Agenda informativa: Arturo Murillo espera su posible deportación; el exministro Siles será trasladado a Patacamaya

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 22 de junio

Murillo podría ser deportado al país. Foto: El Alteño

– El exministro César Siles será enviado al centro penitenciario de Patacamaya

El exministro de Justicia César Siles será trasladado al centro penitenciario de Patacamaya para cumplir con la orden de un juez cautelar de La Paz, que dictó cinco meses de detención preventiva en su contra, en tanto se lleven a cabo las investigaciones sobre el denominado caso Consorcio. Tras al menos nueve horas de audiencia, este sábado la Justicia determinó que Siles sea enviado a ese centro de reclusión. La exautoridad fue implicada en un audio en el que, supuestamente, habla con el exjuez de Coroico Fernando Lea Plaza, para coordinar la emisión de un fallo destinado a suspender a la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, electa en los comicios judiciales. El exministro fue aprehendido el jueves después de prestar su declaración ante la comisión de fiscales. Hasta la fecha, dos de los implicados en el bullado caso tienen detención preventiva y otros dos fueron beneficiados con detención domiciliaria. El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Yván Córdova, espera la audiencia cautelar.

– Arturo Murillo espera la decisión sobre su futuro en un centro de inmigrantes

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra en un centro de migrantes del estado de Florida, en Estados Unidos. La exautoridad del gobierno de Jeanine Áñez salió libre el pasado viernes, después de haber cumplido una condena desde el 4 de enero de 2023, dictada por un tribunal de Estados Unidos, luego de haberse declarado culpable de participar en el delito de lavado de dinero y de recibir sobornos a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato de venta de gases lacrimógenos y material antimotines, cuyo comprador era el Estado de Bolivia. Murillo, quien tenía el registro 02358-506 en el sistema penitenciario de Estados Unidos, «no está bajo custodia» desde el viernes 20 de junio, reportó la Agencia Federal de Prisiones. En caso de que Arturo Murillo sea traído al país tras su liberación en Estados Unidos este 21 de junio, la Fiscalía de La Paz tiene al menos ocho procesos abiertos contra el exministro de Gobierno, para que rinda cuentas ante la justicia boliviana.

– La cantidad de casos de sarampión en el país sube a cincuenta

Son cincuenta casos de sarampión registrados en cuatro ciudades del país. A Santa Cruz, que tiene 47 confirmados y El Alto, con uno, ahora se suman La Paz y Potosí. Sobre los contagios en Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) informa que se monitorea a 700 individuos que estuvieron en contacto con los infectados y analiza 17 casos sospechosos. En cuanto a los pacientes, cuatro corresponden a menores de dos años que nunca fueron vacunados, 37 a niños y jóvenes de entre 2 y 15 años, y seis a personas mayores de 18 años. El brote registrado en el país es atribuido en parte a la pandemia de covid-19, periodo en el que muchas familias, por temor al contagio, dejaron de llevar a sus hijos a los centros de salud para su inmunización. Centros de salud del país continúan con la inmunización para prevenir la enfermedad. El Ministerio de Salud y Deportes llama a los padres de familia a vacunar a la niñez contra esta enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves.

– Tres clásicos nacionales se juegan este domingo

Bolívar vs. The Strongest en La Paz, a partir de las 15:00; Blooming vs. Oriente Petrolero en Santa Cruz, desde las 17:15; y Wilstermann vs. Aurora en Cochabamba, a las 19:30, se disputarán este domingo en el marco del campeonato ‘todos contra todos’. Por la trascendencia de los tres cotejos, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) los programó para que se jueguen en domingo; mientras que los otros cinco duelos se disputaron el viernes y el sábado. El encuentro determinante es el de los equipos paceños, si uno de los dos vence se acercará a Always Ready, equipo que está solo en la punta; pero, si se registra un empate, el cuadro de la banda roja extenderá su distancia de sus dos inmediatos competidores. Por su lado, Oriente Petrolero y Blooming buscan acercarse a los cuadros líderes del campeonato, por lo que tratarán de hacerse de la victoria. En tanto, los representativos de Cochabamba están en la posición más delicada, sobre todo el equipo del pueblo que tiene una sanción de 30 puntos que lo complica sobremanera.

– OEIA e Irán no registran mayor radiación en sitios atacados por Estados Unidos

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señala que no se ha registrado ningún aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones nucleares iraníes tras los ataques aéreos estadounidenses. El organismo de control nuclear de la ONU envió el mensaje a través de la plataforma social X. «El OIEA puede confirmar que no se ha reportado ningún aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones hasta el momento», indica. El OIEA proporcionará evaluaciones adicionales sobre la situación en Irán a medida que se disponga de más información. En tanto, las autoridades iraníes afirmaron también que no existe peligro para los pobladores radicados cerca de los sitios nucleares, tras los ataques estadounidenses a tres instalaciones atómicas del país. No hay peligro para la población de Qom y el área circundante, indica en un comunicado el departamento provincial de manejo de crisis, citado por la agencia oficial IRNA. El Centro Nacional para el Sistema de Seguridad Nuclear, afirma que no hay señales de contaminación.