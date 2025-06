El ministro Ríos anuncia acciones preventivas interinstitucionales ante la amenaza de nuevos bloqueos del evismo

El titular de Gobierno promoverá espacios de coordinación con diferentes instituciones del Estado, para garantizar el proceso electoral hasta el día de la votación.

eju.tv / Video: Vos TV

Ante la reiteración de las amenazas del sector evista contra la realización de las elecciones nacionales si Evo Morales no es habilitado como candidato a las elecciones nacionales, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció que tanto su cartera de Estado como la Policía Boliviana tomarán las acciones necesarias para precautelar el desarrollo normal del proceso electoral hasta su culminación el próximo 17 de agosto, cuando más de 7 millones de personas acudirán a las urnas.

El pasado miércoles, en una concentración llevada a cabo en la localidad de Shinahota en el trópico de Cochabamba, los asistentes proclamaron nuevamente a Morales como candidato presidencial y anunciaron que este domingo se dará a conocer la sigla con la que supuestamente participará en los comicios que se llevarán a cabo en cincuenta días; en la oportunidad, las bases cocaleras reunidas en esa concentración advirtieron nuevamente que ‘sin Evo no habrá elecciones’.

La mañana de este viernes, un grupo de seguidores de Evo Morales en El Alto a la cabeza de la concejala Wilma Alanoca, aseguraron que en esa ciudad no habrá elecciones si su líder no es incluido como candidato. “Si Evo Morales Ayma no está en la papeleta pues no habrá elecciones, por lo menos en El Alto, nosotros ya tenemos algunas estrategias para generar toda esta situación”, advirtieron esta mañana. La designada candidata a la Vicepresidencia denunció que el Gobierno consolida un plan para ello en complicidad de la Embajada de Estados Unidos, el empresario Marcelo Claure y los androniquistas.

Sectores evistas anuncian marchas y bloqueos si Morales no es habilitado como candidato. Foto: APG

Ríos cuestionó “esos intentos y amenazas de dirigentes afines a Evo Morales, quienes abiertamente han señalado que no van a permitir la realización de elecciones si es que no forma parte en las papeletas”; para dejar en claro que, “nosotros como gobierno nacional, Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana vamos a continuar realizando nuestro trabajo no solo para preservar el orden democrático de nuestro país, sino también para garantizar unas elecciones en paz”, aseveró.

El titular de Gobierno estimó importante el generar espacios de coordinación interinstitucional para precautelar el éxito de los comicios no solo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales, sino también con el Órgano Judicial, el Ministerio Público, las gobernaciones, los municipios y las organizaciones políticas que participarán en la fiesta democrática de agosto, porque es un compromiso que debe ser asumido por todos los actores estatales y políticos.

El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos. Foto: captura pantalla

“Han manifestado que no van a permitir la realización de elecciones generales si es que el señor Evo Morales no es parte de las boletas en las elecciones, por lo cual se van a tomar todos los recaudos; esperamos y exhortamos más bien a la población que evidencien y nuevamente se den cuenta quién es la persona quien no respeta la Constitución Política del Estado (CPE), sino las leyes; pero, además, que cree tener el derecho eterno de ser candidato. Entonces vamos a realizar todas las operaciones y acciones correspondientes”, refirió.

En ese sentido, exhortó ‘a ese pequeño grupo de personas’ a deponer las actitudes beligerantes que dañan al sistema democrático del país, empero, reiteró que se ejecutarán las acciones necesarias para que las elecciones no estén en riesgo, “no solo del Ministerio de Gobierno y de la Policía, sino también de las instancias judiciales y electorales, que permitan que todas estas personas que están cometiendo delitos, privando el derecho político que tenemos las bolivianas y bolivianos, sean denunciadas y así asumir acciones para que podamos garantizar y dar seguridad a todo el proceso eleccionario”, dijo.