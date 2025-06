Del Castillo fustiga supuesto plan de Evo Morales y deja abierta la posibilidad de respaldar a Andrónico Rodríguez

Además, resalta las tres propuestas que sugirió al presidente Luis Arce para solucionar de manera coyuntural la falta de dólares en el sistema financiero nacional.

En un contexto de alta tensión debido a la convulsión que afronta el país por la multiplicación de bloqueos y protestas callejeras de los sectores evistas, así como y por la crisis económica que también moviliza a varios sectores sociales, el exministro de Gobierno y actual candidato presidencial por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, arremetió contra el expresidente Evo Morales y dejó abierta la posibilidad de declinar su candidatura en favor del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Del Castillo fustigó al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba a quien acusó de liderar junto a su entorno un presunto plan para convulsionar el país, ‘generar caos, zozobra y muerte’, con el objetivo de evitar las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto, después de la revelación hecha por el dirigente evista Rudy Capquiqe, quien denunció que esa fue la orden impartida por el propio mandatario, ya que se trata de la ‘batalla final’ para lograr ese propósito.

“El señor Evo Morales está buscando en este momento una convulsión tan grande que origine muertos y heridos en el territorio nacional, para generar una convulsión y tratar de habilitarse a la fuerza y evitar las elecciones del 17 de agosto, por tanto, el gobierno debe tomar las decisiones con la cabeza más fría, evitar que el señor Morales interrumpa la democracia en nuestro país, evitar que se derrame la sangre de la gente más humilde, de mujeres, hombres, niños, indígenas, campesinos, en las calles”, aseveró.

De esa manera, Del Castillo instó al gobierno a evitar decisiones que puedan derivar en violencia. “La salida nunca va a ser la convulsión. Salir a marchar y morir de hambre ya no es la solución”, sostuvo, en referencia a los métodos de presión utilizados por el MAS desde su inicio; en consecuencia, pidió a Morales recapacitar y aseguró que “nadie va a seguirlo” y que hoy la población exige soluciones concretas frente a la crisis como las que el exministro propuso la pasada jornada.

El candidato oficialista presentó el jueves una propuesta dirigida sobre todo al Banco Central de Bolivia (BCB); según él, son tres medidas para afrontar la coyuntura marcada por la escasez de dólares, la falta de combustibles y el incremento de los productos de la canasta familiar: la emisión de bonos soberanos ‘colateralizados’ en el país, la colocación anticipada de activos y la gestión activa de las reservas internacionales. Solicitó al ente emisor ejercer a plenitud sus facultades legales para administrar esos recursos de forma más dinámica y eficiente.

“Las soluciones estructurales van a tardar en llegar, por tanto, hemos presentado una solución coyuntural a los problemas que estamos viviendo. Qué necesitamos para resolver eso, para bajar la inflación, para bajar la especulación en nuestro país son nada más ni nada menos que dólares Una gestión más activa de las reservas puede liberar recursos sin comprometer la estabilidad macroeconómica”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de unir fuerzas con otros postulantes del ala renovadora del MAS, Del Castillo no descartó respaldar a Andrónico Rodríguez. “Necesitamos personas que lidericen nuestro país y que tomen decisiones, en los otros candidatos no vemos ese tipo de perfiles”, dijo. Si bien defendió la propuesta que lanzará en los próximos días dejó abierta la posibilidad de renunciar a su candidatura en favor del presidente del Senado. “Todo podemos discutir con la finalidad de construir un mejor país”, enfatizó.

“El país tiene que medir qué ha hecho el señor Andrónico Rodríguez en cuatro años y medio en la presidencia de la Cámara de Senadores, qué propuesta, qué solución le ha dado al pueblo boliviano; así como ver qué solución le ha dado Eva Copa, qué solución le ha dado el alcalde de Santa Cruz (Jhonny Fernández), o el alcalde de Cochabamba”, cuestionó el candidato a propósito de la posible alianza entre esos líderes políticos.

A pesar de que las encuestas lo ubican en desventaja frente a otros candidatos, Del Castillo minimizó estos resultados asegurando que ‘aún no nos han medido’ y que su propuesta de país será presentada oficialmente la próxima semana. Además, se dirigió al presidente Luis Arce a tomar acciones. “Siempre le he hablado con respeto, presidente, hoy le he hecho una propuesta, hay que ajustar al BCB, para que tome cualquiera de las tres decisiones y alivianar los problemas de la gente no en noviembre con el siguiente gobierno, es hoy”, le dijo.