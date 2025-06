A pesar de la victoria, en Blooming se sienten “perjudicados por el arbitraje”

En la academia hay mucho malestar por la actuación del árbitro Bladimir Rueda en el partido disputado en Montero ante Wilstermann.

Pedro Rivero de Ugarte

Tras la victoria de Blooming por 2-0 sobre Wilstermann, Pablo Salinas, asistente técnico del equipo cruceño, expresó su malestar por el arbitraje. A pesar del triunfo, el colaborador de Mauricio Soria lamentó que el desarrollo del partido se viera marcado por decisiones que, según él, afectaron directamente a su equipo.

“Me da mucha pena no poder hablar de fútbol, porque nos sentimos perjudicados con el arbitraje, con tomas de decisiones muy apresuradas como la expulsión de Becerra, el penal que no nos cobran y la falta que terminó con la lesión de Garzón. No queremos favoritismos, pero sí que el árbitro sea justo”, reclamó Salinas en conferencia de prensa.

El cuerpo técnico de Blooming presentó un equipo alterno debido a la rotación del plantel, pero, según Salinas, el esfuerzo realizado por los jugadores no fue acompañado por una conducción arbitral equilibrada. “Nosotros como club damos todo, hicimos un gran partido, pero el arbitraje nos perjudicó. Siento que no están siendo justos con nosotros”, añadió.

Salinas también destacó que, con esta victoria, Blooming logró posicionarse como líder de su grupo en el torneo por series de la División Profesional. Sin embargo, insistió en que las irregularidades arbitrales empañan el resultado. “Sabíamos que con una victoria nos poníamos primeros en el grupo, hicimos nuestra parte, pero nuevamente reitero mi disconformidad con el arbitraje. Tenemos que lidiar con eso”, dijo.

Finalmente, el asistente técnico reveló el malestar general en el vestuario tras el encuentro. “El camarín está en silencio porque hay bronca. Nos sentimos perjudicados y eso genera frustración”, concluyó. A pesar del buen momento futbolístico, el cuerpo técnico de Blooming espera que las autoridades revisen el desempeño arbitral para garantizar un desarrollo justo del campeonato.