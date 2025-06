Andrónico a Evo: “Siempre lo tendré presente, pero también hay que reconocer errores”

A pesar de las diferencias, Rodríguez dijo que tiene un afecto hacia Morales. “Por más que no me tenga presente o ya no me quiera, hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen”, expresó.



Arropado por la dirigencia de la Federación Nacional de Mineros de Bolivia (Fencomin), el candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez se refirió este jueves a Evo Morales con un mensaje de respeto y admiración, pero también de autocrítica sobre la conducción política del líder cocalero en los últimos meses. Incluso le dijo que no es un traidor y que el error del exmandatario fue electoralizar de manera tempra la Patria, lo que generó división en el partido político del Moviamiento Al Socialismo (MAS) e incluso exclusiones.

“Todos podemos equivocarnos, como se dice, al mejor cazador se le va la liebre, al mejor jugador se le va un penal. Al mejor político se le puede ir la lectura real de la política”, afirmó Rodríguez en conferencia de prensa y con un mensaje al exmandatario, a quien también le dijo que se tiene que dar paso a las nuevas generaciones y que el mejor legado que un buen líder puede dejar es otro líder para que el proyecto de país continúe.

Asimismo, reconoció a Morales como el “mayor referente político de Bolivia” y destacó su trayectoria como un dirigente que “enseña la política desde la práctica y no desde los libros”. Sin embargo, remarcó que incluso los líderes más grandes pueden cometer errores.

En ese marco, cuestionó la decisión de Morales de “electoralizar muy temprano la Patria”, lo que, en su criterio, generó divisiones dentro del proceso de cambio. “Llamar a la unidad y, paralelamente, generar exclusiones no está bien. Necesitamos encaminar este proceso entre todos”, manifestó.

A pesar de las diferencias, Rodríguez dijo que tiene un afecto hacia Morales. “Por más que no me tenga presente o ya no me quiera, hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen”, expresó.

Estas declaraciones se producen en medio de una creciente fractura interna entre ambos líderes del Trópico de Cochabamba, marcada por tensiones en el sector evista y androniquistas, en un escenario político cada vez más complejo rumbo a las elecciones del 17 de agosto de este año.