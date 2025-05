Una andanada de demandas pone en vilo al TSE; vocales piden a la ALP aprobar la ley de preclusión

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los comicios nacionales están bajo el acoso judicial por la serie de recursos. Foto: Erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tras recibir 10 denuncias contra organizaciones políticas, vocal dice que el TSE está bajo “acoso judicial”. Vocal de TSE pide aprobar ley de preclusión para impedir que se frenen los procesos electorales. ¿Las elecciones generales están en riesgo? Advierten lluvia de demandas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Tras recibir 10 denuncias contra organizaciones políticas, vocal dice que el TSE está bajo “acoso judicial”

El proceso electoral en Bolivia podría estar en riesgo por el creciente volumen de acciones judiciales que involucran a partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Así lo advirtió el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, quien confirmó que existen al menos 10 acciones legales en curso. Tahuichi explicó que las acciones son de diversa índole: amparos constitucionales, acciones populares, de cumplimiento y de libertad. Algunas apuntan directamente al TSE, otras lo involucran como tercer interesado, así como también se enfocan en anular a ocho organizaciones políticas que toman parte del proceso electoral “Algunos somos directamente accionados, otros somos terceros interesados y otros, mal o menor, igual somos accionados”, precisó. Según el vocal, las acciones legales pueden presentarse incluso “el día mismo de la elección o del cómputo oficial”, tema que genera una enorme inseguridad jurídica y “pone en riesgo el proceso electoral”.

– Vocal de TSE pide aprobar ley de preclusión para impedir que se frenen los procesos electorales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar el proyecto de Ley del Principio de Preclusión para que ninguna resolución judicial pueda para paralizar un proceso electoral. El vocal lamentó que hasta el momento no haya sido sancionado pese a que fue presentado en febrero de este año como parte de los compromisos asumidos en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia. “Aprendamos de nuestros errores. Si no queremos que suceda lo mismo (como las elecciones judiciales), que se apruebe el proyecto de ley, que se blinde el principio de preclusión y eso nunca más va a volver a repetirse”, instó. En la etapa de presentación de candidatos, surgieron varios recursos legales contra diferentes fuerzas políticas que podrían poner en riesgo el proceso electoral de cara a los comicios del domingo 17 de agosto.

– Morena señala que el recurso de acción popular interpuesto en su contra carece de fundamento

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) emitió un comunicado en el que señala que la inscripción de sus candidatos para las elecciones de 2025, se realizó en estricto cumplimiento de la ley. “Ante el recurso de acción popular que ha presentado el ciudadano Humberto Vidaurre en contra del Movimiento de Renovación Nacional sobre un supuesto incumplimiento del plazo establecido por el artículo 13, numeral III, de la Ley de Organizaciones Políticas aclara algunos puntos”, se lee en un fragmento del comunicado. Aclarará: En este proceso electoral se han suprimido las elecciones primarias, mediante Ley 1578 de 19 de agosto de 2024, por lo que el argumento en el que se basa esa acción carece de fundamento legal. Morena ha cumplido con todos los requisitos que ordena la ley para inscribirse y participar del presente proceso electoral y lo seguirá haciendo, en apego estricto a sus principios, en las próximas etapas del mismo.

– UN rechaza denuncia que busca anular su personería: “Los dirigentes no han tenido nunca una sentencia por racismo y discriminación”

El partido Unidad Nacional (UN), organización que forma parte de la alianza Unidad que tiene como candidato a Samuel Doria Medina, indicó este miércoles que sus miembros no tienen sentencia por racismo y discriminación. El comunicado surgió tras conocer que el abogado Wilmer Vásquez, quien es asesor jurídico del Frente Para la Victoria (FPV), solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelar la personería jurídica de UN. “Rechazamos con indignación la judicialización de las elecciones a la que están entregados un grupo de personas con intereses oscuros y antidemocráticos, que recurren, sin vergüenza alguna, a argumentos falsos para impedir nuestra participación democrática”, señala un comunicado de la presidente de UN, Elizabeth Reyes. En la nota, afirman que “ni Unidad Nacional ni sus dirigentes no han tenido nunca una sentencia en su contra por racismo y discriminación”.

– APB – Súmate rechaza acción popular que busca inhabilitarlo; anuncian actuaciones jurídicas

El precandidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, cuestionó la acción popular que busca inhabilitar a su partido político y afirmó que su sigla cumplió con todos los requisitos para participar de las elecciones generales 2025. “Mientras cumplamos todos los requisitos, no tendrían por qué inhabilitarnos”, señaló Reyes Villa y agregó que presentó todos los documentos que se piden para ingresar a la carrera electoral. Reyes Villa cuestionó la acción popular y afirmó que se cumplieron todos los requisitos. Reyes Villa también consideró que el periodo de conformación previo a los comicios no es relevante tomando en cuenta que no se llevaron a cabo las elecciones primarias. “No ha habido las primarias y todo se ha distorsionado”, señaló. Un comunicado de la organización política señala que “APB-Súmate ha cumplido con todos los requisitos legales en tiempo y forma para obtener su personería”. Esperan que la acción se declare improcedente.

– ¿Las elecciones generales están en riesgo? Advierten lluvia de demandas

La creciente judicialización del proceso electoral en Bolivia ha encendido las alertas sobre la viabilidad de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. Hasta este miércoles, al menos diez acciones legales fueron presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el sistema judicial, cuestionando la legalidad de candidaturas de diferentes partidos y líderes políticos. El analista político Carlos Saavedra advirtió que el panorama se volverá aún más complejo en los próximos días, cuando se inicie oficialmente la etapa de impugnaciones. “Todavía no hemos entrado a la época de impugnaciones. Cuando eso ocurra, va a llover demandas. Habrá un verdadero diluvio de acciones legales”, alertó en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Saavedra hizo un llamado urgente tanto al TSE como al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que den certezas al país sobre la realización del proceso electoral.

– Autoridades electas no deben renunciar si son candidatos

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, aclaró que las autoridades electas, no están obligadas a renunciar si también postulan como candidatos en las elecciones generales del próximo 17 de agosto. “Toda persona que ha sido electa por voto popular dentro del sistema democrático no está obligada a dejar su cargo para ser candidata nuevamente”, explicó Callejas en entrevista con La Hora Pico de eju.tv. El vocal señaló que esta disposición aplica a todas las autoridades que fueron elegidas por sufragio popular y continúan en funciones. “Hay una sentencia constitucional que establece que las autoridades electas no deben renunciar si postulan nuevamente”, recalcó. La afirmación del vocal está respaldada por la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 32/2019, que establece que ya no están obligados a renunciar aquellos ciudadanos que fueron elegidos mediante voto.

– Richter dijo en 2024 que la Vicepresidencia «no aporta en nada»; ahora postula a ese cargo

“No creo que la Vicepresidencia del Estado sea algo útil para el poder Ejecutivo”. Con estas palabras, el exvocero presidencial Jorge Richter se refería a la utilidad de esta institución estatal en junio de 2024. Hoy, con un giro irónico del destino, es candidato para ocupar este puesto por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena). En una entrevista el 4 de junio de 2024, el exvocero dijo: “No creo que la vicepresidencia del Estado sea algo útil para la sociedad. La Vicepresidencia no es una institución útil en nuestro país. De hecho, no aporta prácticamente en nada”. En aquel entonces, sostuvo que haría «los cambios respectivos» que pudieran ser implementados en la Vicepresidencia «si estuviera en sus manos». “De hecho, no aporta prácticamente nada, salvo que la persona tome la decisión de ser muy relevante o le deleguen mucho poder, como ocurrió con Álvaro García Linera”, apuntó.

– Análisis: La importación de combustibles cayó en 69% en un año

La importación de combustibles cayó en 69% entre marzo de 2024 y marzo de este año, según un análisis del presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, con base en los datos del boletín de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE). La reducción ocurre —según el análisis— por falta de dólares y explicaría el irregular abastecimiento de carburantes que vive el país hace meses. Según el INE, entre enero y marzo de 2025, el total de las importaciones del país registraron una disminución del 12%. En este período, la categoría de equipos de transporte, sus piezas y accesorios presentó una caída del 30%, seguida por los bienes de capital con una reducción del 13,5%. “Este mismo comportamiento presentaron los combustibles y lubricantes con disminución en 22,6%, al igual que alimentos y bebidas y artículos de consumo en un 2,3% y 2,9%, respectivamente”, indica el informe.

– Arce se reunió con su gabinete para analizar la problemática de combustibles y la forma de acceder a dólares, según ministro de Minería

El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, reportó que el presidente Luis Arce Catacora sostuvo una reunión de gabinete este miércoles en donde se analizó la situación de los combustibles en el país y la manera de acceder a recursos para que estos productos no falten en las estaciones de servicio. Santos también exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar créditos externos para oxigenar el flujo de dólares, señalando que esto no es para beneficiar al Gobierno o a alguna autoridad, sino para el pueblo boliviano. “Ya no es momento de criticarnos, es momento de trabajar por todo el pueblo boliviano”, expresó la autoridad. “La Asamblea también tiene que ponerse a trabajar”, agregó. La autoridad recordó que se requieren cerca de $us 60 millones a la semana para hacer frente a la importación de hidrocarburos y cubrir la demanda interna, tema que se está analizando para acceder de manera oportuna a estos recursos (divisas externas).