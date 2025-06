Gobierno presenta denuncia contra Morales por Terrorismo y este responde que el Ejecutivo inventa casos en su contra

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los ministros en conferencia de prensa. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Gobierno anuncia denuncia penal contra Evo Morales por los «bloqueos criminales» y por intentar frenar los comicios. Evo rechaza audio que le atribuyen y apunta al Gobierno: "empieza a montar casos para acusarnos". TCP denuncia un intento de atentado con explosivos a su sede en Sucre. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno anuncia denuncia penal contra Evo Morales por los «bloqueos criminales» y por intentar frenar los comicios

El Gobierno del presidente, Luis Arce, anunció la noche de este miércoles que presentará este jueves una denuncia penal contra el dirigente cocalero y expresidente, Evo Morales, por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos. El ministro de Justicia, César Siles, indicó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) se constituirá como parte querellante luego de conocerse un audio en el que Morales «ordena» cercar las principales ciudades del país con el objetivo de inscribir su candidatura. «El día de mañana (jueves) se estará formalizando una denuncia a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI)», anunció Siles en una conferencia de prensa que brindó junto con los ministros de Gobierno, Roberto Ríos, y la ministra de Presidencia, María Nela Prada. Para el ministro de Justicia, Morales «lo único que pretende es habilitar una candidatura a la cual no está habilitado constitucionalmente, jurisprudencialmente».

– Dirigente denuncia que Evo instruye convulsionar el país: “Es la batalla final, ganamos o perdemos”

Rudy Capquiqe, dirigente “evista”, denunció este miércoles que Evo Morales instruyó convulsionar el país a través de bloqueos y cercos. La orden fue dirigida a él mediante una llamada telefónica que sostuvo con el líder cocalero. “Es la batalla final, nos gana o perdemos (ganamos o perdemos)”, indicó Morales en la comunicación que presentó con el audio atribuido al expresidente. De acuerdo con Morales, la situación en el país va a “empeorar” porque ya nadie cree en Arce, a cuyo gobierno calificó de “maleante, corrupto familiar e institucionalmente”. Señaló que cerrar la salida a los Yungas, hacia el lago Titicaca y Desaguadero. “Si La Paz no encabeza esto, no va a haber”, afirmó. No es la primera vez que el exmandatario da ese tipo de instrucciones, en 2019 también lo hizo cuando pidió cercar la sede de Gobierno. Capquiqe manifestó que su prioridad es La Paz, pero no deja de lado Cochabamba, donde ya comenzaron los bloqueos, y Santa Cruz.

– Evo rechaza audio que le atribuyen y apunta al Gobierno: “empieza a montar casos para acusarnos”

Tras la denuncia realizada este miércoles por un dirigente que difundió un audio atribuido a Evo Morales y en el que supuestamente le habla de convulsionar el país, el líder de los cocaleros rechazó esas afirmaciones y responsabilizó al Gobierno. “El Gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir”, escribió Morales. El dirigente Rudy Capquique presentó un audio atribuido a Evo Morales, con el que denuncia que el líder cocalero ordenó cercar La Paz, y otras ciudades, además de causar convulsión en el país. “Evo Morales está dando instrucción a dirigentes y a otros para convulsionar Bolivia, para generar caos, zozobra y muerte en el territorio boliviano”, manifestó Capquique. Además, circuló en redes sociales un video de una persona que se tapa el rostro y lanza amenazas a los órganos Electoral y Judicial, si es que no habilitan a Morales como candidato.

– Bloqueos evistas cumplen el cuarto día y afectan servicios y precios

Los bloqueos evistas cumplen este jueves su cuarto día con al menos 24 puntos de bloqueo en el país, siendo Cochabamba la región con mayor cantidad de protestas. La medida de presión ya afecta la provisión de alimentos como el pollo, carne de res y huevos, que subieron aún más de precio en los mercados de La Paz y Cochabamba, mientras la falta de combustible afecta la prestación de servicios como el recojo de basura y el trabajo de las ambulancias. Desde YPFB indicaron que los bloqueos afectan al abastecimiento de combustible y que solo 84 cisternas pasaron puntos de bloqueos, pero que son más de 400 carros afectados por la medida de presión. Los sectores evistas exigen la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial, además que exigen soluciones a la crisis económica, la falta de dólares y de combustible. La medida de presión mantiene aislada a Cochabamba, con cortes de vías en las rutas al oriente, al occidente y al sur.

– Minería reporta millonarias pérdidas, Santos pide levantar bloqueos y denuncia que Morales busca muertos

El bloqueo de caminos de los seguidores de Evo Morales genera millonarias pérdidas en el sector minero, por lo que el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, instó a levantar las medidas de presión y denunció que el expresidente busca un muerto para responsabilizarlo al Gobierno. “En este momento, por lo menos en cada centro minero, estamos perdiendo medio millón de dólares, un millón de dólares, según las empresas que tenemos, porque no hay movimiento de mineral desde su centro minero hasta el centro de comercialización. En algunas empresas estamos perdiendo hasta un millón de dólares”, alertó. Este miércoles, el bloqueo de caminos focalizado en Cochabamba cumplió tres días. Los evistas buscan la habilitación de la candidatura de Morales a pesar de que no cuenta con un partido, porque el partido que lo postulaba, PAN-Bol, perdió su personalidad jurídica y el 19 de mayo concluyó el plazo para la inscripción de postulaciones.

– En este año, los bloqueos en Cochabamba suman 21 días y pérdidas por Bs 601,7 millones y la FEPC exige garantizar el libre tránsito

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó este miércoles su preocupación por el creciente impacto económico y social de los bloqueos registrados en el departamento cochabambino, que a la fecha suman 21 días de paralización, con 211 conflictos y que ocasionó más de Bs 601,7 millones en pérdidas económicas. Los empresarios de esa región alertan sobre la situación crítica y que pone en riesgo la continuidad de las operaciones productivas, comerciales y de servicios. “Esta problemática no es circunstancial, es la expresión visible de una crisis estructural que amenaza la institucionalidad democrática, el orden económico y la paz social”, advierte el pronunciamiento de la FEPC. Manifiesta que a los bloqueos se suman la escasez de dólares, la falta de combustibles, el incremento de precios y una creciente incertidumbre política. La preocupación obedece a que el conflicto se centra particularmente en Cochabamba.

– TCP denuncia un intento de atentado con explosivos a su sede en Sucre

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) denunció este miércoles que sufrió un intento de atentado con explosivos y que dos personas fueron detenidas por este hecho. “El Tribunal Constitucional Plurinacional denuncia a la opinión pública que el día de hoy se realizó un intento de atentado contra nuestra institución”, señalo la institución en sus redes sociales. Según el reporte, Policía capturó a individuos fuertemente armados con explosivos que dispararon con dirección a las ventanas del TCP. El comunicado indica que “dichas personas fueron contratadas por dos sujetos, quienes presuntamente son parte de la movilización que exige la habilitación del exmandatario Evo Morales como candidato presidencial e instruyeron hacer explotar estos materiales en inmediaciones de nuestra institución”. La Secretaría del TCP presentó una denuncia contra los sindicados. El TCP exigió a la Policía que otorgue garantías y resguardo al personal y la institución.

– Jhonny anuncia cambios en las listas de candidatos de la alianza La Fuerza del Pueblo

Tras una jornada de reuniones con diversas organizaciones sociales, el candidato presidencial por la alianza La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, anunció que se harán cambios en las listas de candidatos a senadores y diputados. Según el reporte, las modificaciones se concretarán en un cabildo convocado para este lunes 9 de junio en la ciudad de El Alto, tema que ya había sido adelantado por Fernández, quien refirió que las decisiones las tomarán las organizaciones sociales. “Hoy han propuesto muchas organizaciones, cambio en la lista de senadores y diputados. Se está trabajando en ello, van a haber cambios”, afirmó el candidato al resaltan que los ajustes responden a las demandas de las bases sociales que conforman la alianza. El candidato también anticipó que continuarán las consultas con diferentes regiones y sectores con los que se apunta a conformar un bloque de unidad popular para encarar el proceso electoral.

– Acuerdan con el sector oleaginoso incrementar a 6.250 toneladas la producción de aceite en el país

El Gobierno y representantes de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) acordaron este miércoles incrementar a 6.250 toneladas la producción y distribución de aceite comestible con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado interno. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, hizo el anuncio tras una reunión con representantes de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob). Entre los principales puntos del acuerdo se establece que la industria se compromete a elevar la oferta de aceite refinado de 4.200 toneladas a un mínimo de 6.250 toneladas destinadas exclusivamente al mercado nacional. Otro punto es la diversificación de canales de distribución, a través de supermercados, micromercados, ferias y otros. Un tercer punto es la lucha contra el contrabando que establece operativos conjuntos entre el Estado y la industria para frenar la salida ilegal del aceite.

– Álvaro Ríos responde a Dorgathen: “Entre Mayaya y el señor Mar de Gas podrían escribir un libro de cómo desabastecer un país”

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, respondió con dureza e ironía a las declaraciones del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien afirmó que “podría escribir un libro de cómo traer combustible sin plata”, calificando esa labor como “un arte”. En declaraciones concedidas a eju.tv Ríos hizo una alusión a que otros dos exfuncionarios podrían escribir un libro diferente: uno sobre cómo desabastecer a un país de energía y destruir su empresa petrolera. “A ciencia cierta, no sé realmente quién mintió más a los bolivianos: si el Sr. Mayaya o el Sr. Mar de Gas en materia de hidrocarburos. Lo cierto es que entre ambos podrían escribir un libro de mejores prácticas sobre cómo desabastecer a un país de energía”, afirmó Ríos. Con esto, hizo referencia a dos casos emblemáticos: el fallido anuncio de un yacimiento en Mayaya, ubicado en La Paz, y el desacreditado descubrimiento del “mar de gas” en el pozo Boyuy-X2, en Tarija, presentado en 2019.