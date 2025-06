¿A quién favorece que renuncie el presidente Arce? A Morales para habilitarse como candidato mediante el TCP, afirma Andrés Gómez

Para el periodista la única salida democrática a esta crisis es a través del voto. “Las soluciones no están en las piedras, sino en las urnas”, expresó.

El periodista, abogado y analista político, Andrés Gómez Vela, advirtió que los bloqueos y protestas lideradas por sectores afines a Evo Morales no solo agravan la crisis económica que vive el país, sino que además forman parte de un plan político para debilitar al Gobierno actual.

“¿De qué sirve que Arce renuncie mañana? No va a resolver ese problema económico. ¿Quién va a entrar? Preguntémonos a quién favorece todas las medidas que están asumiendo en este momento en contra del gobierno”, planteó el periodista.

Gómez Vela cuestionó la utilidad de una eventual renuncia del presidente Luis Arce en medio de este clima convulsionado. “¿Le favorece a usted? No, porque no se va a resolver la crisis. ¿Le favorece a su vecino? Tampoco. ¿A quién favorece? Al autor de esas medidas”, enfatizó el analista, que apuntó Morales como el principal interesado en desestabilizar al Ejecutivo para retornar al poder a través del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Morales lo que quiere es tumbar al presidente, no para resolver la crisis. No lo va a poder hacer, porque él no va a ser gobierno. Lo que él quiere es tumbar al presidente, tumbar al vicepresidente y luego va a poner ahí a Andrónico, y Andrónico le va a limpiar el panorama para que vuelva a ser candidato a través del TCP”, aseguró Gómez, en referencia al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pupilo de Morales.

Organizaciones sociales vinculadas al líder cocalero mantienen bloqueos en las rutas troncales del país desde el 2 de junio. Los bloqueos evistas, bajo la consigna de exigir la habilitación de Morales como candidato, han derivado en hechos de violencia, heridos, detenidos y una agudización de la escasez de alimentos.

“La inestabilidad política va a generar más inestabilidad económica. Las marchas no van a llenar la canasta familiar, los bloqueos no van a hacer que los precios bajen, los saqueos no van a lograr que la producción de gas aumente, no. Esas medidas lo único que hacen es perjudicar más a la gente”, agregó el analista.

Para Gómez, la única salida democrática a esta crisis es a través del voto. “Las soluciones no están en las piedras, sino en las urnas”, concluyó.

