Jaime Dunn será candidato presidencial de NGP tras renuncia de Fidel Tapia

Por Hans Franco

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Jaime Dunn anunció que se habilitará como candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP), tras la renuncia de Fidel Tapia Zambrana, quien actualmente era candidato presidencial por esta fuerza política. Edgar Uriona Veizaga continuará como candidato a la vicepresidencia.

Dunn no pudo registrarse el 19 de mayo en las listas de candidatos porque no obtuvo a tiempo su solvencia fiscal de la Contraloría, situación que ya fue subsanada.

“(Fidel Tapia Zambrana) está figurando ahora, pero, al igual que en otras candidaturas, habrá cambios que se realizarán en los próximos días, bajo todos los mecanismos y procedimientos establecidos en la normativa. Por lo tanto, no solo con Fidel, sino con varios candidatos, no solo en nuestro partido sino en todos los partidos, se harán estos cambios y ajustes en los próximos días. Todo está establecido y preacordado, no solo en mi caso”, informó Dunn a Red Uno Digital.