Agenda informativa: se cumplen dos semanas de bloqueos y la afectación a los sectores productivos se agudiza

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de junio

Una fila para comprar pan en La Paz. Foto: Unitel

eju.tv

– El 90 por ciento de las micro y pequeñas ha cerrado por la crisis y los bloqueos

De acuerdo con datos de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), el 90% de las unidades productivas ha paralizado sus operaciones por la escasez de dólares y la actual crisis en el suministro de combustible que vive el país. Esta situación ha hecho que muchos talleres acumulen deudas, y en algunos casos, tengan que cerrar sus negocios y buscar mejores días en otros países. La dirigencia de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) sostiene que los microempresarios están contra las cuerdas ya que la gran mayoría no puede pagar sus créditos, muchos enfrentan procesos judiciales y otros están en riesgo de perder sus casas, talleres y su patrimonio. El sector planteó al Gobierno que apruebe un decreto supremo para congelar por un año el pago de créditos, sin intereses ni capital. Un proyecto de ley al respecto también fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Este domingo vence el plazo dado por los panificadores de La Paz

Según la asociación de panificadores de La Paz, la elaboración de pan solamente está garantizada hasta esta jornada y que, si no llegaba la harina subvencionada que les provee la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), ya no se podría elaborar este producto esencial para lo hogares paceños, porque no habrá la materia prima necesaria. Desde hace varios días, la falta de harina incide en la producción normal del alimento, ya que se redujo la cantidad de pan en los mercados, hecho que ha provocado que también se formen filas para poder adquirirlo. Por su parte, el gerente General de Emapa, Franklin Flores, reconoció que los bloqueos están impidiendo el traslado de la materia prima a La Paz. En las próximas horas se prevé un pronunciamiento del sector al respecto, aunque el desbloqueo de la ruta Cochabamba – Oruro permitió que varios de los vehículos pesados puedan llegar a los centros de acopio en La Paz y El Alto.

– La Iglesia Católica llama a una Jornada de oración por la paz

Representantes de la Iglesia Católica llaman a todas sus parroquias, movimientos y grupos pastorales a participar de una jornada de oración por la paz este domingo, antes de la eucaristía, en un contexto marcado por la conflictividad social, la escalada de violencia, en referencia a los bloqueos que acatan los seguidores del expresidente Evo Morales, y el encarecimiento de productos básicos. Un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana pide a sus feligreses solidaridad y las oraciones por las víctimas mortales que se han registrado en los últimos días. La convocatoria subraya la urgencia de frenar todo acto violento y hace un llamado a la unidad del pueblo boliviano. La jornada de oración se presenta como un signo del compromiso católico frente a la crisis actual, por ello, piden que, antes de cada eucaristía dominical, se eleven oraciones pidiendo a Dios su bendición; que traiga justicia, paz y amor, y conduzca a vivir en paz como bolivianos.

– Hay siete bloqueos en Cochabamba y uno persiste en Chuquisaca

Los bloqueos cumplen dos semanas y si bien las operaciones llevadas a cabo en los pasados días por efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas permitieron liberar las carreteras de Potosí y despejar la ruta entre Cochabamba y el occidente del país, este departamento continúa desconectado del oriente boliviano, lo que afecta a la distribución de alimentos y otros productos hacia el occidente del país, se agudiza el desabastecimiento de los bienes de primera necesidad y se encarecen los precios en los centros de abasto con la consiguiente molestia de las personas porque el poder adquisitivo ha sufrido un impacto letal. En Cochabamba, están cortadas las rutas hacia Santa Cruz tanto por el trópico de Cochabamba, como por la región del Vall Alto, son cientos de camiones que están retenidos en los siete puntos de bloqueo sin poder llegar a su destino o retornar a sus lugares de origen. En Chuquisaca, el sitio es en la carretera que pasa por la población de Camargo y une a la capital con Potosí.

– El bloqueo en Tarabuco fue levantado por los pobladores y los afectados

Frente a la ausencia de efectivos de la Policía, pobladores de Tarabuco y personas afectadas decidieron desbloquear la ruta Diagonal Jaime Mendoza. Si bien el pasado jueves, un contingente policial llegó a la zona para persuadir a los movilizados que se retiren y la vía quedó expedita, el viernes y el sábado, los bloqueadores diseminaron piedras sobre la capa asfáltica; empero, pobladores, viajeros retenidos y conductores aprovecharon la reducida presencia de manifestantes y levantaron el bloqueo con sus propias manos. Con esta acción, en el departamento de Chuquisaca solo queda un punto de bloqueo activado, en el sector de Sivingamayu, en la ruta Potosí-Camargo. Los puntos de bloqueos de los seguidores de Evo Morales bajaron este sábado a ocho, siete de los cuales siguen afectando a Cochabamba, mientras que en Chuquisaca solo hay un sector bloqueado, en la zona de Sivingamayo, según reporta la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

– Encuentran una gran cantidad de dinero a los dirigentes de los ayllus que atacaron Llallagua

Las investigaciones que se efectúan por los hechos violentos registrados en la localidad de Llallagua, al norte del departamento de Potosí, condujeron a la aprehensión de ocho personas, de ellas, siete recibieron detención preventiva por el lapso de cinco meses, entre ellas tres menores de edad. En tanto, un hombre de 70 años, señalado como parte de los bloqueadores, recibió detención domiciliaria debido a su estado de salud. Asimismo, un dirigente de uno de los ayllus identificado por las víctimas fue enviado a la cárcel. Algunos de los procesados tenían en su poder cantidades de dinero que en total sumaron cerca de Bs 100.000, lo investigadores presumen que estaban destinados para pagar a los movilizados. Estas personas son procesadas por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas, destrucción de bienes del Estado y otros ilícitos conexos, según la información del Ministerio Público de Oruro.