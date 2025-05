Titular del TSE recuerda que el 6 de junio publicarán la lista de inhabilitados y «empezarán algunas impugnaciones»

Respecto a los partidos inhabilitados, Hassenteufel sostuvo que están en su derecho de solicitar una revisión, pero que es probable que se encuentren fuera de plazo.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, recordó este viernes que el 6 de junio se publicará la lista de candidatos inhabilitados, fecha en la que «seguramente empezarán a presentarse algunas impugnaciones».

«El 19 vence el periodo para la inscripción de candidaturas, desde el 20 al 26 trabajará nuestra gente revisando los documentos y el 6 de junio estaremos publicando la lista de candidatos habilitados e inhabilitados, en ese momento empezarán seguramente a presentarse algunas impugnaciones, algunas demandas de inhabilitación contra alguno de los candidatos», declaró en Santa Cruz.

«Pan-Bol y el Frente Para la Victoria pueden presentar un recurso de revisión extraordinaria y, si consideran que se han vulnerado sus derechos, acudir a la instancia constitucional, no creo (que estén dentro de plazo) a estas alturas, pero depende de cómo se manejen», detalló.

Respecto a la ley del preclusión que se trata en la Cámara de Diputados, precisó que la norma tiene un carácter general que establece que «las actividades y los hechos (electorales) no pueden retrotraerse».

«El principio de preclusión tiene un carácter general que establece que las actividades y los hechos no pueden retrotraerse, no se puede volver atrás, está destinado a garantizar que los resultados que se den en cada una de las meses no se revisen, no se modifiquen indebidamente, salvo el caso de impugnaciones que pueden hacer los partidos políticos», manifestó.