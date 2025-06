Exministro Lima: “No hay manera de adelantar las elecciones”

El exministro de Justicia afirmó que se está «desinformando» a los movilizados, quienes exigen la renuncia de los vocales del TSE, de los magistrados del Tribunal Constitucional y del presidente Luis Arce.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El exministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que no existe forma legal ni constitucional para adelantar las elecciones nacionales programadas para el 17 de agosto. Lima afirmó que el proceso electoral avanza con normalidad y que los pedidos de los movilizados para acelerar el calendario electoral están basados en información errónea.

Explicó que una de las principales demandas de los movilizados es la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero aclaró que estos funcionarios no pueden ser reemplazados antes de tiempo, ya que la convocatoria para elegir a sus sucesores debe darse conforme a la ley.

«No es solamente decir que se vayan, tiene que haber un reemplazo y trabajo», agregó. «Se está desinformando a los movilizados. No hay manera de adelantar elecciones, acelerar el proceso electoral. El periodo del presidente Arce termina el 8 de noviembre», dijo.

El exministro advirtió que adelantar el proceso electoral beneficiaría a quienes actualmente no cuentan con partidos habilitados ni la legitimidad para participar, mencionando al expresidente Evo Morales, inhabilitado para postularse y sujeto a procesos judiciales.

«(Beneficia), claramente, a quien no tiene un partido político y no está habilitado por el Tribunal Constitucional. Evo Morales es uno de los beneficiados. Creo que hay personas que no les gusta la vía democrática. Los conflictos se inician, tienen un pico y luego se apagan. Si no hay una solución para los movilizados, esto va a concluir», afirmó.

Finalmente, Lima hizo un llamado a canalizar las demandas sociales por la vía política y constitucional, evitando la desinformación y la violencia. Señaló que la inclusión de los distintos sectores movilizados dentro de los partidos políticos en campaña es clave para garantizar la representación democrática en las elecciones.