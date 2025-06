Evistas denuncian fallecidos y desaparecidos en Llallagua y piden diálogo con la participación de Evo y la Defensoría

El pedido de diálogo surge mientras continúan los bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones del país, principalmente en Potosí, Cochabamba y en Oruro, marcados por la violencia de parte de los evistas quienes aseguran que protestan por la crisis económica, pero a la vez piden habilitar a Morales.

Al menos cuatro fallecidos y una veintena de personas, entre heridas y desaparecidas, es la cantidad que se registra por la intervención de la Policía en la ruta hacia el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, aseguró la diputada evista Gladys Quispe. Asimismo, responsabilizó de manera directa al gobierno del presidente Luis Arce por haber llevado al país a una “confrontación entre hermanos”, por lo tanto, se debe convocar a los movilizados, al expresidente Evo Morales y a la Defensoría del Pueblo.

“Estos hermanos no son considerados personas ni seres humanos por el Gobierno, han sido heridos y asesinados en las carreteras. Las imágenes no se ven en los medios, pero sí circulan en redes sociales”, afirmó Quispe, con conferencia de prensa, quien no se refirió a los tres policías que fallecieron en el intento de desbloqueo en la ruta hacia Llallagua, donde se concentra la convulsión, y un cuarto que murió en el despeje de vías hacia Cochabamba, pero fue interceptado por movilizados, que le quitaron la vida.

En ese contexto, la diputada evista pidió la inmediata instalación de un diálogo nacional “sincero y abierto” entre el Gobierno, los sectores movilizados y la Defensoría del Pueblo, incluso con la presencia del expresidente Morales, con el fin de hallar una salida al conflicto. “Si existen las garantías plenas y sin persecución política, Evo debería participar”, sostuvo.

El pedido de diálogo surge mientras continúan los bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones del país, principalmente en Potosí, Cochabamba y en Oruro, marcados por la violencia de parte de los evistas quienes aseguran que protestan por la crisis económica, pero a la vez piden habilitar a Morales como candidato presidencial en los comicios de este año.

En criterio de Quispe, el Gobierno prioriza el diálogo con sectores “afines, derechistas y arcistas”, señalando que esos actores “no representan al pueblo movilizado” ni resolverán la crisis, en referencia al encientro que sostendrán esta tarde en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado, presidentes de las Cámaras de Diputados, Senadores, además de líderes de los partidos políticos, entre otros, con el tema principal de garantizar las elecciones generales del 17 de agosto.