Agenda informativa: César Siles, de procurador general y ministro de Justicia a sospechoso del delito de consorcio

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 19 de junio

El exministro de Justicia, César Siles. Foto: APG

eju.tv

– César Siles e Yván Córdova serán aprehendidos en cualquier momento

El exministro de Justicia, César Siles y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, son las próximas personas que deben ser aprehendidas en el denominado caso Consorcio. Así lo determinó el Ministerio Público que ya emitió las órdenes respectivas en su contra. Este caso se destapó tras la filtración de un audio atribuido a Siles, donde aborda la destitución de la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, con el exjuez de Coroico, Fernando Lea Plaza. Este cumple una detención provisional al igual que otros dos implicados, el magistrado suplente del TSJ por La Paz, Iván Campero, y la exvocal del TDJ, Claudia Castro. Según la denuncia, Campero iba a ser beneficiado por un fallo judicial de Lea Plaza, para sustituir a Coaquira, decisión que habría sido tomada por los implicados para poder controlar esa alta corte. El extitular de Justicia sería la cabeza de esta organización delictiva.

– Bolivia exalta el sacramento de la Eucaristía con la celebración del Corpus Christi

Bolivia celebra el Corpus Christi, festividad con una profunda importancia espiritual, que exalta el sacramento de la Eucaristía como el centro de la vida cristiana y de la fe de los católicos. La Iglesia Católica señala que el Corpus Christi es el recuerdo y la afirmación de la presencia real del Señor entre los fieles. En todos los departamentos habrá actos litúrgicos acompañados de procesiones por las calles de las ciudades capitales e intermedias, en lass que los fieles rendirán honor al Santísimo Sacramento. Sobre el significado de esta procesión, los representantes eclesiásticos afirman que se trata de una manifestación pública de fe que se lleva en todo el mundo. “Queremos afirmar nuestra fe en la presencia real de Jesús en la forma sencilla del pan consagrado, tal como Él lo instituyó en la Última Cena, cuando dijo: ‘Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía hasta que vuelva’”, aseveran. Además, habrá una serie de actividades litúrgicas para conmemorar esta fecha.

– Las filas por combustibles continúan, pero ya no son tan largas

Las filas en las estaciones de servicio del eje central para abastecerse de diésel y gasolina continúan inalterables, empero, se evidencia que no son tan largas como en los pasados días. La situación no es igual en otras partes del territorio nacional, en Beni se denuncia la venta del litro de gasolina a 25 bolivianos, porque no existe el combustible desde hace semanas y en, Cobija, Pando, la gente opta por comprar el carburante en las poblaciones brasileñas a un precio mucho mayor. Las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señalan que continuaban con las labores de contingencia pese al levantamiento de los cercos en el país. Desde hace varias semanas el problema surgido a raíz de la escasez de combustibles se agravó en todo el territorio nacional, los conductores deben esperar más de un día en algunos casos para poder abastecerse de diésel y gasolina. El aparato productivo también reclama que se garantice el carburante necesario para las actividades de la cosecha y siembra de invierno.

– Santa Cruz tendrá uno de los días más fríos y el occidente afronta heladas

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en este feriado de Corpus Christi se registrará una de las temperaturas más bajas en Santa Cruz, con 13 grados; pero hasta el sábado ascenderá levemente hasta los 17 grados como mínima. El frente frío también hizo descender las temperaturas en el Chaco y en Chuquisaca, el descenso de temperatura se mantendrá por lo menos hasta el viernes. A primera hora de la tarde del miércoles se registró el ingreso de vientos de sur en Santa Cruz que, de manera paulatina, trajo consigo lluvias y un marcado descenso de temperaturas, al igual que en otras regiones del país, según lo advertido por el Senamhi. Desde la entidad señalaron que el frío se intensificará en estos días y afectará a gran parte del territorio nacional, con probabilidad de heladas en el altiplano paceño, orureño y potosino. Además, se tiene activa una alerta naranja por vientos que afectarán al Norte Integrado cruceño, con ráfagas de hasta 90 km/h. La institución pide a la población tomar el resguardo necesario ante el frío.

– Sedes Santa Cruz llama a la población a vacunarse contra el sarampión

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz insta a la población de ese departamento a aprovechar el feriado de este jueves para llevar a los menores de cinco años a los centros de Salud para inmunizarlos contra el sarampión, debido al preocupante brote de la enfermedad que es altamente contagiosa y puede tener consecuencias graves, incluso fatales. Son 29 los casos confirmados en el departamento de Santa Cruz, aunque dos de ellos aún están bajo revisión técnica del Sedes. La entidad impulsa una campaña de inmunización intensiva, especialmente dirigida a niños entre 1 y 5 años, con vacunas con la dosis SRP, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. La aplicación de las dos dosis es completamente gratuita. Los centros de salud con atención 24 horas han ampliado sus horarios durante fines de semana y feriados, para facilitar el acceso a las familias, habida cuenta que en los días laborales se dificulta la asistencia de la población a los centros de salud habilitados.