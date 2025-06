Agenda informativa: la situación legal del exministro César Siles será definida en esta jornada

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 20 de junio.

El exministro de Justicia, César Siles. Foto: Correo del Sur

eju.tv

– El exministro César Siles será imputado por el caso Consorcio

El exministro de Justicia César Siles prestará su declaración informativa ante el Ministerio Público, a las 08:30 de este viernes, por el caso Consorcio. La exautoridad pasó la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. Siles se presentó de forma voluntaria ante la FELCC alrededor del mediodía del jueves, donde fue aprehendido en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público. Es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y conformación de un consorcio judicial. A su ingreso a dependencias policiales, el exministro negó categóricamente las acusaciones en su contra. Siles fue implicado en el caso producto de una declaración del exjuez Fernando Lea Plaza, quien reveló haber sido presionado para emitir un fallo que habría desplazado a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, en favor del suplente Iván Campero. En su testimonio también mencionó a la exvocal Claudia Castro, quien guarda detención preventiva por el caso.

– Iván Campero es beneficiado con detención domiciliaria

El magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por La Paz, Iván Campero, cumplirá detención domiciliaria tras haber sido sometido a una audiencia de medidas cautelares la pasada jornada. Iván Campero es uno de los involucrados en el caso Consorcio, se lo acusó por los presuntos delitos de tráfico de influencias y consorcio de jueces, fiscales y abogados, debido a que, supuestamente, pretendía ocupar el cargo de la magistrada titular Fanny Coaquira, aprovechándose de un fallo irregular emitido por el exjuez Fernando Marcelo Lea Plaza. Además del exministro de Justicia, César Siles, quien será imputado en las próximas horas, se espera también la imputación formal contra el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova. Este caso se destapó tras la filtración de un audio atribuido a Siles, donde aborda la destitución de la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, con el exjuez de Coroico, Fernando Lea Plaza.

– Horas cruciales para la salud del gobernador chuquisaqueño Damián Condori

Las próximas horas serán determinantes para la salud del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien atraviesa un escenario muy delicado en una sala de terapia intensiva en la que está internado tras la operación realizada la pasada jornada para contener un cuadro de hemorragia interna y estabilizar su situación médica. Condori, sufrió una caída de una altura aproximada de 2 metros la madrugada del jueves en la capital del Estado. Según la información brindada, llegó consciente aproximadamente a las 2 de la madrugada, tras la evaluación del cuadro clínico, los galenos determinaron intervenirlo de emergencia. La operación se extendió por alrededor de cinco horas, desde las 07:00 hasta casi el mediodía. El diagnóstico médico es un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), que produjo una hemorragia cerebral, producto de la caída de un primer piso, desde una altura aproximada de dos metros. También tiene fisuras en las vértebras de la columna y fractura de cadera. Condori permanece intubado.

– La alcaldía cruceña restituye la dotación del desayuno escolar

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra restituirá desde este viernes la distribución de la alimentación complementaria a las unidades educativas de la capital oriental. El beneficio fue suspendido debido a que los camiones encargados del traslado de los alimentos se encontraban retenidos en los puntos de bloqueo. Sin embargo, desde jornada, la distribución se realizará con normalidad en todo el municipio, según la Dirección municipal de Educación, el menú fue reelaborado con la empresa concesionaria. Sobre las denuncias publicadas en redes sociales en las que se aseguraba que los jugos vitamínicos son entregados en envases de yogurt, las autoridades enfatizaron en que se tomaron las medidas correspondientes. Más de 350.000 estudiantes de primaria y secundaria recién recibieron el desayuno escolar desde el lunes 2 de junio en Santa Cruz de la Sierra. La distribución de la alimentación se inició varios meses después del comienzo de las clases a las diferentes unidades educativas del municipio.

– La población paceña protesta en Emapa por una nueva restricción en la venta de aceite

Una nueva restricción se conoció este viernes en la venta de aceite comestible en las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en La Paz. Decenas de personas hicieron fila en esos centros de abasto desde la madrugada de este viernes, pero, grande fue su sorpresa al conocer que hay una disposición de los responsables de la empresa estatal de restringir a un solo litro la provisión del producto. La gente protestó por la medida e intentó ingresar por la fuerza a una de las tiendas para reclamar por esa disposición, que, además, obliga a la presentación de la cédula de identidad al comprador, lo que significa que no podrá adquirir el alimento en todo un mes después de la compra. La gente alega que un litro no alcanza para satisfacer las necesidades de una familia promedio y reclama que deban hacer una larga fila en condiciones climáticas adversas para poder abastecerse de esa mínima cantidad de aceite. Hace cuatro días que se levantaron los bloqueos y hasta la fecha no se normaliza la distribución.