EL TSE abre la posibilidad de convocar a un nuevo encuentro interinstitucional e interpartidario

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El último encuentro multipartidario se llevó a cabo en febrero pasado. Foto: Abi

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Vocal Ávila: Un encuentro nacional multipartidario es vital para garantizar las elecciones. Samuel: Evo Morales tiene que ir a la cárcel. Canasta familiar: 24 alimentos básicos cuestan al menos Bs 424 por semana. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Vocal Ávila: Un encuentro nacional multipartidario es vital para garantizar las elecciones

Ante la consulta realizada por el programa La Hora Pico de eju.tv sobre si hay la necesidad de convocar a un encuentro nacional, uno de pacificación y otro para asegurar el desarrollo de las elecciones generales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, enfatizó la relevancia del diálogo como mecanismo esencial para fortalecer la democracia en Bolivia. “El diálogo siempre va a ser importante”, afirmó Ávila, quien recordó que el TSE ya ha impulsado tres encuentros multipartidarios con el objetivo de generar consensos entre los actores políticos e instituciones del Estado. Adelantó que este martes la Sala Plena del Tribunal evaluará formalmente la nueva solicitud de diálogo hecha por diferentes sectores. “El órgano que representa la democracia en Bolivia, que es el Tribunal Supremo Electoral, siempre va a priorizar el diálogo. Más aún si lo que se busca es reforzar el proceso electoral”, sostuvo el vocal en La Hora Pico de eju.tv.

– TSE solicitará al Ejecutivo el traspaso de recursos para aplicar el TREP en las elecciones generales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, informó este lunes que solicitarán al Órgano Ejecutivo los recursos para aplicar el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP) en las elecciones generales. “A partir de la promulgación de la ley, nosotros vamos a hacer el requerimiento al Ejecutivo para que haga el traspaso (de recursos) correspondiente y que esos recursos sean utilizados para el TREP”, dijo Ávila en contacto con los medios de comunicación. El presidente Luis Arce anunció el viernes la promulgación de la ley que modifica el Régimen Electoral para viabilizar el TREP en los comicios del 17 de agosto de este año. En una primera instancia, el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados y Senadores pese a que en la Comisión de Constitución del Senado se realizaron modificaciones al documento, sin embargo, los cambios no fueron tomados en cuenta y por mayoría decidieron aprobar el proyecto original.

– Samuel: Evo Morales tiene que ir a la cárcel

El candidato presidencial, Samuel Doria Medina, aseguró que, si llega a ser presidente, Evo Morales irá preso, porque la ley así lo dispuso, «hay que cumplir la ley y Evo Morales tiene que ir a la cárcel». Actualmente, Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas en el departamento de Tarija, la víctima sería una joven que, siendo adolescente, habría tenido un hijo con Evo cuando era presidente. Además de esto, la Fiscalía determinó admitir la denuncia que presentó el Gobierno contra Evo Morales y, por ende, abrir una investigación al exmandatario por las medidas de presión que afectan a la población, en el marco del conflicto por su postulación presidencial. Samuel aseguró que la gente ya está molesta con el exmandatario debido a los bloqueos que están haciendo tanto daño al país, «Evo Morales se va a dar cuenta de que ya no tiene el apoyo que tenía», señaló, lamentando que el actual Gobierno perdió autoridad y fuerza porque no cumple la ley.

– El MAS no dejará el poder fácilmente, advierte William Herrera

El analista político William Herrera Añez advirtió que existen al menos dos figuras de peso dentro del oficialismo podrían tener intereses en que no se lleven a cabo las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. Según Herrera, este hecho revela que el MAS no dejará el poder fácilmente. “Uno, pero también podrían ser dos. A Luis Arce tampoco le conviene mucho que se realicen las elecciones, y en un primer momento no le interesaban. Ahora, aparentemente, por toda la presión nacional y los pedidos de renuncia, ha cambiado de postura”, señaló el analista en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Herrera fue enfático al señalar que “una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. En política, muchas veces no coinciden la prédica con la acción, y ahí hay que tener cuidado”. En ese sentido, Herrera sostiene que el Movimiento al Socialismo (MAS) no está dispuesto a dejar el poder fácilmente, debido a los múltiples intereses políticos, judiciales y personales en juego.

– Dunn podría no participar de las elecciones generales

El analista político William Herrera Añez aseguró que Jaime Dunn no puede considerarse oficialmente como candidato presidencial hasta que su postulación sea aceptada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de lo establecido por el calendario electoral. Dunn fue proclamado como candidato por el partido Nueva Generación Patriótica (NGP), sin embargo, su inclusión oficial en la papeleta dependerá de que se complete el proceso de sustitución antes de la medianoche de este lunes. “En este momento, Jaime Dunn no es candidato, es un precandidato, y no sé si se va a quedar como precandidato. Para ser candidato, por supuesto que tiene que haber sido aceptado por el Tribunal Supremo Electoral”, explicó Herrera en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El analista señaló que para que el TSE avale su postulación, debe existir una renuncia formal del candidato inicialmente inscrito por el partido que ahora impulsa a Dunn.

– Ministro reporta 133 cisternas con 3 MM de litros varados en bloqueos

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, informó este lunes que hay 133 camiones cisterna con 3,5 millones de litros de combustibles varados en varios puntos de bloqueo en el país, por lo que llamó a la reflexión a los movilizados para permitir la circulación de estos vehículos y así regularizar el abastecimiento. “Con un volumen de más de 3,5 millones de litros entre gasolina y diésel. Los bloqueos perjudican la libre transitabilidad y que tengamos una logística eficiente para llegar a los nueve departamentos”, dijo. Asimismo, aseguró que el Gobierno hace todo lo posible para garantizar no solo el combustible, sino también los alimentos y puso como ejemplo los puentes aéreos que se realizan para llevar productos de la canasta familiar a La Paz y otras regiones de occidente. “Es importante llamar a la conciencia a todos los sectores que están bloqueando, principalmente los que tienen objetivos políticos que traen luto y zozobra a la población boliviana”, reflexionó.

– Choferes denuncian bloqueo «inhumano» en Pongo y poblaciones intermedias: sin acceso a alimentos ni agua desde hace ocho días

Los choferes asalariados del transporte nacional e internacional denunciaron este lunes que permanecen paralizados desde hace ocho días en distintas carreteras del país, principalmente en el tramo que conecta a Cochabamba con otras regiones, debido a los bloqueos instalados por sectores afines al expresidente Evo Morales. El dirigente del Sindicato de Choferes Asalariados, Pedro Quispe, lamentó este lunes que la situación es crítica e inhumana para los transportistas varados en Pongo, Confital, Cruce de Arque y otras pequeñas poblaciones, rutas que conecta a Oruro con del departamento cochabambino, donde los comunarios se niegan a venderles alimentos y agua. “El bloqueo inicia desde Confital, en Pongo, en Cruce de Arque, donde estamos paralizados y además, los comunarios de Pongo y poblaciones pequeñas optaron por no vender comida ni pan ni agua ni nada de nada a los transportistas. Estamos inhumanamente parados en ese lugar», denunció Quispe.

– Canasta familiar: 24 alimentos básicos cuestan al menos Bs 424 por semana

Al mes, el costo puede subir hasta 1.664 bolivianos, lo que equivale al 60% del salario mínimo nacional. Esto sin contar los gastos en productos de limpieza, transporte o servicios básicos. “Ya no alcanza para nada. Hay que llevar lo esencial”, afirma Gregoria Ticona en medio del mercado Rodríguez, principal centro de abasto de La Paz. La papa, el arroz y el huevo son sus prioridades. “Y pan y plátano (banano), eso no puede faltar, cuando no hay comida eso te salva”, dice. En medio de la crisis, en la que los precios de los alimentos se incrementan, a las familias no les ha quedado más que hacer las compras de mercado dando prioridad a los víveres esenciales. En un sondeo de precios realizado por Visión 360, se identificaron 24 productos básicos. Para una familia compuesta por cinco personas, se estimó que -en este momento- se requieren al menos 424,8 bolivianos a la semana. Al mes, el gasto puede subir a 1.664 bolivianos, lo que equivale al 60,6% del salario mínimo nacional (2.750).

– Gobierno anuncia masiva distribución de aceite estatal en ferias móviles en todo el país y acusa a Evo de “sabotaje económico”

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, afirmó esta tarde que desde este mes reforzarán la distribución de aceite comestible en todo el país, con el objetivo de contrarrestar la especulación y el ocultamiento de productos, hechos que calificó como “sabotaje económico” promovido por el exmandatario y líder cocalero Evo Morales y sus seguidores que bloquean varías carreteras del país. “Estamos combatiendo el agio, la especulación y el sabotaje económico que hace Evo Morales en contra de nuestro pueblo, en contra del pueblo boliviano”, denunció Flores, durante la presentación del plan logístico que movilizará inicialmente más de 6.000 litros de aceite refinado por día y que prevé distribuir hasta 500 toneladas durante junio. La distribución del aceite, procesado en la planta estatal San Julián, se realizará a través de ferias móviles en coordinación con juntas vecinales, comunidades campesinas y autoridades municipales.

– Kilo de pollo trepa a Bs 34 en La Paz y ciudadanos peregrinan por desabastecimiento a causa de bloqueos

El kilo de pollo en La Paz se incrementó este lunes hasta llegar a Bs 34, eso si es que se encuentra, porque muchas personas recorren distintos lugares para comprar el producto que está comenzando a escasear debido a los bloqueos de caminos. “Estamos en estado de emergencia. El kilo de pollo está entre 33 y 34 bolivianos en el mercado”, dijo Miguel Rivero, dirigente de los comerciantes de este producto. Explicó que los vendedores adquieren el producto en 31 bolivianos y registran una ganancia de dos bolivianos. Rivero explicó que los encargados de traer el producto para entregar a los detallistas argumentan que los bloqueos no les permiten circular, por lo que deben tomar rutas más largas que encarecen sus costos. Esta situación, según el dirigente, perjudica a todos los vendedores porque sus ganancias se redujeron y deben pagar alquiler de sus tiendas que superan los 2.000 bolivianos al mes. “Que el Gobierno nos ayude con puentes aéreos y viabilice carreteras”, dijo.