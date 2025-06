Diputada Campero denuncia que el TSE la inhabilitó porque no renunció al cargo

Por Boris Góngora

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero denunció este viernes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó su candidatura por no renunciar al cargo electivo.

Fuente: La Razón

Campero fue inscrita como candidata a senadora de Tarija por la alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga a la Presidencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estaba inscrita como candidata de Libre en el departamento de Tarija, a primera senadora, pero el Órgano Electoral me ha inhabilitado por no haber presentado el requisito 9, que es la renuncia al cargo (electivo)”, señaló.

Campero cuestionó al Órgano Electoral por no inhabilitar a Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez, Andrea Barrientos, Carlos Alarcón y otros.

“Son más de 35 parlamentarios que hoy nuevamente están postulando, más de 50 asambleístas que están en la misma situación. Entonces no se puede aplicar la norma a quien me cae bien y a quien me cae mal no la aplico”, señaló.

Tras la admisión de una acción de cumplimiento en una sala constitucional de Santa Cruz, el TSE recordó el jueves a los jueces constitucionales la vigencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0023/2019, que resuelve: “quienes ocupen cargos electivos en general, no necesariamente deberán renunciar tres meses antes para postular a un cargo electivo, condición que se mantiene para los servidores designados y de libre nombramiento”.

Campero indicó que las sentencias judiciales no son definitivas y que en cualquier momento se pueden modificar.

“Creo de todas maneras se debe respetar la Constitución, pero el respeto nace en base a como respeta tu contrincante la Constitución. Todos se han agarrado de la sentencia, pero hay que entender que esa sentencia puede ser interpretada”, señaló.

Indicó además que ya precluyó el tiempo de haber inscrito y haber tratado de inhabilitar a algunos candidatos, por lo que dijo que, no se quiere excusas para que esta elección no se desarrolle.

El TSE informó el jueves que una acción constitucional pretendía atentar los principios de preclusión y pluralismo y las atribuciones del Órgano Electoral contra candidatos por no haber renunciado previamente a sus cargos electivos.

Fuente: La Razón