Eduardo Del Castillo pide pensar en asegurar las elecciones antes que en detener a Evo

El exministro de Gobierno y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, dijo en un diálogo con EL DEBER que el único responsable de las muertes y violencia en el país es el expresidente Evo Morales y señaló que la exautoridad atiza el conflicto, para justificar la muerte de personas que recientemente sucedió en Potosí y Cochabamba.

“Los bloqueos se han originado para intentar que Evo Morales vuelva a violar la CPE como ya lo hizo en el pasado”, afirmó Del Castillo y agregó: “Si nosotros le damos certidumbre a la gente que está siendo manipulada por Morales en las calles y carreteras, diciéndole que no va a haber ninguna forma que lo habiliten, la gente va a dejar de seguirlo y va a buscar un siguiente candidato a quien apoyar”.

“El bien mayor es que el país quiere un cambio de gobierno el 8 de noviembre en la gestión en curso y para que eso ocurra, tienen que existir las elecciones del 17 de agosto”, afirmó Del Castillo y señaló que “lo primordial que debemos cuidar en este momento son las elecciones del 17 de agosto y a partir de ahí, con el binomio ganador, se debe dar cumplimiento ese mandamiento de aprehensión de Evo Morales”.

“En el caso de (Evo) Morales, ir a aprehenderlo no es lo difícil. Yo personalmente he ingresado cientos de veces a la región del Trópico de Cochabamba, he ido a incendiar todo lo que he encontraba a mi paso, destruyendo así más de 3.000 fábricas de pasta base de cocaína y casi 400 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, además de laboratorios de reciclaje”, apuntó el candidato del partido en función de Gobierno y agregó que se necesita de todas las autoridades judiciales y electorales, la confirmación y certeza al país de que el expresidente Morales no puede ser candidato.

“Creo que es responsabilidad de todo el país aportar con soluciones, no con discusiones. Creo que todas y todos debemos llamar a la calma y no justificar de ninguna manera que existan personas, sobre todo autoridades, que digan que, con justa razón están matando policías en las calles”, afirmó Del Castillo, previo al encuentro de los candidatos y las autoridades nacionales en los predios de la Feria Exposición.