5 de marzo del 2012, se firmó el contrato «llave en mano» con la empresa china CAMC.

– ¿Andrea Barrientos candidata a la Vicepresidencia con Samuel Doria Medina?

En los últimos días sonó el nombre de Andrea Barrientos para ser la candidata a la Vicepresidencia del país junto a Samuel Doria Medina, y consultada sobre el tema, señaló que nadie conversó con ella, “pero veremos qué pasa”. La senadora señaló que el 14 de mayo se presentará al candidato a la Vicepresidencia del país por la alianza ‘Unidad’. Samuel Doria Medina se encuentra en campaña en varias regiones de Bolivia. “Será una dupla potente para resolver problemas del país”, adelantó. “No he tomado ninguna definición, me siento halagada porque es la gente quien está promoviendo esa situación, no hemos tenido ninguna conversación, mi interés está en Cochabamba y en el país, pero veremos qué pasa en estos días”, sostuvo. Agregó que el bloque de unidad sigue trabajando en la suma de elementos que le permitan llegar a la Presidencia del país en las elecciones del próximo 17 de agosto.

– Senador dice que hay siglas que “le están rogando a Andrónico para las elecciones”, incluido un dirigente arcista

El senador Hilarión Mamani, de la línea de Andrónico Rodríguez, afirmó que actualmente existen diversos partidos políticos que están pidiendo una oportunidad de aliarse con el actual presidente del Senado de cara a las próximas elecciones. Según el reporte, en los próximos días se oficializará la sigla con la que el movimiento de Andrónico participará en los comicios, así como el nombre del binomio que lo acompañará a los comicios. ”Las siglas a Andrónico le están rogando, hasta el Arce, su supuesto dirigente Grover García”, señaló el senador. Mamani dejó en claro que descartan ir con el MAS, ya que consideran que esa sigla es “robada” y no representa una opción legítima para su movimiento, resaltando que existe rechazo a las alianzas con siglas que consideran usurpadas o que no representan los principios de su agrupación. El senador resaltó la fuerza del respaldo popular a Rodríguez.

– Contreras: en el trópico esperan un “huracán” que puede derribar las estructuras de la dictadura sindical

Luego de que la Federación Mamoré Bulo Bulo se desmarcó del expresidente Evo Morales y expresó su “apoyo y respaldo contundente” a la candidatura de Andrónico Rodríguez, Álex Contreras, exportavoz del gobierno de Morales, afirmó que dirigentes medios del trópico esperan un “huracán” que puede derribar las estructuras de la dictadura sindical impuesta en la zona desde hace más de 30 años. “Dirigentes medios del trópico de Cochabamba manifiestan que están esperando el arribo de un huracán al trópico de Cochabamba, que podría derribar las estructuras de lo que significa la dictadura sindical que desde hace 30 años está implantada en las poblaciones y este manifiesto de Federación Mamoré Bulo Bulo es uno de esos”, afirmó Contreras. La posición de la citada federación llamó la atención este martes, luego de que sus dirigentes de centrales y subcentrales se reunieran en horas de la mañana.

– Hubo instrucción del viceministro para realizar el censo en Piso Firme y el INE actuó de forma irregular, afirma Paz

Mauricio Paz, Director Departamental de Límites de la Gobernación del Beni, denunció que el Instituto Nacional de Estadística (INE) actuó de manera irregular al censar la comunidad de Piso Firme como parte de Santa Cruz durante el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024. Según Paz, esta decisión se tomó por instrucción directa del Viceministerio de Autonomía, en contravención de la normativa vigente y los límites cartográficos oficiales. “Hubo una instrucción política. El viceministro ordenó al INE que censara Piso Firme desde Santa Cruz, y el INE la acató”, afirmó Paz en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Paz explicó que la decisión del INE vulneró varias disposiciones legales, comenzando por la Constitución Política del Estado, la Ley de Límites de 1914, el Sistema Integrado de Ordenamiento Territorial (SIOT) y el Decreto Supremo 5050, que establece el marco técnico y cartográfico para el censo.

– Sala Constitucional del Beni se extralimitó al resolver delimitación de Piso Firme, advierte diputada Álvarez

La diputada cruceña María René Álvarez denunció este martes que la Sala Constitucional del Beni se extralimitó en sus funciones al emitir una resolución sobre la delimitación territorial de la comunidad de Piso Firme, en lo que calificó como una acción de prevaricato, por contradecir la normativa vigente y atribuirse competencias que no le corresponden. Según la legisladora, la delimitación de límites territoriales está claramente establecida en la normativa boliviana. “La resolución del vocal de la Sala Constitucional del Beni es una acción arbitraria y negligente, alejada del marco normativo”, afirmó la legisladora en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni falló a favor del gobernador José Alejandro Unzueta Shiriqui y declaró nula la Resolución Administrativa 58/2024 del INE, que contenía información censal sobre comunidades en el área de Piso Firme.