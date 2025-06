Evo acusa a Arce de destruir “logros” de 14 años de “gestión” y convertir al país en un “campo de batalla”

El líder cocalero responde al Presidente, quien lo culpó de haber “destruido” el movimiento popular de izquierda

Fuente: Correo del Sur

El exmandatario Evo Morales rechazó este jueves las declaraciones del presidente Luis Arce en una entrevista con EFE, en las que lo acusó de haber «destruido» el movimiento popular de izquierda, y afirmó que, por el contrario, fue el actual jefe de Estado quien «destruyó» la economía de Bolivia.

«Presidente, usted nos acusa de destruir el movimiento popular. Pero fue usted quien destruyó la economía nacional, el aparato productivo, la estabilidad de las familias trabajadoras y los logros sociales conquistados durante 14 años de lucha y gestión», escribió Morales en la red social X.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El exgobernante recordó que, tras su renuncia en 2019, dejó al país «con reservas internacionales por encima de los $US 10 mil millones, reducción histórica de la pobreza y la desigualdad, y una economía líder en Sudamérica», y que ahora Bolivia enfrenta «escasez de dólares, crisis energética, colapso productivo y desconfianza generalizada».

El miércoles, en una entrevista con EFE, Arce dijo que Morales «ha destruido el instrumento político (Movimiento al Socialismo), ha destruido la revolución democrática (y) ha destruido el movimiento popular», pese a que él decidió renunciar a la reelección para formar un bloque único de izquierda de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.

«No me entendieron, me contestaron de la peor manera: Evo Morales, Andrónico (Rodríguez, presidente del Senado) y muchos que se negaron a conformar el bloque de unidad. Ojalá que todos ellos no se arrepientan», indicó.

Arce señaló también que «no hay ninguna proscripción de nadie», como dijo varias veces Morales respecto a la inhabilitación de su candidatura para los comicios, sino «una restricción constitucional que no lo habilita como candidato».

Al respecto, Morales señaló que en realidad fue Arce quien «convirtió al país en su campo de batalla por sus odios personales», además de que «destruyó la institucionalidad democrática y sometió la justicia a intereses políticos».

El exjefe de Estado lamentó que el MAS, partido al que renunció después de casi 30 años, haya pasado de obtener el 55% de los votos en 2020 a algo más del 1%, según los resultados de las recientes encuestas.

«No se equivoque, Lucho (Arce): bajo nuestra conducción, el MAS ganó todas las elecciones desde 2005, incluso la de 2020», recalcó Morales.

«El pueblo sabrá reorganizar el movimiento sin usted. Pero la historia lo recordará como el presidente que, por ambición y resentimiento, dilapidó en cuatro años lo que tomó más de una década construir», añadió.

Morales insiste en postularse a la Presidencia pese a no contar con un partido habilitado y a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó recientemente que la reelección solo está permitida por una única vez de forma continua, lo que impide un tercer mandato.

El oficialismo llegará dividido a las elecciones de agosto, con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que postula al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el presidente del Senado que decidió competir por separado, y Evo Morales, quien insiste en que tiene derecho a ser candidato aunque no fue inscrito y quedó fuera de la papeleta electoral.

Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021 por desacuerdos en las decisiones del Gobierno, el control del partido y la candidatura presidencial.

Fuente: Correo del Sur