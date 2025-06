El Senado cumple el compromiso y sanciona millonario crédito del BID

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Senado aprueba crédito de $us 250 millones del BID. TSE presenta las papeletas electorales: imprimirá 8 millones para Bolivia y 370 mil para el exterior. Diputado Ormachea propone comisión legislativa para investigar el “telefonazo” y consorcio judicial. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Senado aprueba crédito de $us 250 millones del BID

La Cámara de Senadores aprobó la tarde de este miércoles un crédito de 250 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). «Son 250 millones de dólares, esto no está vinculado al tema electora, está vinculado a las necesidades que vienen a futuro, el Estado no tiene recursos par los futuros problemas medioambientales, se entiende que esto va a ser para un colchón de emergencia», declaró el senador Rodrigo Paz . El proyecto de ley de financiamiento externo fue remitido al Ejecutivo, para su respectiva promulgación por el presidente Arce. El contrato de «Préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública» fue suscrito el 17 del año pasado entre el Estado y el BID, y permite el desembolso de 250 millones de dólares para atender las necesidades detalladas en el proyecto de ley. Este crédito es parte del paquete de 1.840 millones de dólares pendientes de aprobación.

TSE presenta las papeletas electorales: imprimirá 8 millones para Bolivia y 370 mil para el exterior

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron la tarde de este miércoles las papeletas electorales que se usarán en los comicios del 17 de agosto. Se trata de ocho millones de impresiones para las boletas que se usarán en el país y 370.000 para el voto en el exterior. «Estamos hablando de ocho millones de una papeleta de sufragio nacional, 56.000 aproximadamente en una circunscripción especial y 370.000 para voto en el exterior, decimos aproximadamente porque todavía no se ha terminado de configurar el patrón electoral», explicó el vocal electoral Francisco Vargas. Respecto a las características de las papeletas de sufragio, el funcionario detalló las diferencias que habrá entre el material que se use al territorio nacional, las circunscripciones especiales y las que serán enviadas al exterior. En lo referente a las medidas de seguridad, los vocales del TSE detallaron que las papeletas de sufragio cumplen con todos los mecanismos descritos en la ley electoral. Las papeletas de sufragio cumplen con todos los mecanismos descritos en la ley electoral.

Diputado Ormachea propone comisión legislativa para investigar el “telefonazo” y consorcio judicial

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Ormachea, anunció este miércoles la presentación de un proyecto de resolución camaral para la conformación de una comisión especial legislativa que investigue el caso que denominó “telefonazo”y consorcio judicial, que presuntamente involucra al exministro de Justicia, César Siles, y presuntos vínculos irregulares entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, en referencia al juzgado de Coroico y al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. “No vamos a descansar hasta dar con todos los responsables”, afirmó Ormachea al anunciar la iniciativa que busca esclarecer hechos de injerencia política y la existencia de un presunto consorcio judicial con fines de manipulación de procesos. La propuesta plantea la creación de una comisión que investigue durante un lapso de 90 días, a través de la recolección de información documental, testimonial y pericial. Además, contempla la convocatoria a declarar de autoridades, exautoridades y otros actores vinculados al caso.

Cuéllar advierte con juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ y pide informe sobre la magistrada Coaquira

El diputado arcista Rolando Cuéllar anunció este miércoles que solicitará un informe escrito sobre la documentación académica de la magistrada Fanny Coaquira, y advirtió que se analiza iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por presuntamente obstaculizar una investigación y politizar un caso judicial. En referencia al caso consorcio, que terminó con la destitución de César Siles, exministro de Justicia y la aprehensión de cuatro personas. “Hemos pedido a la Justicia que nos entregue de forma inmediata la carpeta de la magistrada para que se investigue y esta acción de cumplimiento pase al Ministerio Público”, declaró Cuéllar, en referencia a una denuncia sobre una supuesta falsificación de documentación vinculada al ejercicio docente de Coaquira. El parlamentario también se refirió a un audio filtrado que involucra al exministro Siles, del que criticó al presidente del TSJ, Romer Saucedo, por presuntamente haber expuesto ese material ante los medios de comunicación.

MAS inicia trámite para recuperar el curul de Andrónico: «No sabe decidir ni de su propia vida»

El Movimiento Al Socialismo (MAS) inició el trámite para recuperar el curul del senador Andrónico Rodríguez, a quien acusan de transfugio y «no sabe decidir ni de su propia vida», según la dirigencia. «En la coyuntura y la historia, Andrónico Rodríguez, está claro, se fue con otro partido político; nosotros decimos está bien, porque Andrónico dentro de nuestras figuras políticas es una persona que no sabe decidir ni de su propia vida«, declaró este miércoles el presidente del MAS-IPSP Grover García. Aunque fue convocado a presentarse como candidato presidencial por el oficialismo, Rodríguez prefirió dejar ese partido y postular por el frente Alianza Pueblo, razón por la cual los masistas quieren que devuelva el curul al movimiento del que era parte. «Nosotros, según los estatutos y reglamentos, estamos exigiendo el curul como corresponde, porque pertenece al MAS-IPSP, ya se ha iniciado el trámite, el proceso está en manos de nuestros asesores legales, como corresponde», aseguró.

Cocaleros del Trópico anuncian vigilia frente a cuarteles y refuerzan seguridad para Evo

Las organizaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba anunciaron este miércoles una serie de medidas de resguardo y movilización en defensa del expresidente Evo Morales, quien está atrincherado en Lauca Ñ. Entre las acciones destacan vigilias permanentes frente a instalaciones militares y el reforzamiento de la seguridad en torno a la dirigencia del líder. El dirigente de la Federación Mamoré Bulo Bulo, Dieter Mendoza, aseguró que sus bases se encuentran en alerta máxima ante versiones sobre un posible operativo militar en la región. “Estaremos continuando en esta lucha para que se atiendan las necesidades del pueblo y se resuelva la crisis económica, pero también para que se respeten los derechos establecidos en la Constitución y las leyes”, declaró en conferencia de prensa. Las vigilias se instalaron, según Mendoza, frente a recintos militares como el Regimiento de Infantería RI 33 «Ladislao Cabrera», que se encuentra en Río Blanco, en el municipio de Entre Ríos. El dirigente también advirtió que, de ser necesario, recurrirán a otros métodos de protesta.

Choquehuanca: «¿Debería estar habilitado el hermano Evo?, es decisión del TSE»

El vicepresidente David Choquehuanca evitó opinar sobre la situación del exmandatario Evo Morales y su inhabilitación como candidato presidencial y manifestó que la decisión corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “¿Debería estar habilitado el hermano Evo? (Es decisión) de los que administran el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó Choquehuanca este miércoles al ser consultado por la ausencia del líder cocalero y su partido, Pan-Bol, en el sorteo de ubicación en la papeleta electoral. El vicepresidente destacó que el órgano electoral ha convocado a partidos políticos, candidatos y autoridades para garantizar unas elecciones tranquilas, democráticas y con respeto a los resultados. “El día de las elecciones el pueblo ejerce soberanía. El pueblo debe elegir a su nuevo presidente o presidenta en tranquilidad, en paz”, agregó. El mes pasado, el TSE recibió la Sentencia Constitucional 007/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que inhabilita de forma definitiva a Morales como postulante presidencial.

Destituyen a gobernador de Chonchocoro por autorizar traslado de Camacho a Santa Cruz, según abogado

El mayor Marcos Gonzales ya no es más director de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, que está en La Paz. ¿El motivo? fue por autorizar el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, según Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña. El abogado hizo un recuento en el que remarcó que una sala penal determinó que para el inicio del juicio oral por el caso Decreto 373 se debe tener la presencia física de Luis Fernando, una disposición que ya cumplió un año y que aún no ha sido acatada por las autoridades penitenciaras. “Ha pasado más de un año y más de 13 audiencias suspendidas por el capricho del Ministerio de Gobierno y de otras carteras de Estado que desobedeciendo el llamado de una autoridad, no han cumplido con la orden de traslado del gobernador”, denunció. En ese sentido, remarcó que la situación se agravó cuando en fecha 26 de mayo se notificó con el señalamiento de una nueva audiencia para este miércoles 18 de junio, pedido al que habría accedido el mayor Gonzales.

Caso Llallagua: Fiscalía y Policía realizan pericias en balística forense e inspección del lugar de los hechos

El Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó hoy que, en el marco de las investigaciones del caso de Llallagua, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se realizó las pericias en balística forense e inspección del lugar de los hechos donde se registraron hechos violentos entre el 11 y 12 de junio de 2025 que derivaron en la muerte de cuatro policías y un civil, además de registrar decenas de heridos. “La Comisión de Fiscales junto con el personal policial se constituyeron al lugar de los hechos para realizar las pericias en balística forense e inspección, además de colectar otros elementos de convicción. Vamos a continuar realizando otros actos investigativos para esclarecer el hecho, dar con todos los partícipes y dar certeza a las víctimas que fueron heridas así como a los familiares de los que lamentablemente perdieron la vida en esas jornadas de violencia”, sostuvo Aparicio.

Baja el consumo en dólares con tarjetas de débito y crédito en el exterior, su uso para pagos se concentra en Bolivia

Las restricciones y limitaciones por la falta de dólares provocaron que entre 2024 y mayo de este año, el consumo y transacciones con tarjetas de débito y de crédito, disminuyan y ahora se empleen principalmente en compras y pagos a nivel nacional, según datos de la Administradora de Tarjetas de Crédito (ATC), Red Enlace. El gerente general de la ATC, Guido Balcazar informó que en Bolivia el año pasado el número de transacciones con tarjetas electrónicas alcanzó a 99 millones y el valor transado fue de 2.821 millones de dólares. Explicó que el consumo en dólares con tarjetas de débito en enero del año pasado era de un 41% en el exterior y de 59% en el país, pero en mayo de este año, un 92% del consumo con estos medios de pago se hace en Bolivia, y solo un 8% fuera de territorio nacional, debido a las restricciones y la coyuntura económica. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito. En enero del año pasado, las operaciones de consumo en dólares con estos medios de pago eran de un 56% en el exterior, en mayo de este año el porcentaje disminuyó a 16%.

