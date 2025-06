Jornada de protestas en La Paz: gremiales y otros sectores marchan contra la crisis económica

Los movilizados aseguran que la marcha no pide la renuncia Luis Arce, ni tiene carácter político, solamente reivindica la preocupación del sector por el desmesurado incremento en el precio de diversos productos.

eju.tv / Video: Red América TV

La tensión social se agudiza en el país. Este lunes, cientos de trabajadores gremiales descendieron desde El Alto hasta el centro de La Paz en una masiva marcha de protesta contra el deterioro de la economía nacional. La movilización, que inició alrededor de las 08:00 horas, recorrerá las principales arterias paceñas en medio de consignas que exigen al Gobierno respuestas concretas frente a la creciente escasez de combustibles, la falta de dólares y el alza imparable de los precios de productos de primera necesidad.

A la protesta se suman los médicos y otros sectores sociales, como parte de la denominada Central General de Trabajadores (CGT), que vaticinan una nueva jornada de alta presión para el Ejecutivo. Los manifestantes coincidieron en que la crisis económica golpea con particular dureza a los trabajadores informales y comerciantes minoristas, afectados por la pérdida del poder adquisitivo, la inflación no controlada y las distorsiones del mercado cambiario paralelo que es el que condiciona los precios en la actualidad.

Una nutrida columna de gremiales desciende a La Paz. Foto: captura de pantalla

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Algunas de las personas, con ollas vacías en la mano, afirman que el dinero no alcanza para nada, debido a incremento diario de los diferentes productos, lo que obliga a las familias a prescindir de varios alimentos por los costos prohibitivos. “Ya no alcanza para nada, la carne ha subido, el pollo ha subido; el arroz y el fideo han subido; todo ha subido, por eso estamos saliendo a las calles”, protestaba una de las marchistas.

Otra de sus compañeras afirmó que la movilización no tiene el objetivo de pedir la renuncia del presidente Luis Arce, sino de exigir acciones concretas del gobierno que permitan la disminución de los precios de los bienes de la canasta familiar. “No pedimos la renuncia (de Arce), sino la rebaja de los productos, ha subido absolutamente todo, la carne, el arroz, hasta el detergente, ya no nos alcanza a nosotros, qué es lo que vamos a hacer, hasta el huevo está Bs 1.50, por eso pedimos al gobierno que nos dé una solución”, reclamó indignada.

Algunos de los manifestantes llevan ollas vacías como señal del desabastecimiento. Foto: captura pantalla

Asimismo, una de las cabecillas de la columna, aclaró que la medida de protesta no tiene carácter político y que el sector gremial sale a manifestarse en contra de la desatención gubernamental al incremento desmedido de los precios, porque les afecta en la comercialización de los productos. “Ya no hay venta en las ferias, los precios se han elevado al doble o el triple, nuestra mercadería está desapareciendo por la falta de dólar. No podemos traer más mercadería”, lamentó.

“Nos dicen que no hay crisis, pero nosotros lo vivimos todos los días. No hay gasolina, no hay dólares, los precios suben y nuestras ventas bajan. ¿Cómo vamos a mantener a nuestras familias así?”, cuestiona la dirigente gremial alteña. Los comerciantes denuncian que el desabastecimiento de combustibles agrava los costos de transporte y logística, lo que repercute directamente en el precio de los alimentos y productos básicos. A esto se suma la escasez de divisas, que ha obligado a muchos a recurrir al mercado paralelo para comprar dólares a precios significativamente más altos que el tipo de cambio oficial.

Los marchistas reclaman acciones del gobierno contra la crisis. Foto: captura de pantalla

“No hay especulación. Simplemente compramos al dólar del día, al precio que hay en la calle. Si el Gobierno no puede garantizar la oferta, no puede culparnos por vender más caro; nos culpan a nosotros, pero nosotros agarramos a un precio más caro, ganando un peso o dos pesitos, pero la gente ya no compra porque no les alcanza”, señaló la dirigente de los comerciantes del Distrito 3, quien informó que se entregará un pliego petitorio al Ejecutivo.

Desde el sector salud, los médicos también expresaron su preocupación, porque existe una creciente escasez de medicamentos importados, porque muchos fármacos esenciales no pueden ser adquiridos ni por instituciones públicas ni por farmacias privadas, debido a las dificultades para acceder a dólares necesarios para la importación. “Hay riesgos serios para la atención hospitalaria y el tratamiento de enfermedades crónicas. No es una advertencia política, es una realidad médica”, alertó en pasadas horas Miguel Salazar, representante de la Confederación Médica de Bolivia.