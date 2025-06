Dos exministros de Gobierno coinciden en que la denuncia contra Karla Robledo no es guerra sucia

Eduardo del Castillo cree que la Fiscalía debe investigar a la excandidata y Guido Nayar afirma que los vínculos con el narcotráfico no deben contaminar el proceso electoral.

Los exministros de Gobierno Eduardo del Castillo y Guido Nayar coincidieron en que la denuncia que precipitó la dimisión de la candidata de Alianza Unidad, Karla Robledo, no se trata de una guerra sucia, como alegan tanto el candidato presidencial Samuel Doria Medina como su entorno, sino un indicio sobre la posible penetración del narcotráfico en esferas políticas, como demuestra el caso de la abogada cuyo padre está detenido en Estados Unidos por ese delito.

Guido Nayar fue ministro de Gobierno en el gobierno del extinto presidente Hugo Bánzer Suárez, entre los años 1997 y 1998, en tanto, Eduardo del Castillo renunció recientemente a esa cartera de Estado en la que estuvo al frente desde que asumió el actual mandatario, Luis Arce Catacora; los separa una generación, porque Nayar tiene 63 años y Del Castillo tiene 36; pero también la visión política, porque el primero es estrecho colaborador del candidato conservador Jorge Tuto Quiroga y el segundo es aspirante presidencial del oficialismo.

Sin embargo, tienen opiniones similares sobre la participación de esa persona que tiene un vínculo muy estrecho con un narcotraficante que viene a ser su progenitor. Carlos Arturo Robledo Áñez cumple una condena en Estados Unidos desde junio del año 2022 por conspiración para fabricar y distribuir cocaína a gran escala y también es requerido por la justicia de Brasil para que responda por al menos catorce denuncias por tráfico de estupefacientes.

El exministro Nayar, rechazó que la acusación develada por el vocero de la alianza Libre, Tomás Monasterio, contra la ahora excandidata ingrese en la categoría de ‘guerra sucia’, tal cual sostienen en el frente de Doria Medina, porque es evidente que el padre de Robledo está detenido por un delito de narcotráfico en el país norteamericano. “Que alguien invente algo es guerra sucia, pero lo sucio es el delito de narcotráfico y no denunciarlo», aseveró.

“A mí me parece inaceptable que pequen de la terrible inocencia aquellos que son promotores de esa candidatura y exponerla a esta muchacha a todo lo que significa una campaña política, cuando uno es candidato está expuesto al ojo ciudadano, el creer que esto no se va a conocer por lo menos es un acto de sorprendente inocencia. La pregunta es por qué no hay filtros si Samuel Dorial Medina es un hombre con mucha experiencia y él sabe que esto tarde o temprano lo iba a conocer el país”, certificó.

Hace unos días, Samuel Doria Medina dijo desconocer que Karla Robledo era hija de una persona detenida en EE.UU. por narcotráfico, además, su entorno reiteró que la campaña de Unidad es completamente legal y que el financiamiento de esta proviene de los recursos del propio empresario; además, políticos afines a Creemos como Zvonko Matkovic, Walthy Egüez y Erwin Bazán afirmaron que se trata de una ‘bajeza’ con el único interés de afectar a la ‘candidatura ganadora’.

Al respecto, el exministro afirmó que la vinculación familiar de Robledo es un hecho irrefutable y recordó que absolutamente todos los candidatos de las diez fuerzas políticas que están en la carrera electoral serán sometidos al escarnio público si es que tienen una ‘colita’, más aún si son visibles. “La consecuencia política ha sido la renuncia y la renuncia en política es una aceptación de la acusación que se ha establecido, todo lo demás es lo de menos, no importa”, enfatizó.

“Para mí es una terrible chambonada política de quienes propusieron el nombre que la expusieron al escarnio de la opinión pública”, afirmó, para luego recordar que en el país existe un ordenamiento jurídico y existe la jurisprudencia de casos similares de exasambleístas que fueron procesados y separados de sus cargos por vínculos con el ilícito. “El narcotráfico ha venido penetrando todas las capas sociales en el país”, recordó.

Por su parte, Eduardo del Castillo, fue más allá al alegar que el Ministerio Público debe investigar a Karla Robledo por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas; “yo no comparto esta política de andarse difamando, sin embargo, creo que (la denuncia) ha servido mucho para que el pueblo boliviano en su conjunto sepa de dónde viene el financiamiento, quiénes aportan y apoyan a estos supuestos líderes de algunos grupos políticos en el país”, enfatizó.

Asimismo, el extitular de Gobierno rechazó que la denuncia se trate de una ‘guerra sucia’, sino un ‘sinceramiento’ que debe haber para con la población nacional, además que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene que intervenir, debido a que el financiamiento ilegal es un causal de pérdida de la personería jurídica. “El TSE debería pedir la información si han recibido recursos económicos de esta señorita para el partido, si ha habido un financiamiento”, apuntó.