Con equipos alternos, Always y el Tigre se citan por el torneo seriado

El duelo entre paceños se jugará este jueves en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto. Ambos equipos presentarán modificaciones en sus habituales equipos titulares.

Este jueves, a partir de las 15:00, Always Ready y The Strongest se verán las caras en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, por la tercera fecha del Grupo B del torneo por series de la División Profesional.

La principal novedad en este partido es que ambos equipos presentarán equipos alternos, tomando en cuenta que en la Liga, el torneo largo, los dos pelean la punta y le darán prioridad a dicho certamen.

Entonces, en el torneo por series, tanto Always como The Strongest aprovecharán para dar minutos a aquellos jugadores que no han tenido mucha participación.

En Always, el DT Julio Baldivieso, ya indicó hace algunos días que hará rotaciones; sin embargo, no anunció la cantidad de futbolistas.

En el Tigre, no podrá jugar el capitán Adrián Jusino ni el Sub-20 Dilan Saavedra; ambos deben cumplir un partido de suspensión por expulsión.

Además, el entrenador Carlos Bustos no tendrá a disposición a José Flores, quien hace algunos días arregló su vinculación con un club ucraniano.

En el Grupo B, el cuadro alteño es último con un solo punto, mientras que el Tigre es segundo con cuatro, y una victoria le permitirá trepar al primer lugar y desplazar a Real Oruro, que tiene cinco.

El juez central será Guildo Quenta, quien será asistido desde las bandas por Franklin Aruquipa y Alexis Chipana. En el VAR estará Marcelo Castro.