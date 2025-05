Vocal electoral de Cochabamba denuncia atentado y el gobierno dice que de las amenazas se pasaron a los delitos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Policías efectúan las pesquisas correspondientes. Foto Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

Vocal del TED de Cochabamba presenta denuncia por el atentado que sufrió su domicilio. “Han cruzado de la amenaza a lo delictivo”, dice Aguilera tras la explosión cerca de la casa de un vocal electoral. Pan-Bol amenaza con no permitir elecciones generales si no inscriben a Evo Morales como su candidato. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Vocal del TED de Cochabamba presenta denuncia por el atentado que sufrió su domicilio

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba Humberto Valenzuela interpuso una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por la detonación de un explosivo que se produjo cerca de su domicilio, la madrugada de este viernes. “En el transcurso de la mañana, dicha autoridad se hace presente en la Fuerza anticrimen donde presta su declaración para iniciar una investigación, asimismo pone a disposición de esta dirección de la policía todos los medios para el esclarecimiento de este caso”, informó el director de la FELCC de Cochabamba, Vanderley Flores. Cerca de las 03:30 de este viernes, un explosivo detonó cerca de la puerta del domicilio del vocal del TED de Cochabamba quien de forma inmediata notificó del hecho a la Policía, tras llegar al lugar de los hechos colectaron evidencias y no se descarta que se haya usado dinamita. El vocal Humberto Valenzuela indicó que la fuerza anticrimen ya se estaba haciendo cargo de las investigaciones.

https://eju.tv/2025/05/vocal-del-ted-de-cochabamba-presenta-denuncia-por-el-atentado-que-sufrio-su-domicilio/

“Han cruzado de la amenaza a lo delictivo”, dice Aguilera tras la explosión cerca de la casa de un vocal electoral

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, calificó de “delictiva” la detonación de un artefacto explosivo a metros de la vivienda de un vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba. “Estas acciones han cruzado de la amenaza a lo delictivo. En días precedentes se han efectuado acciones que nosotros hemos calificado de amenaza”, dijo. La autoridad emitió un criterio este viernes con relación a los últimos hechos acontecidos en La Paz y Cochabamba. Aguilera dijo que la Policía está verificando cámaras de vigilancia para dar con el responsable y llevarlo ante las autoridades judiciales. “Estamos en la certeza que estas medidas extremas como es el atentado por explosivos, es un desafío a todos los bolivianos”, dijo. Ante la consulta sobre las movilizaciones de evistas en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Aguilera señaló que estas manifestaciones “pretenden generar zozobra, amenazas y romper la institucionalidad”.

https://eju.tv/2025/05/han-cruzado-de-la-amenaza-a-lo-delictivo-dice-aguilera-tras-la-explosion-cerca-de-la-casa-de-un-vocal-electoral/

Defensoría rechaza “hostigamientos” contra vocales electorales, tras detonación en Cochabamba

La Defensoría del Pueblo rechazó este viernes los «hostigamientos» contra algunas autoridades electorales, a menos de tres meses de las elecciones generales, y exhortó a los sectores que están movilizados en varias regiones a tomar acciones en el marco de la Ley y de la democracia. «La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente cualquier acto de amenaza a la integridad de cualquier persona, así como hostigamiento a autoridades del Órgano Electoral», señala en un comunicado. Los seguidores del expresidente Evo Morales mantienen movilizaciones desde el lunes en La Paz y en dos ocasiones se enfrentaron con la Policía para exigir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriba a su líder como candidato presidencial, pese a que está inhabilitado. La Defensoría explicó que tomó conocimiento sobre la detonación de un explosivo «en inmediaciones» de la casa de un vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, tras la presencia de varias personas en el lugar.

https://eju.tv/2025/05/defensoria-rechaza-hostigamientos-contra-vocales-electorales-tras-detonacion-en-cochabamba/

Pan-Bol amenaza con no permitir elecciones generales si no inscriben a Evo Morales como su candidato

La presidenta del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) Ruth Nina, exige al Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribir a sus candidatos para las elecciones generales, caso contrario, amenaza determinaciones contra los comicios. “Queremos indicar que las organizaciones sociales a nivel nacional ya han tomado una determinación. Si en la papeleta de las elecciones 2025, no entra un hermano campesino como es nuestro candidato Evo Morales, no puede existir una elección”, advirtió Nina. La representante del partido político dijo sentirse excluida del proceso electoral programado para el 17 de agosto. Además, de manera pública reiteró su respaldo a Evo Morales. “Nosotros somos de hijos de indígenas que no podemos ser excluidos. Nos han excluido, no puede ser posible, por eso queremos decirle a nuestro candidato que no está solo”, dijo. En los últimos días, los evistas se movilizaron en inmediaciones del TSE exigiendo la inscripción de la candidatura de Morales.

https://eju.tv/2025/05/pan-bol-amenaza-con-no-permitir-elecciones-generales-si-no-inscriben-a-evo-morales-como-su-candidato/

Jhonny anticipa “movimientos en el tablero” de UCS: “Este domingo van los nuevos aliados”

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anticipó este viernes que al interior de la alianza la Fuerza del Pueblo (FP) existirán movimientos, con incorporaciones de nuevos líderes regionales, que afectarán incluso en las listas de candidatos, de cara a las próximas elecciones. “Este domingo vamos a definir la ruta estratégica, de cómo vamos a movilizarnos en cada rincón de Bolivia. Van a conocer quiénes son los nuevos aliados estratégicos que tendremos para el país”, manifestó Fernández. No precisó quienes podrían sumarse como los nuevos aliados, aunque mencionó que responde a la necesidad de construir la unidad con diferentes sectores del país y construir una propuesta para ganar los comicios. “Tenemos toda nuestra estructura, se están sumando más, se va a mover el tablero todavía al interior de nuestra alianza, estén preparados, porque así es la política, para sumar tienes que dar espacio para ganar”, afirmó durante una asamblea departamental de Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

https://eju.tv/2025/05/jhonny-anticipa-movimientos-en-el-tablero-de-ucs-este-domingo-van-a-a-los-nuevos-aliados/

Eva Copa llama a «escuchar a izquierdas y derechas» y dejar atrás el pasado

La alcaldesa y candidata presidencial Eva Copa exhortó este viernes a «escuchar a izquierdas y derechas» para dejar atrás el pasado, porque es así como considera que deben avanzar las nuevas generaciones. «Yo creo que es importante sabernos escuchar, a izquierdas y derechas, creo que esta nueva generación de políticos tiene que aprender a dialogar y escuchar, respetando sus decisiones, respetando sus posiciones ideológicas», declaró la alcaldesa y candidata presidencial Eva Copa. La expresidenta del Senado ocupa el cargo de primera autoridad edil de la ciudad de El Alto. Durante su gestión comenzó la recolección de firmas para que su partido, Movimiento de Revolución Nacional (Morena), obtenga su personería, requisito con el que cumplió para confirmar su candidatura. «Creo que hay que saber escuchar propuestas de afuera, de la izquierda y de la derecha, podernos complementarnos y seguir avanzando y dejar de mirar el pasado y empezarnos a atacar los unos a los otros», manifestó.

https://eju.tv/2025/05/eva-copa-llama-a-escuchar-a-izquierdas-y-derechas-y-dejar-atras-el-pasado/

“No es posible que conviertan las elecciones en una batalla de trucos y chicanas”, señala Doria Medina

El candidato presidencial por la Alianza Unidad Samuel Doria Medina afirmó este viernes que la democracia boliviana se está poniendo en riesgo debido a “trucos y chicanas judiciales”. “Se está poniendo en riesgo la democracia boliviana de una forma que tendrá consecuencias que todavía no podemos vislumbrar, pero que seguramente serán dramáticas para el país”, dijo el postulante presidencial a tiempo de señalar que se está convirtiendo las elecciones en una “batalla de trucos y chicanas judiciales”. “Protesto enérgicamente”, escribió en redes sociales. El proceso electoral está tensionado debido a una serie de recursos judiciales que ponen en riesgo a varias personerías jurídicas, como sucedió con MTS, UCS, PAN BOL y FPV. Además, hay movilizaciones de sectores evistas que exigen la inscripción de Evo Morales como candidato, pese a que está inhabilitado para postular. “Todos los candidatos legítimos deben poder participar; lo contrario menoscaba los derechos de los bolivianos”, afirmó.

https://eju.tv/2025/05/no-es-posible-que-conviertan-las-elecciones-en-una-batalla-de-trucos-y-chicanas-senala-doria-medina/

Elecciones 2025: Justicia ambiental, energías renovables y ecología indígena son algunas propuestas de los partidos

Las propuestas de los partidos, de acuerdo con sus planes de gobierno, oscilan entre reformas estructurales para una gobernanza ecológica basada en derechos de la naturaleza y planteamientos más generales centrados en la sostenibilidad. Una revisión de estos documentos da cuenta de los planteamientos en materia ambiental, energías limpias y ecología indígena. Nueva Generación Patriótica presenta una de las propuestas más robustas y estructuradas del proceso electoral. Plantea la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), con carácter vinculante, y la instauración de tribunales ambientales conformados por comunidades originarias y expertos. Este partido también propone el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, a través de un marco de biolegislación con enfoque biocéntrico. La iniciativa incluye el Plan Nacional de Residuos Cero, el Fondo Nacional del Agua y la implementación de Autonomías Ambientales Indígenas.

https://eju.tv/2025/05/elecciones-2025-justicia-ambiental-energias-renovables-y-ecologia-indigena-son-algunas-propuestas-de-los-partidos/

Elecciones 2025: Activistas alertan que candidatos con historial adverso en DDHH dominan la contienda

A pocos meses de las elecciones generales previstas para agosto de este año, activistas de derechos humanos alertaron por la presencia dominante de candidatos con antecedentes adversos en esta materia. Eduardo del Castillo, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Eva Copa, cinco de los nueve candidatos presidenciales de Bolivia. El panorama, marcado por trayectorias cuestionadas y propuestas débiles, preocupa a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, expresó que la mayoría de las candidaturas carecen de un enfoque claro sobre los derechos fundamentales. “No vemos con claridad que alguno de los candidatos haga planteamientos claros en tema de derechos humanos”, afirmó. Para Herrera, una de las pocas opciones que podría abrir espacio a un enfoque más respetuoso es la candidatura de Samuel Doria Medina.

https://eju.tv/2025/05/elecciones-2025-activistas-alertan-que-candidatos-con-historial-adverso-en-ddhh-dominan-la-contienda/