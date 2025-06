El TCP ratifica que Morales está inhabilitado; los evistas radicalizarán la presión para que el TSE lo inscriba

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los sectores evistas incrementarán la presión de sus movilizaciones. Foto: Correo del Sur

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Presidente del TCP ratifica vigencia de sentencias sobre reelección: Nadie puede perpetuarse en el poder. Hasta el miércoles vamos a masificar las medidas»: evistas amenazan con radicalizar la presión. TSJ reafirma compromiso con la democracia y la independencia de poderes ante la CIDH. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Presidente del TCP ratifica vigencia de sentencias sobre reelección: Nadie puede perpetuarse en el poder

En un contexto de presión social y las crecientes movilizaciones de parte de los evistas que exigen la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones generales del 17 de agosto de este año, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, fue enfático este lunes al declarar que “nadie puede perpetuarse en el poder”. En ese sentido, ratificó la vigencia plena de las sentencias constitucionales 1010 y 007. “Ya el TCP, a través de la Sentencia 1010 y su complementación, fue muy claro, y mediante la normativa 007 se estableció también en forma precisa lo que se dispuso en la 1010: nadie puede perpetuarse en el poder”, afirmó Hurtado en un breve contacto con la prensa en Sucre, ante la consulta sobre la movilización de los seguidores de Morales. La posición de Hurtado surge tras la vigilia que sectores afines a Morales instalaron frente a las instalaciones del TCP. Los movilizados advierten con intensificar sus medidas de presión.

https://eju.tv/2025/06/presidente-del-tcp-ratifica-viigencia-de-sentencias-sobre-reelelccion-nadie-puede-perpetuarse-en-el-poder/#google_vignette

Hasta el miércoles vamos a masificar las medidas»: evistas amenazan con radicalizar la presión

La mañana de este lunes la dirigencia afín a Evo Morales anunció que radicalizará la presión en las movilizaciones que comenzó para exigir la renuncia del presidente Luis Arce y la inscripción de su líder como candidato en los comicios. «La Csutcb ha tomado determinaciones a partir de hoy, movilizaciones a nivel nacional y también con toma de carreteras a nivel nacional, hasta el miércoles vamos a masificar acá en la ciudad de La Paz, en todo el territorio boliviano», afirmaron. Desde la madrugada de esta jornada los seguidores del exjefe del MAS instalaron nueve puntos de bloqueo en diferentes carreteras del país, principalmente en Cochabamba, para cortar la transitabilidad vehicular y la conexión entre oriente y occidente. «Todas las organizaciones, deben sumarse a esta movilización porque estamos haciendo una defensa de la economía del país, lamentablemente este Gobierno ha quebrado la economía del país y ahora la lucha es contacto el imperio», declararon.

https://eju.tv/2025/06/hasta-el-miercoles-vamos-a-masificar-las-medidas-evistas-amenazan-con-radicalizar-la-presion/

Productores critican los bloqueos y advierten que se avecinan escasez de alimentos y alza de precios

La jornada de bloqueos iniciada por sectores evistas está comenzando a paralizar las rutas productivas clave, y las repercusiones no se han hecho esperar: escasez de combustible, riesgo de desabastecimiento y advertencias sobre el alza de precios ya son parte de la nueva realidad nacional. Uno de los sectores más golpeados es el porcino. Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), expresó su profunda preocupación: “La falta de camiones hace que no podamos llegar con nuestros productos a los mercados de Cochabamba, La Paz, Tarija, Potosí y Chuquisaca. Pero el daño es de ida y vuelta: no sólo no vendemos, sino que tampoco podemos llevar soya, maíz o sorgo a nuestras granjas para alimentar a los animales”. La advertencia es clara: si esta situación se mantiene, los consumidores sentirán el golpe en sus bolsillos y en sus mesas, aseveró. “Ahora viene la subida de precios, y el próximo paso va a ser la escasez”, afirmó.

https://eju.tv/2025/06/productores-critican-los-bloqueos-y-advierten-que-se-avecinan-escasez-de-alimentos-y-alza-de-precios/

“Tienen que sumarse todos”: transporte pesado evalúa paro nacional por crisis de combustible

El transporte pesado boliviano se declaró en emergencia y anunció que acatará un paro nacional si el Gobierno no soluciona la crítica escasez de combustible que afecta a todo el país. Juan Yucra, dirigente del sector en Santa Cruz, advirtió que la medida podría ser respaldada por otros sectores, ya que “esto ya no solo afecta al transporte pesado, sino también al liviano, urbano, provincial, nacional, internacional, y hasta a las amas de casa”. Durante una entrevista con el programa El Mañanero, Yucra expresó su indignación por lo que considera una gestión ineficaz y politizada del abastecimiento de combustible: “Esto ya es un hábito. Cada vez está peor. El Gobierno no da señales de querer solucionar nada. Sabemos dónde está el problema, pero lo manejan políticamente”. El dirigente denunció además restricciones excesivas en el suministro: “Hay compañeros a quienes se les retiran los tanques. Solo permiten uno por camión, cuando es necesario tener dos para trabajar ida y vuelta. Esto ya es abuso”.

https://eju.tv/2025/06/tienen-que-sumarse-todos-transporte-pesado-evalua-paro-nacional-por-crisis-de-combustible/

Gremiales marcharon por el centro cruceño en protesta contra la crisis económica y decomisos en mercados

Este lunes cerca de las 9:20 arrancó una multitudinaria marcha gremial que busca visibilizar las crecientes dificultades que atraviesan los comerciantes de distintos centros de abastecimiento de la capital cruceña. La movilización, que partió desde la Plaza del Estudiante hacia la Plaza 24 de Septiembre, fue convocada tras un ampliado del sector, donde se definió la acción como respuesta a los recientes decomisos de productos, particularmente aceite comestible, así como a las detenciones de comerciantes durante operativos de control. La protesta denuncia también el incremento constante de la canasta familiar, la falta de dólares en el sistema financiero y la crisis en el abastecimiento de combustible, factores que, según los gremialistas, agudizan la precariedad de su trabajo diario. Lo dirigentes tomaron la palabra para anunciar próximas acciones y definirán si se radicalizarán las medidas. No se descartan bloqueos o huelgas sectoriales en los próximos días.

https://eju.tv/2025/06/gremiales-marcharon-por-el-centro-cruceno-en-protesta-contra-la-crisis-economica-y-decomisos-en-mercados/

TSJ reafirma compromiso con la democracia y la independencia de poderes ante la CIDH

Durante la sesión oficial con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -en Sucre- el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, destacó la importancia de abordar no solo temas estructurales, sino también la coyuntura actual del país desde una perspectiva institucional, por lo que reafirmó su compromiso con la democracia e independencia de poderes. “Nuestro compromiso está con la democracia y con la institucionalidad del pueblo boliviano. Vamos a continuar trabajando para que se respeten plenamente las competencias que corresponden a cada institución que conforma este Estado”, expresó Saucedo en conferencia de prensa. Por ello, Saucedo remarcó la importancia de analizar junto a la delegación de alto nivel la situación coyuntural de Bolivia. “Es importante que la Corte también conozca la postura institucional que hemos asumido”, dijo.

https://eju.tv/2025/06/tsj-reafirma-compromiso-con-la-democracia-y-la-independencia-de-poderes-ante-la-cidh/

Masistas sobre encuesta: «No diremos que estamos primeros, pero ese dato no es real»

En filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguran que no pretenden figurar en primer lugar de la reciente encuesta de Ipsos-Ciesmori, pero desconfían que los datos divulgados la noche del domingo sean reflejo de la realidad. «No pretendemos decir que estamos de primeros, pero estamos seguros que ese no es el dato real, nuestro candidato y fórmula de binomio han sido presentados pocos días antes de que se inicie este sondeo que ha permitido tener estas encuestas», declaró la diputada Deysi Choque. La noche del domingo, la encuestadora presentó los resultados del trabajo encargado por el canal de televisión Unitel, que sitúan a Samuel Doria Medina en primer lugar de la preferencia (19,1%,), en tanto que el masista Eduardo del Castillo aparece séptimo entre los 10 candidatos, con 2,3%. «Sabemos que las encuestadoras siempre nos han quitado (apoyo) al Movimiento Al Socialismo, en 2020 nos daban poco más del 30% y nos han robado más del 25%», sostuvo Choque.

https://eju.tv/2025/06/masistas-sobre-encuesta-no-diremos-que-estamos-primeros-pero-ese-dato-no-es-real/

Camacho advierte sobre el recrudecimiento de la crisis y reitera que Doria Medina es la salida a la incertidumbre

“Las peleas internas del MAS amenazan con instalar la violencia en el país. Esas largas peleas del MASISMO, además de atentar contra la seguridad y la vida, profundizan la crisis económica, porque a más inestabilidad política, más inestabilidad económica. Sin embargo, a Evo, a Arce, a Del Castillo o a Andrónico, el país no les importa. A ellos lo que les importa son las pegas y el poder”, escribe la autoridad cruceña en su cuenta de la red social X. El líder político enfatiza en que la presión de los grupos sociales que también están divididos porque obedecen a una de las tres cabezas que se desprenden del partido oficialista, que desembocan en episodios de violencia, afectarán a la población en su conjunto. “Mientras tanto, la cuenta del conflicto masista la paga la gente: los hogares, las madres a las que no les alcanza la plata cuando van al mercado, los padres que no tienen buenos ingresos ni buenas oportunidades, los mayores, los enfermos, los niños y, en suma, las familias”, afirma.

https://eju.tv/2025/06/camacho-advierte-sobre-el-recrudecimiento-de-la-crisis-y-reitera-que-doria-medina-es-la-salida-a-la-incertidumbre/

Viceministro denuncia impunidad en casos de agio y especulación: aprehendidos son liberados en horas

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, denunció este lunes que las personas aprehendidas por delitos de agio y especulación están siendo liberadas en plazos de entre 8 a 24 horas, lo que facilita que reincidan en estas prácticas ilícitas. Silva advirtió que esta situación está debilitando la lucha contra el contrabando y la protección a los consumidores. “Estas personas son liberadas rápidamente y luego vuelven a delinquir, afectando directamente a la economía y al consumidor final”, señaló. El funcionario explicó que ni el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando ni su despacho tienen competencias para procesar penalmente a los infractores. Silva instó a las instancias judiciales a tomar acciones más firmes y efectivas, con el objetivo de frenar el accionar de quienes, aprovechando la impunidad, continúan incurriendo en prácticas que atentan contra la estabilidad de precios y la legalidad del comercio.

https://eju.tv/2025/06/viceministro-denuncia-impunidad-en-casos-de-agio-y-especulacion-aprehendidos-son-liberados-en-horas/

Reservas Internacionales Brutas de Bolivia alcanzan para 2 meses de importaciones, según el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que las Reservas Internacionales Brutas (RIB) del país alcanzan para 2,1 meses de importaciones de bienes y servicios, según el informe del organismo que concluyó la consulta del Artículo IV con Bolivia para 2025. El documento señala que estas reservas, en 2023, eran de 1.808 millones de dólares, y servían para 1,9 meses de compras del exterior y representaban el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2024, las reservas brutas sumaron 2.009 millones de dólares y alcanzaban para 2,1 meses de importaciones de bienes y servicio y equivalían a 4,1% del PIB, de acuerdo con el FMI. Para 2025, el FMI estima que estas reservas (brutas) lleguen a 2.118 millones de dólares y en 2026 hasta 2.199 millones de dólares, que permitirían dos meses de importaciones y equivaldrían a 3,8% y 3,3% del PIB respectivamente. Las reservas internacionales netas (RIN) se obtienen al restar a las RIB las obligaciones de corto plazo del país.

https://eju.tv/2025/06/reservas-internacionales-brutas-de-bolivia-alcanzan-para-2-meses-de-importaciones-segun-el-fmi/