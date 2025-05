TDJ ordena el retorno de la jueza Lilian Moreno a su fuente laboral y en La Paz niegan la libertad a Luis Fernando Camacho

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La jueza Lilian Moreno Cuéllar. Foto: Visón 360

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Santa Cruz: TDJ ordena el retorno inmediato a su fuente laboral a la jueza que favoreció con un fallo a Evo; niegan solicitud de Camacho y se mantendrá con detención preventiva en Chonchocoro, y, JP Morgan: Bolivia cierra abril con 2.109 puntos de riesgo país, es el más alto de Latinoamérica. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Santa Cruz: TDJ ordena el retorno inmediato a su fuente laboral a la jueza que favoreció con un fallo a Evo

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, se pronunció este viernes sobre el permiso de cinco días que solicitó la jueza Lilian Moreno, a quien se ordena el retorno inmediato a su fuente laboral, quien pasada las 14.40 no regresó. La autoridad judicial cruceña fue señalada por presuntamente favorecer a Evo Morales con un fallo que deja sin efecto la orden de aprehensión en contra del exmandatario. La disposición se da luego de que, según reportes policiales, Moreno abordó el lunes 28 de abril el vuelo OB-681 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a La Paz y no se registró pasaje de retorno, luego de solicitar licencia por motivos personales desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo. “Hoy ha dispuesto revocar en parte de la licencia otorgada a la señora juez, disponiendo que se restituya a su fuente laboral de manera inmediata a partir de hoy al mediodía”, sostuvo Quezada.

https://eju.tv/2025/05/santa-cruz-tdj-ordena-retorno-inmediato-de-la-jueza-que-favorecio-con-un-fallo-a-evo-morales/

No hay rastros de la jueza que favoreció a Evo y diputado “arcista” denuncia que en 2009 atropelló a una menor, quien falleció

La jueza que anuló las órdenes de aprehensión contra Evo Morales, Lilian Moreno, abordó el lunes 28 de abril el vuelo OB-681 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a La Paz y, a la fecha, no se ha confirmado su regreso a Santa Cruz, lugar de su juzgado, según reportes de la Policía. En tanto, el diputado “arcista” Rolando Cuéllar denunció que la magistrada atropelló a una persona de 16 años en 2009, “y no se hizo cargo de los gastos fúnebres y hospitalarios de la víctima”. “Estamos pidiendo al Ministerio Público de Tarija un informe para reabrir este caso y sea sentenciada por conducción peligrosa con muerte”, dijo el diputado desde sus redes sociales. Además, el pasado miércoles, Cuéllar acusó a la magistrada de “pagar favores laborales”. Y es que desde esa jornada, luego de que se conociera la decisión judicial, la Policía montó un operativo en las inmediaciones del domicilio de Moreno en Santa Cruz.

https://eju.tv/2025/05/no-hay-rastros-de-la-jueza-que-favorecio-a-evo-y-diputado-arcista-denuncia-que-en-2009-atropello-a-una-menor-quien-fallecio/

Equipo jurídico de Evo Morales respalda fallo que anula actuaciones judiciales en su contra

El equipo jurídico de Evo Morales a la cabeza del exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, justificó el fallo de la magistrada Lilian Moreno Cuéllar, del Juzgado 14° de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, quien el pasado martes determinó anular la orden de aprehensión y la declaración de rebeldía dictadas contra el expresidente en el marco del proceso por trata y tráfico de personas que se le sigue en el distrito judicial de Tarija. Chávez afirmó que la determinación de la jueza Moreno Cuéllar es respaldada por la Constitución Política del Estado (CPE)y restituye el Estado de Derecho al dejar sin efecto una orden de aprehensión supuestamente carente de los requisitos legales mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente en el país, ya que no contaba con fundamentos jurídicos sólidos y fue emitida en vulneración flagrante del debido proceso al que tiene derecho el exmandatario. “La decisión que ha asumido la jueza tiene carácter constitucional”, dijo.

https://eju.tv/2025/05/equipo-juridico-de-evo-morales-respalda-fallo-que-anula-actuaciones-judiciales-en-su-contra/

Niegan solicitud de Camacho y se mantendrá con detención preventiva en Chonchocoro

En audiencia la tarde de este miércoles se denegó la solicitud de modificación de medidas cautelares para el gobernador electo Luis Fernando Camacho, quien se mantendrá con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. «Lo que pretendia el señor Camacho era la libertad, empero el Tribunal ha denegado dicha solicitud porque no era el acto procesal idóneo, debía presentar la cesación a la detención preventiva (…), segundo aspecto y el más importante, no ha presentado ni una prueba idónea para crear una duda razonable en el juez, se observó que las fotocopias simples presentadas por la defensa no pueden ser tomadas en cuenta y, tercero, que una opinión (de la ONU) no puede registrarse como valedera», informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori. Con una vigilia de «autoconvocados», a las 14:20 de este viernes se reinstaló la audiencia de revisión de medidas cautelares de la autoridad en La Paz.

https://eju.tv/2025/05/niegan-solicitud-del-gobernador-camacho/

Concejales opositores cuestionan que juez de otro municipio realice acciones en contra de la capital cruceña

La acción de cumplimiento interpuesta por los concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Denny Guzmán y Andrea Negrete en un juzgado de El Torno ha levantado una ola de críticas en sus colegas de la oposición. El concejal Manuel Saavedra (Demócratas) señaló que lo realizado por el alcalde Jhonny Fernández, a través de sus concejales, tiene como objetivo que no haya fiscalización a su gestión municipal. “Por increíble que parezca, un juez de El Torno está dejando a esta ciudad sin Concejo Municipal. Hay que preguntarle (al alcalde) ¿por qué en El Torno y no en Santa Cruz de la Sierra?”, cuestionó el concejal Saavedra. El edil hizo un llamado a las autoridades judiciales electas en Santa Cruz para que paren estas situaciones donde “los jueces de provincia están decidiendo por jueces de Santa Cruz de la Sierra” que cuenta con sus propios administradores de justicia.

https://eju.tv/2025/05/concejales-opositores-cuestionan-que-juez-de-otro-municipio-realice-acciones-en-contra-de-la-capital-crucena/

Con Arce en el ruedo, 5 candidatos están en plena carrera electoral

Con el presidente Luis Arce en el ruedo, son cinco candidatos listos para ser inscritos con miras a las elecciones generales del 17 de agosto, tres de ellos en representación de sus partidos y dos, de alianzas electorales. La definición de candidaturas de parte de los partidos políticos y las alianzas es aún incierta a poco más de 100 días de los comicios nacionales y a dos semanas del inicio del registro de postulantes. El calendario electoral emanado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) define el plazo de registro de candidaturas entre el 14 y 19 de mayo, una de las actividades electorales más importantes. Como informó el TSE el 19 de abril, en el último día del registro de alianzas, cinco alianzas fueron registradas para los comicios y en ellas se incluyen seis partidos políticos. De los 14 partidos con personería jurídica, 11 notificaron su intención de participar de la votación, tres de los cuales forman parte de aquellas alianzas.

https://eju.tv/2025/05/con-arce-en-el-ruedo-5-candidatos-estan-en-plena-carrera-electoral/

JP Morgan: Bolivia cierra abril con 2.109 puntos de riesgo país, es el más alto de Latinoamérica

Bolivia terminó abril con 2.109 puntos de riesgo país, el más alto de toda Latinoamérica, lo que significa que la nación está muy comprometida para caer en default y que pierda credibilidad para asumir nuevas deudas. Según el último balance de la calificadora internacional JP Morgan, Bolivia casi le duplica en riesgo a Ecuador, su inmediato seguidor que está con 1.189 puntos. Argentina, que solía estar entre los primeros puestos por la crisis económica de los gobiernos de izquierda, bajó de 1.923 a 722 por las políticas del gobierno de Milei. A nivel Sudamérica, más abajo se encuentran Colombia (388), Brasil (230), Paraguay (185), Perú (176), Chile (133) y Uruguay (102). El riesgo país mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de su deuda externa. Tener más de 2.000 puntos de riesgo país significa que un Estado es muy riesgoso para los inversores internacionales.

https://eju.tv/2025/05/jp-morgan-bolivia-cierra-abril-con-2-109-puntos-de-riesgo-pais-es-el-mas-alto-de-latinoamerica/

Helicóptero de la FAB rescata con vida a los cinco ocupantes de la avioneta siniestrada en Beni

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) rescató con vida la tarde de este viernes a los cinco ocupantes de la avioneta que se precipitó en Beni. A mediodía se confirmó que el helicóptero que fue enviado para sobrevolar la zona donde ocurrió el accidente en la ruta Trinidad-Baures fue encontrado y que la aeronave enviada rescató a la tripulación y a los pasajeros. «En estos momentos hemos recibido como FAB la noticia de que el helicóptero en estos momentos ha visto, ya tuvo contacto positivo con la aeronave, en estos momentos se están haciendo las diferentes operaciones para ver el lugar exacto donde están los tripulantes y pasajeros», informó el coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Wenceslao Montero. En un video publicado en las redes sociales, se ve a la tripulación y a los pasajeros que el miércoles partieron en la avioneta que salió de Trinidad rumbo a Baures, todos sanos y a salvo.

https://eju.tv/2025/05/helicoptero-de-la-fab-rescata-con-vida-a-los-cinco-ocupantes-de-la-avioneta-siniestrada-en-beni/

Así fue el rescate de las cinco personas que viajaban en la avioneta que desapareció en Beni

Este viernes las cinco personas que estaban desaparecidas tras estrellarse en una avioneta fueron rescatadas en la localidad de Baures, por una de las brigadas de rescate. “Estaban en un área de muy difícil acceso”, manifestó el piloto de la avioneta que rescató a las víctimas. La desaparición de la avioneta ocurrió el pasado 29 de abril, cerca de las 13:00 horas, el piloto informó problemas técnicos antes de que se perdiera todo contacto con la aeronave. Este viernes por la mañana despegó desde Santa Cruz de la Sierra un helicóptero equipado con grúa, tecnología de rastreo y un equipo especializado del SAR-FAB (Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana). Esta unidad se dirigió al municipio de Baures para reforzar la búsqueda en la zona delimitada por los vuelos anteriores. La aeronave fue localizada cerca de la comunidad Pedro Ignacio Muiba, gracias a la precisión del trabajo aéreo y el rastreo en tierra.

https://eju.tv/2025/05/asi-fue-el-rescate-de-las-cinco-personas-que-viajaban-en-la-avioneta-que-desaparecio-en-beni/

“Han sido los días más largos de mi vida”, hermana del piloto de la avioneta desaparecida en Beni da gracias tras el rescate

La hermana del piloto de la avioneta desaparecida en Beni respiró aliviada este viernes tras concretarse el rescate de los tripulantes que son atendidos y evaluados por personal médico, según el informe del Viceministerio de Defensa. “Gracias a Dios porque nos ha permitido estar juntos en familia. Estar con mi hermano, así como las otras familias”, señaló la hermana del piloto al canal estatal. El Viceministerio de Defensa señaló que la aeronave, que había sido reportada como extraviada, “fue localizada gracias al trabajo intenso y coordinado del equipo de rescate, liderado por la Fuerza Aérea Boliviana”. Según las imágenes, las cinco personas estuvieron sobre la aeronave que quedó bajó el agua. Según el reporte proporcionado por el piloto Danilo Cabrera Soliz, la aeronave Cessna 170 con registro CP 1099 aterrizó cerca de la población Pedro Ignacio Muiba, a 123 kilómetros de Trinidad.

https://eju.tv/2025/05/han-sido-los-dias-mas-largos-de-mi-vida-hermana-del-piloto-de-la-avioneta-desaparecida-en-beni-da-gracias-tras-el-rescate/