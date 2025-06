Agenda informativa: Los puntos de bloqueo se multiplican en el país y provocan el alza de los precios en las ciudades

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 5 de junio

Los cercos se multiplican en el país. Foto: RKC

– Hay veintiseis puntos de bloqueo en seis departamentos del país

Según el último reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), existen al menos 26 puntos de bloqueo en seis departamentos: Cochabamba (14), La Paz (3), Potosí (4), Oruro (2), Pando (1) y Santa Cruz (2). Las protestas son protagonizadas por los adeptos de Evo Morales, quienes llevan a cabo una arremetida para exigir que su líder sea inscrito como candidato. Desde el inicio, Cochabamba es la región más afectada por la movilización de los sectores que piden la renuncia del presidente Luis Arce y la inscripción del exmandatario como candidato presidencial para los comicios de agosto venidero; el departamento valluno está prácticamente incomunicado, ya que tiene paralizadas las rutas a oriente y occidente. La Policía Boliviana tuvo escaramuzas con los manifestantes en el intento por desbloquear puntos de bloqueo. Morales llamó a sus adeptos a no resistir hasta lograr su inscripción.

– Los bloqueos generan especulación e incremento de precios

Este jueves se cumple el cuarto día de bloqueos escalonados ordenado por Evo Morales Ayma y el Pacto de Unidad que le responde. Cochabamba es el departamento que más sufre por los cercos y se encuentra aislado de los otros departamentos porque hay catorce puntos en las carreteras que le unen con oriente y occidente. Los viajes están paralizados desde y hacia la capital del valle, por la cantidad deseos bloqueos que impiden la circulación de vehículos. El gobierno anuncia acciones legales por diferentes delitos supuestamente cometidos al convocar a sus seguidores a asfixiar a los departamentos, sin embargo, esa aseveración gubernamental fue desmentida por Evo Morales, quien anunció que la gestión de Arce busca pretextos para iniciar una persecución en su contra. La medida ha provocado que en los mercados de Cochabamba y La Paz se incrementen los precios de manera desmesurada.

– Gobierno se querellará contra Evo Morales por los bloqueos y atentar contra los comicios

El Gobierno de Luis Arce presentará este jueves una denuncia penal contra Evo Morales por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otras figuras penales. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) se constituirá como parte querellante luego de conocerse un audio presentado por un dirigente evista en el que Morales supuestamente ordena cercar las principales ciudades del país con el objetivo de inscribir su candidatura. El ministro de Justicia, César Siles acusa a Morales de pretender habilitar su candidatura pese a un impedimento constitucional, además de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ministro de Gobierno Roberto Ríos ratifica que la grabación muestra la verdadera cara de ‘este personaje oscuro’ a quien no le importa herir a policías, ni que sus adeptos pasen hambre y frío en los lugares de bloqueo. Morales niega las acusaciones y retruca que el gobierno lo persigue.

– Bloqueo de transportistas en Warnes para exigir el abastecimiento de combustibles

Transportistas del Norte Integrado cruceño llevan adelante un bloqueo en la carretera principal de ingreso al municipio de Warnes, exigen el abastecimiento de combustibles. Los choferes impiden el tránsito en esa vía con camiones y volquetas de alto tonelaje; asimismo, no descartan que la medida pueda extenderse de forma indefinida. Según los conductores, desde el pasado jueves que esperan la llegada de un camión cisterna de manera infructuosa, por ello, la determinación de la medida. En la presente semana, los productores del agro cruceño que concentran sus actividades en el Norte Integrado han denunciado la afectación a la labor del campo debido a las fallas en el abastecimiento, siendo un ejemplo el freno a la zafra cañera o a la siembra de granos que iniciará en unas semanas más. Los transportistas reclaman por la desatención del gobierno a sus peticiones. No descartan que los cercos se multipliquen si no llega el combustible.

– Interculturales de La Paz anuncian bloqueo de caminos desde este jueves

Trabajadores interculturales de La Paz iniciarán un bloqueo de caminos por la crisis económica que atraviesa el país, agravada por la falta de combustibles, el encarecimiento de productos de primera necesidad y la incapacidad del Gobierno para dar soluciones estructurales. La Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz anunció que desde este jueves instalará los bloqueos en diferentes puntos del departamento. Lamentan que Bolivia atravesare una difícil situación por el alza de los productos, la falta de diversificación económica y la corrupción del gobierno de Luis Arce, de quien piden su renuncia. Esta medida de presión se suma a las también anunciadas por las organizaciones sociales en los municipios de Pailón y San Julián, en Santa Cruz. Aseveran que el presidente Luis Arce no supo manejar de manera adecuada el país, lo que desembocó en la situación actual.

– Anuncian que este jueves se elegirá al acompañante de Rodríguez y la sigla electoral

Este jueves en La Paz sectores afines a Andrónico Rodríguez se reunirán para definir al acompañante del presidente del Senado con miras a las elecciones nacionales, además de la sigla con la que participarán. Los dirigentes aseguran que el vicepresidente será definido de manera orgánica y saldrá de las bases sociales. La cita política contará con representantes de todas las regiones, según los dirigentes. Afirman que esta vez no se tratará de una decisión impuesta, sino de una determinación colectiva surgida desde sus bases sociales. Además del acompañante de Andrónico, este jueves también se definirá la sigla con la que participarán en los comicios, luego de los acercamientos que tuvo Rodríguez con agrupaciones como UCS y Morena. Este viernes el Tribunal Supremo Electoral dará a conocer la lista de los candidatos habilitados e inhabilitados de las fuerzas políticas que siguen en carrera hacia las elecciones nacionales.

– Esta jornada se presenta un estudio sobre el impacto de los incendios forestales

Este jueves se presentará en Santa Cruz un diagnóstico sobre el impacto de los incendios forestales 2024 en las comunidades indígenas chiquitanas y guarayas, cuya conclusión principal es que la pérdida de bosques y cultivos ha comprometido la subsistencia familiar. El estudio preliminar, realizado en comunidades de seis municipios gravemente afectadas por los incendios de 2024, revela que la pérdida de bosques y cultivos ha comprometido la subsistencia familiar. También se identificaron impactos en la salud física y emocional, con niveles de ansiedad y preocupación por la seguridad alimentaria. El evento se llevará a cabo este 5 de junio a las 09:00 en la Universidad NUR, en Santa Cruz. Durante la actividad se socializarán los principales hallazgos del diagnóstico, a partir de la identificación de las consecuencias en la vida de las familias, la pérdida de biodiversidad y los medios de vida.

– Cívicos potosinos llaman a marchar por la canasta familiar

Los dirigentes del comité cívico a la cabeza de Alberto Pérez convocaron a la población potosina a una marcha de las cacerolas vacías para la tarde de este jueves a partir de las 14:00. Pérez convocó a todas las organizaciones a participar en la marcha para llamar la atención gubernamental frente al incremento de precios de la canasta familiar. Indicó que existe agio y especulación que debieran ser controlados por el municipio, pero no se asumen las acciones necesarias para velar los intereses de la población potosina. También destaca que la escasez de carburantes incide en el precio de los alimentos lo cual se ve agravado por la actitud de algunos comerciantes que elevan los precios de forma irracional. También lamentó que gente del evismo esté bloquee por el interés de una persona que está impedida legalmente de ser candidato.