El TSE ya tiene en su poder los fallos a favor del MTS y en contra de Pan-Bol; afectada podría pedir suspensión de los comicios

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE recibe fallos del TCP que habilita la candidatura a Andrónico y ratifica la cancelación de la personería de PAN-BOL. Tras fallo del TCP, exesposa de Patzi advierte con pedir la suspensión de las elecciones generales y anuncia que acudirá a la CIDH. Este viernes el TSE presentará la lista de candidatos habilitados e inicia el periodo de impugnaciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE recibe fallos del TCP que habilita la candidatura a Andrónico y ratifica la cancelación de la personería de PAN-BOL

Uno de los fallos favorece al Movimiento Tercer Sistema de Félix Patzi y el otro anula la personalidad jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue notificado con dos fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que marcan un giro en el escenario electoral de cara a los comicios generales, informó el vocal Francisco Vargas. El primer fallo levanta las medidas cautelares que impedían la inscripción de candidatos de la Alianza Popular, por una observación al Movimiento Tercer Sistema (MTS) habilitando así la postulación de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura clave del bloque evista del MAS. El segundo fallo ratifica la cancelación definitiva de la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), lo que deja fuera de la contienda electoral a su principal figura, Evo Morales, quien había anunciado su intención de postularse por esa sigla.

– Tras fallo del TCP, exesposa de Patzi advierte con pedir la suspensión de las elecciones generales y anuncia que acudirá a la CIDH

Tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita al Movimiento Tercer Sistema (MTS) para participar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, la exesposa del líder de ese partido político, Félix Patzi, Maciel Terrazas, anunció este jueves por la tarde que pedirá la suspensión del proceso electoral y también adelantó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que el fallo responde a intereses políticos antes que jurídicos e incluso antes que actuar en defensa de la vulneración de los Derechos Humanos. “Vamos a esperar que el TCP nos notifique formalmente, pero adelanto que pediré la paralización de las elecciones nacionales. No se puede seguir con un proceso electoral cuando se priorizan intereses políticos por encima de la justicia y los derechos humanos”, afirmó Terrazas. Sostuvo que la resolución constitucional desconoce denuncias previas de vulneración de derechos.

– Este viernes el TSE presentará la lista de candidatos habilitados e inicia el periodo de impugnaciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicará este viernes 6 de junio oficialmente la lista de candidatas y candidatos habilitados para las elecciones generales, abriendo así el periodo de impugnaciones y sustituciones, una fase clave del calendario electoral, según reportaron autoridades de la institución. El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que, del total de 3.290 postulaciones, “alrededor del 63% están inhabilitados, es decir, un poquito más de 2.000”. Desde el TSE confirmaron que son 10 las organizaciones políticas en carrera: cinco partidos y cinco alianzas, cada una presentó su respectivo binomio presidencial, de acuerdo con el vocal Francisco Vargas. El reporte se da después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instruyera la inscripción de candidatos de la denominada Alianza Popular, tema que estaba en suspenso debido a que el Movimiento Tercer Sistema (MTS)- tenía pendientes de resolver dos recursos judiciales .

– Habilitado, Andrónico llama a correr, critica a Arce y dice que siempre tendrá presente a Evo

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, celebró este jueves su rehabilitación como candidato a la presidencia por la Alianza Popular, a partir de la luz verde dada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS). A tiempo de lanzar duras críticas contra el gobierno de Luis Arce, remarcó que tendrá “siempre presente” al expresidente Evo Morales, aunque él ya no lo quiera, Rodeado de los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), el líder del MTS, Félix Patzi, y de sectores sociales, el titular del Senado dijo que se impuso “la fuerza de la razón” en la decisión asumida por los magistrados del TCP. “Tenemos que avanzar, queridos hermanos y hermanas, como un solo hombre. A partir de hoy, sin dudar, tenemos el vehículo, tenemos la llave y tenemos el piloto; a correr en este proceso electoral, pensando en Bolivia y la patria”, señaló.

Ministro Siles tiene que explicar qué fue a hacer a Sucre, pregunta Lima

El asesor político de la agrupación Morena, Iván Lima, lanzó severas críticas al ministro de Justicia, César Siles, por su sorpresivo viaje a la ciudad de Sucre un día antes de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una resolución que habilita a Andrónico Rodríguez como candidato electoral por la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Lima, exministro de Justicia, expresó su preocupación por una posible interferencia del Órgano Ejecutivo en decisiones judiciales y exigió explicaciones claras por parte de Siles. “El ministro de Justicia, que me ha sucedido en el cargo, tiene que explicarle al país qué ha ido a hacer a Sucre en un momento tan crítico y si se ha reunido o no con el Tribunal Constitucional. Entiendo que se ha reunido con los magistrados del TCP”, afirmó Lima en entrevista en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. En ese sentido el exministro cuestionó el trasfondo de esa visita.

– Gobierno formaliza denuncia contra Evo Morales y Sussette Rodríguez por 8 delitos

El ministerio de Justicia presentó la tarde de este jueves la denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y Sussette Rodríguez por la comisión de ocho delitos; el ministro del ramo, César Siles solicitó la conformación de una comisión de fiscales. “Es el inicio de investigaciones contra el señor Evo Morales Ayma, la señora Sussette Rodríguez y contra quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores. Entre los principales delitos que se han denunciado se encuentran: terrorismo, instigación pública delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra libertad de trabajo, desobediencia resoluciones constitucionales, destrucción o deterioro de bienes del Estado y también hay un delito electoral”, dijo el ministro. El miércoles por la noche, tres ministros de Estado acusaron al expresidente de ser el promotor de la escalada de violencia en el país.

– Bretel: El Gobierno puede reprimir los bloqueos, pero los usa de excusa para justificar la falta de combustibles

Frente al bloqueo de carreteras organizada por afines a Evo Morales, el politólogo Guillermo Bretel sostuvo que el Gobierno de Luis Arce no solo tiene la capacidad de levantar las medidas de presión mediante el uso legítimo de la fuerza pública, sino que opta por no hacerlo, aprovechando la situación como una cortina de humo para encubrir la escasez de combustibles. “El gobierno puede actuar. Tiene la policía, tiene los militares, puede reprimir los bloqueos, liberar el camino y que haya elecciones libres, pero no lo hace porque tiene un problema político mucho más grande: la falta de combustible, que se basa en la falta de dólares”, señaló Bretel entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. De acuerdo el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al menos 20 puntos de bloqueo fueron identificados en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y La Paz.

– El PDC que proclama a Chi dice que dejan la carrera electoral; el de Paz afirma que siguen

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) ahonda su división y este jueves surgió la pugna por seguir o abandonar la carrera electoral. Mientras el grupo que apoyaba a Chi Hyun Chung hizo llegar una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicando que se retiran de la contienda electoral, el grupo de Rodrigo Paz emitió un comunicado en el que desautorizan tal decisión. “Por tanto, la presente instancia de deliberación, en el marco de sus atribuciones, resuelve en unanimidad aprobar la no concurrencia y/o abstención de participación en las elecciones nacionales 2025”, señala la parte central del comunicado de los afines a Chi. A las pocas horas, el otro bloque, el de Rodrigo Paz, emitió un comunicado en el que afirma que ese bloque no tiene representación legal y que ya habían presentado primero a Jaime Dunn como candidato y luego a Chi Hyun Chung. “La candidatura de Rodrigo Paz está respaldada”, señala el comunicado.

– Un juez de Colcha K rechaza acción popular de comunarios de Nor Lípez contra los contratos del litio

El Juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, de Potosí, negó este jueves la acción popular que interpuso la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL). Además, dejó sin efecto la paralización de los contratos para la explotación de litio suscritos con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC. “Resuelve denegar la tutela solicitada a través de la acción popular interpuesta por Iván Calcina Copa, Eliseo Yave y Gustavo Fausto en representación de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez. Segundo, se dispone dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas por resolución del 27 de mayo de 2025”, dictó . Por su parte, la abogada de la Central Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), Fátima Monasterios, dijo que el juez evitó entrar al análisis de fondo y argumentó que la acción popular no sería el mecanismo adecuado para tutelar los derechos denunciados.

– CNI estima $us 24 MM de pérdidas por bloqueos; La Paz, el más afectado

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estimó este jueves que, en cuatro días de bloqueos, las pérdidas para el sector superan los $us 24 millones y que el departamento de La Paz es uno de los más afectados, con un daño de $us 12 millones aproximadamente. La entidad exhortó a los actores involucrados a cesar con estas medidas de presión que “agravan la delicada situación económica del país”. “La afectación económica a la industria por cuatro días de bloqueos en cinco departamentos del país supera los 24 millones de dólares y los bloqueos obstaculizan seriamente la distribución de productos industriales finales a las familias y la provisión de materia prima e insumos y la asistencia de trabajadores a sus fuentes laborales”, dijo la CNI mediante un comunicado. El presidente de la entidad, Gonzalo Morales, alertó que los daños económicos a la industria del departamento de La Paz, “el más seriamente afectado”, bordean los $us 12 millones en cuatro días.