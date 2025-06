Comisión que indaga el caso Llallagua confirma vínculos con el narco y hay 40 personas en la mira, entre ellas un dirigente evista

En ese marco, hay 40 personas identificadas como parte de la «estructura» que lideró las protestas, entre ellos figura el dirigente evista Ramiro Cucho, quien ya es procesado por los bloqueos de 2024.

La comisión que indaga el caso Llallagua presentó los primeros resultados de las pesquisas. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, reveló que los hechos violentos tiene relación con actividades vinculadas al narcotráfico.

En ese marco, dijo que hay 40 personas identificadas como parte de la «estructura» que lideró las protestas, entre ellos figura el dirigente evista Ramiro Cucho, quien ya es procesado por los bloqueos de 2024.

«Indudablemente están vinculadas con el narcotráfico porque esa zona de Lagunillas y otras han servido para la plantaciones de sustancias controladas como es la marihuana, además se tiene información que nos hace conocer la posible fabricación de otras sustancias como la cocaína y presencia de ciudadanos extranjeros», afirmó.

Tras los hechos de violencia, agentes antinarcóticos hallaron y destruyeron 14,5 toneladas de marihuana en 63 carpas solares que usaban sistemas de riego que fueron financiados por proyectos estatales. Es más, se desvía combustible para este tipo de actividades ilegales, dijo.

«Indudablemente que tiene que ver con el narcotráfico y este crimen organizado, porque de lo contrario, la muerte de cuatro bolivianos no tiene ningún tipo de justificación, un excesivo uso de la violencia, una humillación antes de matarlos inclemente», añadió en una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la red UNO.

Las sustancias controladas que se producen en esta región son trasladada a Chile y Argentina, reveló Aguilera.

En ese marco, la autoridad indicó que en las pesquisas los investigadores lograron determinar que este negocio ilícito financió las movilizaciones con un trasfondo político que apuntaba a las elecciones presidenciales, pero también para evitar que las operaciones policías llegaran a esta zona.

En ese marco, se identificaron unas 40 personas que fueron parte de la organización de los bloqueos que cercaron Llallagua.

Dirigente evista

«Tenemos por lo menos a 40 personas que forman parte de esta estructura, pero los más llamativos son Raúl Achata (dirigente), Gualberto Ríos y Milán Mamani (…) y otros que forman parte de las 19 personas cuya participación ha sido identificada», sostuvo.

«Resalta el nombre de Ramiro Cucho (…) Estoy diciendo quienes tienen relación directa de las matanzas y el encubrimiento, aparte de las ocho que se tienen aprehendidas», afirmó el viceministro.

La autoridad además reveló que los agentes hallaron mensajes de texto en celulares en los que se leían mensaje para atentar contra los uniformados: «maten al capibara» y «de una vez dispará» que estaban encubiertos bajo un supuesto campeonato de fútbol.​

Evidencias

«También se encontró una gran cantidad de tarjetas de Bs 10 y de dinero cuya cifra final es cercana a los Bs 300.000 y obviamente no podemos explicar de dónde salen estas cantidades si no están vinculadas a la actividad criminal del narcotráfico», señaló Aguilera.

Inclusive hay indicios de entrenamiento extranjero para resistir a los controles de las fuerzas del orden.

«En Llallagua esperábamos resistencia de piedras y dinamitas, pero no de francotiradores. Este ha sido un ataque certero y planificado que se ha ido dando a lo largo de la ruta», señaló.

En criterio de Aguilera, «es un asesinato cometido por el narcotráfico».