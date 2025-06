¿Cómo evitar caer en una estafa por la compra de un bien inmueble?

Heredia instó a la ciudadanía a extremar la precaución y a verificar la documentación antes de cualquier transacción inmobiliaria, así como a buscar asesoría legal especializada.

Santa Cruz.- Ante la estafa de Jorge Alejandro B. a 200 familias por un monto total que asciende a 12 millones de dólares, el abogado Arturo Heredia, representante de las víctimas de la estafa inmobiliaria, compartió recomendaciones fundamentales para que compradores interesados protejan su inversión y no pierdan sus ahorros.

Heredia enfatizó que la prevención es clave y que “lo barato sale caro”, pues muchas veces ofertas aparentemente atractivas esconden irregularidades graves. Como primera medida, recomendó contratar un abogado para que haga seguimiento al trámite del bien que pretende adquirir.

En entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, Heredia explicó que el empresario acusado de estafa inmobiliaria Jorge Alejandro B., contaba con un departamento de contabilidad, finanzas, asesoría legal, “donde habían dos o tres abogados, quienes se encargaban de decir: ‘señora usted no se preocupe, todo se hace acá, no gasta un peso más allá de lo que usted debe gastar’, entonces de ahí empezaba la estafa”.

Otra medida es exigir el certificado catastral, el plano de ubicación individualizado, el título de propiedad y el certificado alodial actualizado; son cuatro o cinco elementos que usted necesita revisar. Por último, el certificado de ‘habítese’. “Cuando hablamos de propiedades horizontales, pues si la alcaldía no lo ha emitido, significa que no se ha cumplido la norma ni ha sido revisado por el plan regulador y catastro; sin ese documento, no sirve comprar”, indicó.

El jurista alertó también sobre las promociones engañosas de descuentos significativos después del pago inicial. “Le entregaba usted su cuota inicial—pongamos 10 o 20 mil dólares de un departamento de 100 mil—y luego el vendedor le ofrecía el mismo inmueble en 70 o 75 mil. Mucha gente solicitó préstamos pensando en esa ganancia y ahora no puede recuperar su dinero”, dijo

Para detectar asignaciones opacas de recursos, Heredia recomendó investigar el flujo de fondos. “Se deben preocupar en ubicar dónde están los dineros, porque no se pueden esconder fácilmente (…) Me dieron un dato: 15 millones de dólares entraron por recibo, cuenta o cheque, pero hay 10 millones que no pasaron por caja. Ahí surge la duda y se explica la protección de autoridades al sospechoso”, explicó

El jurista subrayó la magnitud del problema por estafas inmobiliarias. “Le aseguro que ni el 10 % cumple la norma y un 30–40 % son fraudes puros. He atendido ya tres casos de estafa múltiple, este es el tercero”, dijo.

Los consejos del jurista puede escuchar desde el minuto 19:22 del video adjunto en la presente nota.