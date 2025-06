Abogado de deudores: Del Castillo es oportunista, no le importó nada cuando era ministro, nos mandó a reprimir

Este martes, el exministro de Gobierno comunicó que presentó un proyecto de ley para diferir el pago de créditos hasta diciembre de este año y dejó en manos de la Asamblea Legislativa su aprobación.

Marcha de deudores de buena fe. Foto: RRSS

Fuente: ANF / La Paz

Jaime Soliz, abogado de los deudores de buena fe de Bolivia, reprochó la propuesta de ley del candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo, Eduardo Del Castillo, para diferir el pago de créditos; recordó que la exautoridad mandó a reprimir a los prestatarios cuando el año pasado se movilizaron por soluciones.

Esta mañana, el exministro de Gobierno comunicó que presentó un proyecto de ley para diferir el pago de créditos hasta diciembre de este año y dejó en manos de la Asamblea Legislativa su aprobación.

Soliz, quien acompañó legalmente la demanda de los deudores, sostuvo que el verdadero problema está en todo el sistema financiero que está hecho “a medida” de los bancos y en desmedro de los usuarios; por ello, indicó que la propuesta de Del Castillo carece de soluciones reales al tema.

“Es una posición oportunista, mientras fue ministro de Gobierno no le importó absolutamente nada. Ahora que comenzó a ingresar tardíamente a una campaña, donde es el peor candidato, está buscando tener apoyo de los deudores”, criticó el jurista en entrevista con la ANF.

El año pasado, los deudores se organizaron ante la incapacidad de pagar sus préstamos con los bancos y denunciaron que las reprogramaciones y los diferimientos agravaron más sus problemas. Las protestas fueron aplacadas por la Policía, dependiente del Ministerio de Gobierno.

“Yo estuve en el Prado en dos oportunidades, a mí mismo me reprimieron. Del Castillo mandó dos generales de la Policía. Nosotros queríamos explicarle al ministro de Economía cuál era la complejidad del problema para que nos dé soluciones, y nos mandó a reprimir. A mí me reprimieron, me hicieron un tajo pequeño en la cabeza. Fue brutal la arremetida y ahora va a venir a hacerse al solidario con los deudores. Este tipo no tiene moral, no tiene escrúpulos. Piensa que va a venir a engañar a la gente diciendo que defiende a los deudores”, recordó Soliz.

El abogado advirtió que los bloqueos que se prolongan por más de 10 días agravarán más la capacidad para que los deudores puedan pagar sus créditos; mientras tanto, el Gobierno se ve sobrepasado porque no puede liberar las carreteras nacionales.