TCP cierra definitivamente la puerta a la reelección de Evo Morales; a su defensa la sentencia ‘le tiene sin cuidado’

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los magistrados del TCP. Foto: urgente.bo

eju.tv

TCP presenta como hito histórico la sentencia 007/2025: nadie, sin excepción, puede ser presidente más de dos veces; abogados de Evo sobre inhabilitación: «Nos tiene sin cuidado lo que diga o no diga el TCP»; y, denunciaron a Evo Morales en Argentina por crímenes de lesa humanidad. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TCP presenta como hito histórico la sentencia 007/2025: nadie, sin excepción, puede ser presidente más de dos veces

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunció este miércoles como un hito histórico la sentencia 007/2025, mediante la cual establece que nadie puede ejercer la presidencia en más de dos ocasiones ya sea de manera continua o discontinua. El decano del TCP, Yván Espada, aclaró que esta determinación se aplica tomando en cuenta a mandatos del pasado y está vigente para las actuales candidaturas. El criterio de la sentencia impediría que Evo Morales sea candidato a la presidencia, tomando en cuenta que ya fue elegido presidente en más de dos ocasiones. El ala “evista” rechazó por anticipado la sentencia del TCP, bajo el argumento de contradice a la Constitución, que sólo limita la reelección continua, pero además no podría aplicarse de manera retroactiva. Sin embargo, el magistrado Espada enfatizó que el dictamen se aplica incluso a periodos pasados y no tiene excepciones.

https://eju.tv/2025/05/tcp-presenta-como-hito-historico-la-sentencia-007-2025-nadie-sin-excepcion-puede-ser-presidente-mas-de-dos-veces/

Abogados de Evo sobre inhabilitación: «Nos tiene sin cuidado lo que diga o no diga el TCP»

Los abogados de Evo Morales afirmaron este miércoles que les tiene «sin cuidado» lo que resuelva o no el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a la inhabilitación del expresidente, ya que están seguros que la norma no tendrá alcance retroactivo y que carece de sustento para afectar las pretensiones de su defendido. «Nos tiene sin cuidado lo que diga o no diga el Tribunal Constitucional Plurinacional porque sencillamente lo que va a pasar es que Evo está plenamente habilitado», señaló el abogado Wilfredo Chávez. En respuesta al recurso de inconstitucionalidad relacionado con la reelección presidencial, la Sala Plena del TCP ratificó este miércoles la inhabilitación de Morales para las próximas elecciones, al declarar inconstitucional la reelección continua y discontinua. Sin embargo, la defensa dice que la acción de inconstitucionalidad abstracta no es retroactiva, sino prospectiva, hacia adelante.

https://eju.tv/2025/05/abogados-de-evo-sobre-inhabilitacion-nos-tiene-sin-cuidado-lo-que-diga-o-no-diga-el-tcp/

“Tengo la certeza que iremos con Alianza Popular”, dice Cronenbold sobre candidatura de Andrónico

“Alianza Popular es la mejor opción que tenemos. A mí no me gusta andar con vueltas. Tengo la certeza que iremos con Alianza Popular”, afirmó este miércoles Mario Cronenbold, sobre la candidatura de Andrónico Rodríguez de cara a las elecciones generales del 17 de agosto. En ese contexto, Cronenbold, que apoya la candidatura del presidente del Senado en Santa Cruz, desahució que Rodríguez tome la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) porque como proyecto no pueden volver hacia atrás y permitir que “los mismos de siempre” desplacen a las nuevas figuras emergentes en el campo político. “Hemos sido claros, la gente quiere un cambio de verdad, si nosotros vamos con el MAS sería más de lo mismo, porque van a aparecer los de siempre a ser partícipes de esto. Si el éxito de este proyecto es porque es algo nuevo”, dijo Cronenbold. Alianza Popular está registrada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

https://eju.tv/2025/05/tengo-la-certeza-que-iremos-con-alianza-popular-dice-cronenbold-sobre-candidatura-de-andronico/

Denunciaron a Evo Morales en Argentina por crímenes de lesa humanidad

Evo Morales Ayma, ex presidente de Bolivia, fue denunciado ante la Justicia argentina por graves delitos de lesa humanidad durante su mandato, que se extendió desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. La denuncia fue formalizada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y otros organismos que exigen que el caso sea investigado en el país en virtud del principio de jurisdicción universal. Durante los 14 años de presidencia de Morales, se perpetraron múltiples violaciones a los derechos humanos en Bolivia, categorizadas como masacres, torturas y tratos inhumanos, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia enfatiza que el sistema judicial boliviano está inhibido de actuar con independencia debido a presiones políticas, lo cual justifica la intervención argentina para asegurar justicia.

https://eju.tv/2025/05/denunciaron-a-evo-morales-en-argentina-por-crimenes-de-lesa-humanidad/

Damián Condori no descarta ir como candidato por el MAS: “Soy de centro izquierda”

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, abrió la posibilidad de aceptar una candidatura con el Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales, tras la declinación del presidente Luis Arce. Elegido con el voto opositor en 2021, en un momento de polarización extrema en el país tras la caída de Evo Morales, Condori no descarta volver a cruzar la vereda para representar al MAS en los próximos comicios. “Si las organizaciones sociales me dicen que sí, ¿por qué no?”, señaló el Gobernador, al declararse de “centro izquierda” Agregó que el país está cansado de los extremos y las peleas, por lo que se considera el “factor de unidad” en las fuerzas de izquierda, aunque indicó que la decisión será de las organizaciones sociales. “Esa oportunidad (de ser candidato presidencial) muy pocas veces se puede dar para nuestro departamento, más aún como sede del Bicentenario”, apuntó Condori.

https://eju.tv/2025/05/damian-condori-no-descarta-ir-como-candidato-por-el-mas-soy-de-centro-izquierda/

Arce no respetó las decisiones orgánicas, dice Choque tras declinación de candidatura: “El que venga, se tiene que cuadrar”

El anuncio del presidente Luis Arce, de declinar su candidatura a las elecciones presidenciales, fue cuestionado por la diputada Deisy Choque que pidió respeto a las decisiones orgánicas asumidas en el seno del Movimiento al Socialismo (MAS) haciendo mención que el actual mandatario ya había sido proclamado en distintos actos en el país. Sin embargo, pese a desaprobar la misma, aseguró que no dejará de brindarle su apoyo durante el resto de su gestión. “Vamos a ser respetuosos con sus decisiones, mas no la compartimos, yo por lo menos no la comparto”, manifestó Choque. Señaló ser respetuosa de la posición que asumen las organizaciones, pero son las mismas las que analizarán nuevas decisiones. “Quien vaya (como candidato) sea emanado desde las organizaciones y también tendrá que asumir primero que tenemos una dirección nacional, un pacto de unidad y el que venga, se tiene que cuadrar a esa estructura”, explicó.

https://eju.tv/2025/05/arce-no-respeto-las-decisiones-organicas-dice-choque-tras-declinacion-de-candidatura-el-que-venga-se-tiene-que-cuadrar/

Universidades bolivianas en emergencia ante crisis presupuestaria

Ante la falta de respuesta a la solicitud de tratamiento de la demanda presupuestaria 2025, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) se declaró en estado de emergencia, hasta que se analice la petición, ya que señalan que se debe garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas del país. Es así que, a través de un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana detalló que en fecha 23 de abril del 2025 se presentó a la cartera de Estado la mencionada demanda, la cual responde a las necesidades urgentes y estructurales que deben ser atendidas con prioridad, a fin de garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas del país. El Sistema de la Universidad Boliviana se declara en estado de emergencia hasta que se analice de manera seria y detallada la demanda financiera 2025.

https://eju.tv/2025/05/universidades-bolivianas-en-emergencia-ante-crisis-presupuestaria/

Panificadores independientes lanzan golpes contra dirigente confederado por insumos subvencionados

Un grupo de panaderos independientes agredió físicamente al dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, a quien, en medio de gritos y empujones, le exigieron igualdad en el acceso a la harina e insumos subvencionados por el Gobierno central. Las agresiones se dan luego que en las últimas semanas los insumos para elaborar el pan y otras masitas se dispararon en sus precios, como el caso de la harina que ahora cuesta a Bs 420 el quintal. El incidente ocurrió en esta jornada durante una concentración en La Paz, donde decenas de panaderos independientes denunciaron exclusiones en la distribución de productos subvencionados como la harina, el azúcar, la manteca y la levadura. “¡Fuera, vendido!”, gritaban varios de los presentes mientras lanzaban al dirigente puñetes, patadas e incluso lo golpeaban con botellas de plástico y si no intervenía la Policía, las agresiones iban a continuar.

https://eju.tv/2025/05/panificadores-independientes-lanzan-golpes-contra-dirigente-confederado-por-insumos-subvencionados/

Vacunas contra la influenza: El Gobierno ya distribuyó más de 1,5 millones de dosis en todo el país

Niñas y niños desde los seis meses hasta los 12 años, personal de salud, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores de 60 años de edad conforman los grupos de riesgo priorizados para acceder, de forma gratuita, a la vacuna contra la influenza estacional en todos los centros de salud y vacunatorios del país, tanto del sistema público como de la seguridad social. Por ello el Gobierno nacional entregó más de 1,5 millones de dosis pediátricas y de adultos a los nueve Servicios Departamentales de Salud (SEDES). La medida contribuye a su protección y reduce significativamente el riesgo de complicaciones severas o fallecimiento a causa del virus. “Hemos distribuido más de 1,5 millones de dosis de la vacuna contra la influenza, tanto pediátricas como para adultos, a los nueve Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de todo el país”, informó la ministra de Salud, María Renée Castro.

https://eju.tv/2025/05/vacunas-contra-la-influenza-el-gobierno-ya-distribuyo-mas-de-15-millones-de-dosis-en-todo-el-pais/